Голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва

Він заявив про готовність організації сприяти досягненню справедливого миру.

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс у понеділок, 2 лютого, прибув із візитом до Києва.

Про це Кассіс повідомив у соцмережі X (Twitter).

Разом із главою ОБСЄ до української столиці прибув генеральний секретар організації Ферідун Сінірлиоглу.

"Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля з досягнення справедливого й міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", - йдеться у пості.

Кассіс також зазначив, що планує відвідати Москву в межах своєї діяльності на посаді голови ОБСЄ.

Нагадаємо, у 2026 році Швейцарія головує в ОБСЄ, а чинним головою організації є міністр закордонних справ країни-голови.

