Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва

02 лютого 2026, 15:21
Голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва
x.com/ignaziocassis
Він заявив про готовність організації сприяти досягненню справедливого миру.

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс у понеділок, 2 лютого, прибув із візитом до Києва.

Про це Кассіс повідомив у соцмережі X (Twitter).

Разом із главою ОБСЄ до української столиці прибув генеральний секретар організації Ферідун Сінірлиоглу.

"Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля з досягнення справедливого й міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", - йдеться у пості. 

Кассіс також зазначив, що планує відвідати Москву в межах своєї діяльності на посаді голови ОБСЄ.

Нагадаємо, у 2026 році Швейцарія головує в ОБСЄ, а чинним головою організації є міністр закордонних справ країни-голови.

Раніше ми писали, що ОБСЄ на вимогу України розглянула масовані удари росії по Україні.

 

КиївОБСЄІгнаціо Кассіс

Останні матеріали

Режим під тиском. Які уроки міг винести Кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести Кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється