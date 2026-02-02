Голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва
Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс у понеділок, 2 лютого, прибув із візитом до Києва.
Про це Кассіс повідомив у соцмережі X (Twitter).
Разом із главою ОБСЄ до української столиці прибув генеральний секретар організації Ферідун Сінірлиоглу.
"Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля з досягнення справедливого й міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", - йдеться у пості.
Кассіс також зазначив, що планує відвідати Москву в межах своєї діяльності на посаді голови ОБСЄ.
Нагадаємо, у 2026 році Швейцарія головує в ОБСЄ, а чинним головою організації є міністр закордонних справ країни-голови.
