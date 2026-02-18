Генсек Ради Європи оглянув наслідки атак рф на київську ТЕЦ

Берсе під час візиту до Києва відвідав теплоелектроцентраль, що постраждала від російських обстрілів і обговорив потреби її відновлення.

Генеральний секретар Рада Європи Ален Берсе під час візиту до України оглянув одну зі столичних теплоелектроцентралей, яка регулярно зазнає прицільних російських атак.

Про це поінформувало Міністерство енергетики України.

Заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко показала Берсе пошкоджений об’єкт та поінформувала про поточні потреби для продовження відновлювально-ремонтних робіт. За її словами, системні удари по енергетичній інфраструктурі завдають значної шкоди та потребують постійної міжнародної підтримки для відновлення.

Москаленко подякувала генсеку Ради Європи за послідовну позицію щодо притягнення росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні, а також за підтримку механізмів компенсації завданих збитків.

Раніше пошкоджені російськими ударами енергооб’єкти у Києві відвідали представники міжнародних партнерів, зокрема сенатори США Річард Блюменталь та Шелдон Вайтгаус.