Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генсек Ради Європи оглянув наслідки атак рф на київську ТЕЦ

18 лютого 2026, 20:49
Генсек Ради Європи оглянув наслідки атак рф на київську ТЕЦ
Енергоатом
Берсе під час візиту до Києва відвідав теплоелектроцентраль, що постраждала від російських обстрілів і обговорив потреби її відновлення.

Генеральний секретар Рада Європи Ален Берсе під час візиту до України оглянув одну зі столичних теплоелектроцентралей, яка регулярно зазнає прицільних російських атак.

Про це поінформувало Міністерство енергетики України.

Заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко показала Берсе пошкоджений об’єкт та поінформувала про поточні потреби для продовження відновлювально-ремонтних робіт. За її словами, системні удари по енергетичній інфраструктурі завдають значної шкоди та потребують постійної міжнародної підтримки для відновлення.

Москаленко подякувала генсеку Ради Європи за послідовну позицію щодо притягнення росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні, а також за підтримку механізмів компенсації завданих збитків.

Раніше пошкоджені російськими ударами енергооб’єкти у Києві відвідали представники міжнародних партнерів, зокрема сенатори США Річард Блюменталь та Шелдон Вайтгаус.

 

ТЕЦКиївРади Європигенсек

Останні матеріали

Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 22:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється