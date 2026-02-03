Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Шмигаль показав Рютте київську ТЕЦ, яку атакувала росія

03 лютого 2026, 19:35
Міністр енергетики Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали сьогодні одну з київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакувала росія.
 
Про це Шмигаль повідомив у Facebook.
 
"Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Це цивільний об'єкт. Обстріл був свідомий. Саме тоді, коли температура опустилася до –25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою", - написав Шмигаль.
 
Він також розповів, що в розмові з Рютте акцентували на важливості посилення захисту обʼєктів тепло- та електропостачання. Говорили про системи ППО та ракети до них. 
 
"Важливо забезпечити вчасне постачання зброї, адже росія нарощує своє виробництво", - наголосив Шмигаль.
 
Також обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. 
 
"Маємо працювати спільно, оскільки росія продовжує вести гібридну війну й проти членів НАТО. Обмін досвідом допоможе нам посилити захист інфраструктури. Дякуємо Марку Рютте за солідарність і високу залученість у підтримку України", - додав міністр енергетики.
 
