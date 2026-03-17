Україна вперше в історії отримала фінальні умови для вступу в ЄС

Брюссель передав Києву вимоги за трьома останніми переговорними кластерами.

У вівторок Україна отримала від Європейський Союз умови для вступу за трьома останніми переговорними кластерами.

Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Йдеться про кластери:

3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",

4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання",

5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

"Ми впевнено рухаємося євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", – наголосила Прем’єрка.

За словами Свириденко, вперше в історії України вона має повний пакет умов, виконання яких необхідне для вступу до ЄС. Раніше, у грудні 2025 року, Україна отримала бенчмарки за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".

Вона додала, що уряд продовжить виконувати умови вступу, впроваджуючи реформи та звітуючи перед ЄС.

Нагадаємо, переговори про вступ поділені на 35 розділів, які об’єднані у шість тематичних кластерів і відкриваються поетапно. За кожним із розділів Єврокомісія проводить скринінг законодавства України на відповідність нормам ЄС.

Марта Кос раніше зазначала, що Україна може стати повноправним членом лише після впровадження всіх необхідних реформ.