Зеленський відповів Ірану: "Ми не боїмося"

17 березня 2026, 12:04
Фото: Зеленський / Telegram
Україна готова допомагати Близькому Сходу у протиповітряній обороні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надавати експертизу та допомогу у протиповітряній обороні країнам Близького Сходу, незважаючи на погрози з боку Іран.

У інтерв’ю Jerusalem Post глава держави зазначив, що США та лідери держав Перської затоки звернулися до України по допомогу з дронами-перехоплювачами.

"Нічого нового. Ми чуємо такі заяви щодня вже понад 12 років. Для нас важливо, що США та лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу у сфері протиповітряної оборони. Ми готові ділитися знаннями та системами", - підкреслив Зеленський.

За його словами, протиповітряна оборона це виключно оборонні спроможності, а не наступальні. Україна, таким чином, допомагає партнерам без загрози ескалації конфлікту.

Раніше глава Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі заявив, що Україна нібито стала "легітимною ціллю" для Ірану через допомогу Ізраїлю дронами-перехоплювачами.

 
