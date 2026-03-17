У Греції затонув човен з європейськими дипломатами: є поранені

Кількох людей поранено, їх евакуювали.

Аварія сталася 16 березня поблизу острова Мегісті, неподалік узбережжя Туреччина. На борту перебували представники дипломатичної місії Frontex та правоохоронці.

Внаслідок інциденту постраждали кілька людей, повідомляє агенція Reuters.

Після інциденту людей оперативно врятували - їх підняли з води грецькі рятувальники та екіпаж цивільного судна, що проходило поруч. Постраждалих доправили до місцевого медцентру, а згодом частину з них евакуювали до лікарні на острові Родос.

За попередніми даними, на судні перебували представники Естонія, зокрема дипломат і співробітники прикордонної служби, а також офіцер грецької берегової охорони.

Причини аварії поки невідомі. Серед можливих версій це технічна несправність, людський фактор або зіткнення з портовою інфраструктурою.

Розслідування триває.

Судно виконувало завдання в межах місії ЄС з охорони кордонів у регіоні, який залишається одним із ключових маршрутів нелегальної міграції до Європи.