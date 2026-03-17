Трамп здивований стійкістю українців

Глава Білого дому каже, що не знає, чи зміг би жити під обстрілами, як українці.

Президент США Дональд Трамп висловив подив тим, що люди продовжують жити в Україні під постійними обстрілами, та заявив, що не впевнений, чи зміг би він сам так чинити.

Про це він розповів під час спілкування з пресою.

Трамп спершу згадував розмову з людиною, чиї батьки мешкають у Лівані, де також є небезпечні райони через діяльність "Хезболли.

"Це дуже солідна, заможна людина… Вони звикли до бомбардувань у певному районі Лівану", - зазначив президент США.

Далі він провів паралель із Україною: "Не знаю. Люди живуть в Україні. Можна було б подумати, що вони б не залишилися, але вони живуть там. Не знаю, чи я б так зробив… але вони живуть в Україні".

Трамп таким чином підкреслив мужність і стійкість українців у складних умовах війни.