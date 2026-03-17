Один з найбільших аеропортів Німеччини завтра не працюватиме: у чому причина

Пасажирів закликають перевіряти статус рейсів та змінювати плани.

У середу, 18 березня, Берлін-Бранденбург (BER) не обслуговуватиме жодного рейсу.

Про це йдеться у заяві адміністрації аеропорту.

Адміністрація підтвердила, що всі вильоти і посадки скасовано, а термінали залишаться порожніми.

Причиною стане страйк працівників державного сектору та транспортної галузі, оголошений профспілкою Verdi.

Він охоплює не лише пілотів і бортпровідників, а й наземні служби, без яких робота летовища неможлива.

Адміністрація BER закликала пасажирів не приїжджати до аеропорту, а звертатися до авіакомпаній чи туроператорів для перебронювання квитків, пошуку альтернативних маршрутів та уточнення інформації про скасовані рейси.

Страйк виник через невдалий раунд переговорів про зарплати та умови праці: профспілка відхилила пропозиції роботодавців, що й призвело до повної зупинки роботи аеропорту. Очікується, що авіасполучення Берліна та прилеглих регіонів Німеччини буде серйозно порушене.