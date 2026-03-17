Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пакистан атакував лікарню в Кабулі: 400 загиблих

17 березня 2026, 11:47
Фото: з вільного доступу
Афганістан звинуватив Пакистан у завданні авіаудару по реабілітаційному госпіталю в столиці країни, Кабул, що призвело до загибелі близько 400 людей. 

Ще сотні отримали поранення, повідомляє агенція Associated Press.

Авіаудари зачепили також об’єкти поблизу міжнародного аеропорту міста Кандагар. Речник уряду Талібану, Забіхулла Муджахід, повідомив про щонайменше четверо загиблих і 15 поранених у результаті ударів.

В той же час, Пакистан заперечує обстріл лікарні і заявляє, що завдавав високоточних ударів лише по військових об’єктах у Кабулі. Афганська сторона, натомість, стверджує, що удар по медичному закладу став найкривавішим інцидентом за останні тижні напруженості між двома країнами.

Представники афганської влади повідомляють, що уражений госпіталь міг приймати до 2 тисяч пацієнтів одночасно. 

Державне телебачення продемонструвало кадри рятувальної операції, під час якої було зафіксовано близько 250 поранених.

Інцидент стався лише через кілька годин після того, як Рада безпеки ООН звернулася до Талібану з вимогою посилити боротьбу з терористичними угрупованнями на території Афганістану. 

Пакистан у свою чергу пояснює удари тим, що афганська сторона надає притулок бойовикам, використовуючи це як аргумент для атак.

 
АфганістанвійнаПакистан

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється