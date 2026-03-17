Посол США при НАТО закликав союзників до дій

17 березня 2026, 11:28
За його словами, безпека Ормузької протоки у стратегічних інтересах усіх союзників.

Посол США при НАТО Метью Вітакер повторив заклик президента Америки Дональда Трампа до союзників приєднатися до військової місії в Ормузькій протоці.

Про це йдеться у матеріалі медіа організації Politico

"Президент абсолютно правий, коли каже, що наші союзники мають приєднатися, допомогти нам і підтримати наші зусилля", - зазначив Вітакер, підкресливши, що безпека протоки є стратегічно важливою для всіх союзників США.

Ормузька протока, через яку транспортується близько 20% світової нафти, наразі фактично заблокована через погрози Ірану щодо судноплавства. Це призвело до різкого зростання цін на нафту, яка минулого тижня перевищила 100 доларів за барель.

Втім, за словами чотирьох дипломатів НАТО, повномасштабна операція Альянсу проти Ірану наразі малоймовірна. 

Причини це складнощі з одностайним погодженням союзників та обмежена ефективність такої місії порівняно з двосторонньою підтримкою США.

Наразі США офіційно не зверталися до країн НАТО з проханням про залучення Альянсу, зазначили дипломати, додавши, що деяких союзників буде важко втягнути в цю справу, а питання Ормузької протоки "не є безпосередньо сферою відповідальності НАТО".

Також раніше Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку.

 

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється