У НАТО відреагували на влучання дрона рф в багатоповерхівку в Румунії

Румунія назвала падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці "серйозною ескалацією" з боку рф.

У НАТО відреагували на падіння російського дрона на багатоповерхівку у Румунії. Країна є членом Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомила речниця НАТО Елісон Гарт у соцмережі X.

Вона підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває у зв'язку з румунською владою. "Ми засуджуємо безрозсудність росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дронів", – написала вона.

Тим часом, очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила , що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками. Відповідаючи на запитання, чи потрібно активувати статтю 4 договору про НАТО, очільниця МЗС Румунії сказала, що "це інструмент, яким Румунія може скористатися".

"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент", – зазначила вона.

На запитання, чи буде скликано засідання Ради національної безпеки щодо цього інциденту з дроном, і чи розмовляла вона з президентом Нікушором Даном про таке засідання, Цою відповіла, що обговорення ведуться.

"Президент має зробити необхідні оголошення протягом сьогоднішнього дня. Прерогативою президента є скликання Ради національної безпеки (CSAT) і, відповідно, інформування про це широкої громадськості. І я, і міністр оборони перебуваємо в постійному контакті як з президентом, так і з прем’єр-міністром та союзниками. Генеральний секретар НАТО також отримав всю цю інформацію", – сказала Цою.

Вона також заявила, що посол росії в Румунії був викликаний у четвер до Міністерства закордонних справ "як відповідь Румунії на заяви, зроблені рф щодо місій, присутніх на території України". У відповідь на запитання, чи буде у п’ятницю викликано російського посла після цього інциденту з дроном, Цою відповіла: "Ми повернемося до цього питання протягом сьогоднішнього дня з відповідями на дипломатичному рівні".

Стаття 4 Північноатлантичного договору зобов'язує держави-члени НАТО проводити спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, виникає загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки країни-союзника.