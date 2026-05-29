У НАТО відреагували на влучання дрона рф в багатоповерхівку в Румунії

29 травня 2026, 10:05
Румунія назвала падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці "серйозною ескалацією" з боку рф.
У НАТО відреагували на падіння російського дрона на багатоповерхівку у Румунії. Країна є членом Північноатлантичного альянсу.
 
Про це повідомила речниця НАТО Елісон Гарт у соцмережі X.
 
Вона підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває у зв'язку з румунською владою.
 
"Ми засуджуємо безрозсудність росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дронів", – написала вона.
 
Тим часом, очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками. Відповідаючи на запитання, чи потрібно активувати статтю 4 договору про НАТО, очільниця МЗС Румунії сказала, що "це інструмент, яким Румунія може скористатися".
 
"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням. Це частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на цей момент", – зазначила вона. 
 
На запитання, чи буде скликано засідання Ради національної безпеки щодо цього інциденту з дроном, і чи розмовляла вона з президентом Нікушором Даном про таке засідання, Цою відповіла, що обговорення ведуться.
 
"Президент має зробити необхідні оголошення протягом сьогоднішнього дня. Прерогативою президента є скликання Ради національної безпеки (CSAT) і, відповідно, інформування про це широкої громадськості. І я, і міністр оборони перебуваємо в постійному контакті як з президентом, так і з прем’єр-міністром та союзниками. Генеральний секретар НАТО також отримав всю цю інформацію", – сказала Цою.
 
Вона також заявила, що посол росії в Румунії був викликаний у четвер до Міністерства закордонних справ "як відповідь Румунії на заяви, зроблені рф щодо місій, присутніх на території України". У відповідь на запитання, чи буде у п’ятницю викликано російського посла після цього інциденту з дроном, Цою відповіла: "Ми повернемося до цього питання протягом сьогоднішнього дня з відповідями на дипломатичному рівні".
 
Стаття 4 Північноатлантичного договору зобов'язує держави-члени НАТО проводити спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, виникає загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки країни-союзника.
 
Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня безпілотник врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац, розташованому близько до кордону з Одеською областю України. У цей час український регіон перебував під російськими атаками.
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
