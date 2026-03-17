Трамп відхилив пропозицію Тегерану поновити переговори

17 березня 2026, 11:12
Він заявив, що наразі не зацікавлений у відновленні дипломатичних контактів.

Президент США Дональд Трамп нібито відмовився від нещодавніх спроб іранських посадовців відновити дипломатичні контакти.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на анонімні джерела в Білому домі.

За даними видання, останніми днями іранська сторона сконтактувала зі спецпосланцем Трампа Стів Віткофф та іншими представниками американської адміністрації, сподіваючись поновити переговори. Однак президент США відповів, що наразі не зацікавлений у відновленні контактів.

"Президент сказав, що готовий говорити, але не зараз, бо хоче, щоб операція Epic Fury тривала без зупинки" - зазначив один зі співрозмовників.

Деякі близькосхідні союзники США пропонували виступити посередниками у перемовинах щодо завершення війни та ядерної програми Ірану, проте Білий дім наразі відхилив ці пропозиції.

За словами джерел, однією з причин рішення Трампа стало невизначене становище та місцезнаходження нового верховного лідера Ірану, Моджтаба Хаменеї, сина покійного Алі Хаменеї.

Зазначимо, зранку ми писали, що США та Іран відновили контакт

 
