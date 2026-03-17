США та Іран відновили контакт – ЗМІ

17 березня 2026, 08:17
Фото: з вільних джерел
Сторони вперше за час війни провели пряме спілкування через посередників.

Вперше від початку конфлікту між США та Іраном відбулося пряме спілкування між представниками двох країн. 

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф встановив канал зв’язку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, пише Axios із посиланням на джерела.

За даними видання, сторони обмінялися повідомленнями, однак їхній зміст не розкривається. Водночас джерела стверджують, що у своїх повідомленнях Арагчі порушував тему припинення бойових дій.

Інші медіа подають альтернативну версію, де за їхньою інформацією, ініціатором контактів був Віткофф, тоді як іранські посадовці нібито уникали спілкування. 

Проте, американські чиновники це заперечують і наголошують, що саме Тегеран зацікавлений у налагодженні зв’язку, попри офіційну позицію Вашингтона про відсутність переговорів.

Президент США Дональд Трамп підтвердив факт контактів, але висловив сумнів щодо повноважень іранських представників. За його словами, незрозуміло, хто саме ухвалює рішення в Ірані на тлі втрат серед керівництва.

"Вони хочуть укласти угоду. Вони ведуть переговори з нашими представниками... але ми не знаємо, хто саме їх представляє", - заявив Трамп.

Він також не виключив можливості переговорів, зазначивши, що "іноді з цього виходять хороші речі", хоча й підкреслив, що США не діятимуть із позиції слабкості.

За інформацією джерел, у Вашингтоні не розглядають можливість виплати репарацій Ірану в межах потенційної угоди. Водночас допускається створення умов для економічної інтеграції Ірану у світові ринки.

Офіційний Тегеран, своєю чергою, публічно заперечує будь-які переговори про перемир’я з адміністрацією Трампа, наполягаючи на необхідності довгострокових гарантій миру.

До початку конфлікту Аббас Арагчі не вважався ключовою фігурою в ухваленні рішень в Ірані. Проте, за даними джерел, нині він координує свої дії з секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, якого вважають фактичним цивільним керівником країни після смерті аятоли Алі Хаменеї.

У США розглядають Арагчі як потенційного переговірника, зокрема через його попередній досвід участі в контактах із американською стороною.

Також відомо, що операція США та Ізраїлю проти Ірану може затягнутися до вересня

 

