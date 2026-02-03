Генсек НАТО прибув до Києва

Візит генерального секретаря Альянсу демонструє підтримку України та є сигналом єдності НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте виступає у Верховній Раді України в рамках свого візиту до Києва.

Про це на початку засідання повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

За словами Корнієнка, виступ Рютте є потужним сигналом підтримки України та єдності міжнародної спільноти.

"Це величезна честь бути з вами сьогодні в самому серці живої, демократичної України. Українська нація бореться дуже жорстко і мужньо. Ви – представники цього народу, який продовжує працювати навіть посеред щоденних бомбардувань", – заявив генсек НАТО з трибуни Ради.

Останній візит Рютте до України відбувся у квітні 2025 року.

Тоді разом із президентом Володимиром Зеленським він відвідав військовий шпиталь та пошкоджений російським обстрілом Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі.