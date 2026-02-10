Прем’єр Молдови Мунтяну прибув до Києва для обговорення підтримки України

Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем’єркою Юлією Свириденко.

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну у вівторок, 10 лютого, прибув до Києва з офіційним візитом, щоб обговорити підтримку України та поглиблення співпраці між двома країнами.

Про це Мунтяну написав у соцмережі X (Twitter).

Мунтяну у Києві зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

На своєму акаунті в X прем’єр-міністр Молдови наголосив, що його візит є сигналом солідарності з Україною.

"Від імені народу Молдови я надсилаю чіткий сигнал підтримки. Ми стоїмо поряд з Україною як сусіди та друзі, об’єднані відданістю справедливому і міцному миру та спільному європейському майбутньому," – йдеться у пості.

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять поточну співпрацю у політичній, економічній та безпековій сферах, а також перспективи поглиблення інтеграції України та Молдови до європейських структур.