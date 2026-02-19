Молдова та Україна розслідують підготовку вбивств публічних осіб, пов'язану з російськими спецслужбами

Молдовські правоохоронці заявили, що злочинні дії "керуються російськими спецслужбами".

Молдовська поліція та українські правоохоронні органи в рамках спільної слідчої групи проводять кримінальне розслідування щодо підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні.

Про це повідомила Генеральна інспекція поліції Молдови (IGP), передає Newsmaker.

За інформацією IGP, кримінальні дії проводяться з 06:00 ранку співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю та співробітниками кримінального переслідування Національної слідчої інспекції спільно з прокурорами Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та в особливих справах та за підтримки співробітників поліції з бригади Fulger.

Дії відбуваються "в рамках спільної слідчої групи, сформованої з молдовських поліцейських та українських правоохоронних органів, за фактом підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні, злочинної діяльності, керованої російськими спецслужбами".

Генеральна інспекція поліції заявила, що повернеться з подробицями після завершення процесуальних дій.