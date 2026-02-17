У Польщі затримали молдованина, який намагався зупинити вантажний потяг до України

Чоловік активував систему аварійного гальмування у трьох вагонах.

Головний комендант поліції Польщі Марк Боронь розповів нові деталі інциденту в Пулавах, де затримали 25-річного громадянина Молдови, який намагався зупинити вантажний потяг, що прямував зі Щецина до України.

Про це повідомляє RMF24.

За словами Бороня, потяг складався з 37 цистерн, заповнених нафтою. Чоловік активував систему аварійного гальмування у трьох вагонах. Перед цим він звертався до працівників залізниці з проханням дозволити йому сісти на потяг.

"Особу, яка намагалася потрапити до вагона і хотіла змусити машиніста відвезти її до Дорогуська, затримали в момент, коли машиніст помітив, що вагони частково заблоковані", – заявив Марк Боронь. Він наголосив, що екстрене гальмування могло спричинити сходження потяга з рейок.

Встановлено, що підозрюваний в’їхав до Польщі в неділю через прикордонний перехід у Тересполі. При ньому виявили сумку з електронною технікою, телефонами, SIM-картами та документами. Серед них були сертифікати, які підтверджують вільне володіння російською мовою.

Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви його дій. Перевіряється версія про можливе виконання завдання іноземних спецслужб, однак підтверджень цьому поки що немає.

Розслідування веде військовий відділ Окружної прокуратури в Любліні. У Воєводській поліції Любліна повідомили, що сам потяг перевірили — небезпечних матеріалів не виявлено.