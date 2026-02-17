Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Польщі затримали молдованина, який намагався зупинити вантажний потяг до України

17 лютого 2026, 16:33
У Польщі затримали молдованина, який намагався зупинити вантажний потяг до України
Фото: з вільних джерел
Чоловік активував систему аварійного гальмування у трьох вагонах.

Головний комендант поліції Польщі Марк Боронь розповів нові деталі інциденту в Пулавах, де затримали 25-річного громадянина Молдови, який намагався зупинити вантажний потяг, що прямував зі Щецина до України.

Про це повідомляє RMF24.

За словами Бороня, потяг складався з 37 цистерн, заповнених нафтою. Чоловік активував систему аварійного гальмування у трьох вагонах. Перед цим він звертався до працівників залізниці з проханням дозволити йому сісти на потяг.

"Особу, яка намагалася потрапити до вагона і хотіла змусити машиніста відвезти її до Дорогуська, затримали в момент, коли машиніст помітив, що вагони частково заблоковані", – заявив Марк Боронь. Він наголосив, що екстрене гальмування могло спричинити сходження потяга з рейок.

Встановлено, що підозрюваний в’їхав до Польщі в неділю через прикордонний перехід у Тересполі. При ньому виявили сумку з електронною технікою, телефонами, SIM-картами та документами. Серед них були сертифікати, які підтверджують вільне володіння російською мовою.

Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви його дій. Перевіряється версія про можливе виконання завдання іноземних спецслужб, однак підтверджень цьому поки що немає.

Розслідування веде військовий відділ Окружної прокуратури в Любліні. У Воєводській поліції Любліна повідомили, що сам потяг перевірили — небезпечних матеріалів не виявлено.

ПольщаМолдовапотягУкраїнадиверсії

Останні матеріали

Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Політика
Західні країни бачать наближення Третьої світової війни. Спокійні лише німці – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 07:58
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється