Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ОБСЄ на вимогу України розглянула масовані удари росії по Україні

15 січня 2026, 21:51
ОБСЄ на вимогу України розглянула масовані удари росії по Україні
Глава МЗС подякував партнерам за засудження триваючого терору рф, а також за "консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир".

Сьогодні, 15 січня, ОБСЄ у Відні на спеціальному засіданні розглянула масовані комбіновані удари росії по Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в X.

"Сьогодні на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України. Засідання було скликано на вимогу України", - йдеться у його заяві.

Глава МЗС подякував партнерам за засудження триваючого терору рф, а також за "консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир".

Нагадаємо, зранку 15 січня окупанти атакували Київ дронами. Під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

війнаОБСЄатакаАндрій Сибігаросія окупанти

Останні матеріали

Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється