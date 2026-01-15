ОБСЄ на вимогу України розглянула масовані удари росії по Україні

Глава МЗС подякував партнерам за засудження триваючого терору рф, а також за "консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир".

Сьогодні, 15 січня, ОБСЄ у Відні на спеціальному засіданні розглянула масовані комбіновані удари росії по Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в X.

"Сьогодні на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні було розглянуто питання про масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України. Засідання було скликано на вимогу України", - йдеться у його заяві.

Глава МЗС подякував партнерам за засудження триваючого терору рф, а також за "консолідовану підтримку боротьби України за свободу і тривалий мир".

Нагадаємо, зранку 15 січня окупанти атакували Київ дронами. Під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.