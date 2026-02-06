ЄС дозволив конфісковувати авто з росії через санкції

Рішення поширюється на всі товари, включно з легковими автомобілями.

Суд Європейського Союзу ухвалив, що країни блоку мають право вилучати автомобілі, ввезені з росії з порушенням санкцій.

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на рішення Суду ЄС, яке розглядало позов російського громадянина, що проживає у Дюссельдорфі.

У січні 2023 року він придбав у рф старий автомобіль і в травні перевіз його до Німеччини без реєстраційних номерів. Під час спроби зареєструвати автівку німецька митниця її вилучила, посилаючись на санкції ЄС, які забороняють ввезення товарів з росії, що приносять країні «суттєві доходи».

Суд ЄС підтвердив, що заборона на ввезення певних товарів із РФ застосовується автоматично і не потребує доведення того, чи принесла конкретна покупка вигоду росії.

Рішення посилається на Регламент Ради ЄС № 833/2014 та його додатки, які забороняють ввезення товарів, зокрема легкових автомобілів, незалежно від того, хто їх ввозить - приватна особа чи компанія.