Чехія скорочує витрати на допомогу Україні та іншим країнам

Міністерство закордонних справ Чехії планує скоротити витрати на гуманітарну допомогу за кордон більш ніж утричі.

Про це повідомляє ČT24 із посиланням на слова чеських чиновників.

Якщо раніше уряд Петра Фіали виділяв близько 165 млн чеських крон (6,8 млн євро) на гуманітарні проєкти в інших країнах, тепер кабінет Андрея Бабіша пропонує зменшити ці видатки до 50 млн крон (2 млн євро). За словами міністра закордонних справ Петра Мацінки, скорочення пов’язане з необхідністю економії бюджетних коштів.

Кошти МЗС використовувалися на фінансування гуманітарних ініціатив у світі, зокрема на експлуатацію гелікоптерів для ліквідації пожеж в Іспанії, допомогу сектору Гази та підтримку України. У рамках цієї допомоги чеський уряд закуповував генератори для критичних потреб українських міст, а також фінансував відновлення шкіл і житла для внутрішньо переміщених осіб.

Опозиція розкритикувала таке скорочення. Ексміністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав його "помстою людству" і наголосив, що у випадку гуманітарних катастроф уряд повинен швидко ухвалювати рішення щодо допомоги, а не чекати узгодження з усім кабінетом. Наразі невідомо, чи будуть продовжені проєкти підтримки України.