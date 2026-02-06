Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чехія скорочує витрати на допомогу Україні та іншим країнам

06 лютого 2026, 14:03
Чехія скорочує витрати на допомогу Україні та іншим країнам
Фото: ukrinform.ua
Кошти МЗС використовувалися на фінансування гуманітарних ініціатив у світі, зокрема на експлуатацію гелікоптерів для ліквідації пожеж в Іспанії, допомогу сектору Гази та підтримку України.

Міністерство закордонних справ Чехії планує скоротити витрати на гуманітарну допомогу за кордон більш ніж утричі.

Про це повідомляє ČT24 із посиланням на слова чеських чиновників.

Якщо раніше уряд Петра Фіали виділяв близько 165 млн чеських крон (6,8 млн євро) на гуманітарні проєкти в інших країнах, тепер кабінет Андрея Бабіша пропонує зменшити ці видатки до 50 млн крон (2 млн євро). За словами міністра закордонних справ Петра Мацінки, скорочення пов’язане з необхідністю економії бюджетних коштів.

Кошти МЗС використовувалися на фінансування гуманітарних ініціатив у світі, зокрема на експлуатацію гелікоптерів для ліквідації пожеж в Іспанії, допомогу сектору Гази та підтримку України. У рамках цієї допомоги чеський уряд закуповував генератори для критичних потреб українських міст, а також фінансував відновлення шкіл і житла для внутрішньо переміщених осіб.

Опозиція розкритикувала таке скорочення. Ексміністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав його "помстою людству" і наголосив, що у випадку гуманітарних катастроф уряд повинен швидко ухвалювати рішення щодо допомоги, а не чекати узгодження з усім кабінетом. Наразі невідомо, чи будуть продовжені проєкти підтримки України.

Чехіягуманітарна допомогадопомога Українівійна в Україні

Останні матеріали

Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється