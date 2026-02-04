Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico

Європа прискорює перехід від багаторічної залежності від США у ключових сферах – від технологій і військового забезпечення до енергоресурсів та фінансових систем. Погіршення трансатлантичних відносин за президентства Дональда Трампа змусило європейські уряди та корпорації активно шукати альтернативи американським постачальникам і платформам. Хоча процес "зниження ризиків" лише починається і займе роки, ЄС уже укладає нові торговельні угоди, розвиває власні технології та посилює оборонну незалежність під гаслом "Час незалежності".

Європейські уряди та корпорації поспішають зменшити свою залежність від американських технологій, військової техніки та енергоресурсів у зв'язку з погіршенням трансатлантичних відносин. Це займе деякий час, пише європейська редакція Politico.

Протягом десятиліть ЄС покладався на гарантії НАТО щодо забезпечення безпеки в блоці та на американські технології для розвитку свого бізнесу. Погрози Дональда Трампа захопити Гренландію та агресивні коментарі членів його адміністрації щодо Європи дали новий імпульс закликам європейських лідерів до "незалежності".

"Якщо ми хочемо, щоб нас знову сприймали серйозно, нам доведеться вивчити мову силової політики", – заявив минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Від наказів, що забороняють державним службовцям використовувати американські засоби відеоконференцзв'язку, до торговельних угод з такими країнами, як Індія, та спроб диверсифікувати європейських постачальників енергії – зусилля з мінімізації залежності Європи від США набирають обертів. Лідери ЄС попереджають, що трансатлантичні відносини навряд чи повернуться до статусу-кво, що існував до президентства Трампа.

Як зазначає Politico, посадовці ЄС наголошують, що такі заходи спрямовані на "зниження ризиків" у відносинах Європи з США, а не на "роз'єднання" – термін, який означає повне розірвання економічних і стратегічних зв'язків. Донедавна обидва терміни застосовувалися переважно до європейських зусиль щодо зменшення залежності від Китаю. Зараз вони з'являються у зв'язку зі США, головним торговельним партнером і донором безпеки Європи.

Процес розриву зв'язків, зауважує видання, перебуває на початковій стадії. США залишаються найбільшим торговельним партнером Європи, і, за словами Жана-Люка Демарті, який очолював торговельний департамент Європейської комісії за часів колишнього президента ЄК Жана-Клода Юнкера, блоку знадобиться кілька років, щоб позбутися залежності від американської технології та військової підтримки.

"З точки зору торгівлі, вони [США] становлять значну частку нашого експорту, – зазначив Демарті. – Тож це багато, але це не питання життя чи смерті".

Прагнення диверсифікувати торгівлю за межами США спонукало Брюссель укласти в останні місяці торговельні угоди з блоком латиноамериканських країн МЕРКОСУР, Індією та Індонезією. Комісія також переглянула свою угоду з Мексикою та відновила переговори з Австралією, які були в стані застою.

Оборона Європи: від НАТО до ЄС

З моменту відродження континенту з попелу Другої світової війни Європа покладалася у питаннях безпеки на НАТО, фінансування якого здебільшого забезпечують США. Під час вихідних у хорватському Загребі, консервативні європейські лідери, серед яких був і Мерц, заявили, що настав час для блоку посилити своє внутрішнє положення про взаємну оборону, яка зобов'язує країни ЄС захищати будь-яку країну ЄС, що зазнала нападу.

Хоча стаття 42.7 ЄС про взаємну оборону існує з 2009 року, її рідко вважали необхідною, оскільки стаття 5 НАТО виконувала подібну функцію. Проте європейські уряди почали сумніватися, чи справді США прийдуть на допомогу Європі.

У Загребі лідери підтримали нову роль ЄС як суб'єкта безпеки, доручивши двом лідерам, імена яких поки що не називаються, швидко розробити плани, щоб перетворити статтю ЄС із слів на залізну гарантію безпеки.

"Протягом десятиліть деякі країни говорили: у нас є НАТО, навіщо нам паралельні структури?", – сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності. Після залякування Трампа Гренландією "ми стикаємося з необхідністю створити військові командні структури в рамках ЄС", зазначив дипломат.

У коментарях для законодавців ЄС минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі, хто вірить, що Європа може захистити себе без США, повинні "і далі мріяти".

Як наголошує Politico, Європа залишається значною мірою залежною від військового потенціалу США, особливо в контексті підтримки України в її боротьбі проти росії. Але деякі європейці зараз відкрито говорять про ціну зменшення залежності від США і стверджують, що вона є прийнятною.

Технології: Teams виходить, Visio входить

Зміна настроїв найяскравіше проявляється у сфері технологій, вважає Politico, де залежність Європи від таких платформ, як X, Meta і Google, вже давно турбує виборців ЄС, про що свідчить широка підтримка технологічного законодавства блоку.

Уряд французького президента Еммануеля Макрона планує заборонити чиновникам використовувати американські засоби відеоконференцзв'язку. Інші країни, такі як Німеччина, розглядають подібні кроки.

"Цілком очевидно, що Європа переживає момент незалежності", – заявила очільниця технологічного напряму в ЄС Хенна Вірккунен на конференції Politico минулого тижня. "Протягом останнього року всі дійсно усвідомили, наскільки важливо не залежати від однієї країни чи однієї компанії, коли йдеться про деякі дуже важливі технології", – пояснила вона.

Франція планує заборонити державним службовцям використовувати американські платформи, зокрема Google Meet, Zoom і Teams, повідомив Politico представник уряду. Незабаром чиновники перейдуть на Visio – інструмент для відеоконференцій, що працює на інфраструктурі, наданій французькою компанією Outscale.

У Європейському парламенті законодавці закликають голову Роберту Метсолу відмовитися від американського програмного та апаратного забезпечення, а також від американського інструменту для бронювання подорожей.

У Німеччині політики хочуть знайти німецький або європейський замінник програмного забезпечення, розробленого американською компанією Palantir, що спеціалізується на аналізі даних. "Така залежність від ключових технологій, звісно, є серйозною проблемою", – заявив Politico Себастіан Фідлер, депутат від СДПН і експерт з питань правоохоронної діяльності.

Навіть у Нідерландах, одній з найбільш проамериканських країн Європи, законодавці та виборці все частіше закликають захистити чутливі технології від впливу США. Нідерландські законодавці розглядають петицію, підписану 140 000 осіб, в якій закликають державу заблокувати придбання американською компанією державного інструменту перевірки особи.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наприкінці січня німецька підприємниця Анна Цайтер оголосила про запуск європейської соціальної мережі під назвою W, яка може скласти конкуренцію X Ілона Маска, що отримала штраф за порушення правил ЄС щодо модерації контенту. W планує розміщувати свої дані на "європейських серверах, що належать європейським компаніям", і обмежує коло своїх інвесторів європейцями, повідомила Цайтер Euronews.

Наразі Брюссель ще не закріпив такі кроки в законодавстві. Але очікується, що майбутнє законодавство про хмарні послуги та штучний інтелект дасть сигнал про необхідність європеїзації технологічних пропозицій блоку.

Енергетика: час диверсифікувати

У сфері енергетики спостерігається та сама тенденція, зауважує Politico.

Сполучені Штати постачають понад чверть природного газу до ЄС, і ця частка буде зростати, оскільки набуває чинності повна заборона на імпорт російського газу.

Але посадовці ЄС попереджають про ризик зростання залежності Європи від США в ще одній сфері. Заяви Трампа щодо Гренландії стали "ясним сигналом тривоги" для ЄС, продемонструвавши, що енергетику більше не можна розглядати окремо від геополітичних тенденцій, заявив у середу комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен.

Ситуація навколо Гренландії посилила побоювання, що блок ризикує "замінити одну залежність іншою", пояснив Йоргенсен, додавши, що в результаті Брюссель активізує зусилля з диверсифікації, поглиблюючи переговори з альтернативними постачальниками, включаючи Канаду, Катар і країни Північної Африки, такі як Алжир.

Фінанси: перехід на європейські платежі

Politico зазначає, що платіжні системи також привертають увагу, а законодавці попереджають про надмірну залежність від американських платіжних систем, таких як Mastercard і Visa.

Цифровий євро, цифрова версія готівки, яку Європейський центральний банк планує запустити у 2029 році, має на меті зменшити цю залежність і забезпечити загальноєвропейський суверенний засіб платежу. "Завдяки цифровому євро європейці збережуть контроль над своїми грошима, своїми виборами та своїм майбутнім", – заявила минулого року президент ЄЦБ Крістін Лагард.

У Німеччині деякі політики б'ють на сполох з приводу 1236 тонн золотих резервів, які Німеччина зберігає у Федеральному резервному банку Нью-Йорка. "У час зростаючої глобальної невизначеності та непередбачуваної політики президента Трампа в США більше не можна допускати" такого великого обсягу золотих резервів у США, заявила в інтерв'ю Der Spiegel Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, німецька політикиня з ліберальної Вільної демократичної партії, яка очолює комітет з питань оборони парламенту.

Кілька європейських країн тиснуть на ЄС, щоб він надавав перевагу європейським виробникам при витрачанні державних коштів ЄС за допомогою положень "Купуй європейське".

Як зауважує Politico, ще кілька років тому такі країни, як Польща, Нідерланди чи країни Балтії, ніколи б не погодилися на такі положення "Купуй європейське". Але навіть ці країни зараз підтримують заклики надавати пріоритет закупівлям у компаній, що базуються в ЄС.

Військові інвестиції: підвищення власного потенціалу

Програма ЄС на суму 150 млрд євро, спрямована на допомогу країнам у збільшенні їхніх інвестицій у оборону, яка була остаточно затверджена в травні минулого року, передбачає, що не більше 35% компонентів у певній закупівлі, за вартістю, повинні походити з-поза меж ЄС та країн-партнерів, таких як Норвегія та Україна. США не вважаються країною-партнером за цією схемою.

Як зазначає Politico, наразі європейські країни значною мірою покладаються на США в питаннях військового забезпечення, включаючи спостереження та розвідку, стратегічні перевезення, протиракетну оборону та космічні ресурси. Але потужна консервативна об'єднана група Європейська народна партія заявляє, що саме в цих сферах Європа повинна нарощувати власний потенціал.

Коли лідери ЄС з ЄНП домовилися про свою дорожню карту на 2026 рік у Загребі, вони заявили, що принцип "Купуй європейське" повинен застосовуватися до майбутньої пропозиції Комісії щодо спільних закупівель.

Назва дорожньої карти ЄНП на 2026 рік – "Час для незалежності".

Джерело: Politico