Британська національна безпека опинилася під загрозою через масштабну інтеграцію Palantir у критичну інфраструктуру країни – від ядерної зброї до медичних даних NHS. Засновник компанії Пітер Тіль протягом п'яти років підтримував тісне ділове партнерство з Джеффрі Епштейном, який, за оцінками колишніх керівників MI6, імовірно працював на російську розвідку та отримував статки від російської організованої злочинності. Епштейн не лише інвестував мільйони у фонд Тіля, а й організовував його зустрічі з високопоставленими російськими чиновниками з оточення путіна. На думку видання Byline Times, логіка, яка призвела до усунення Мандельсона через передавання секретів Епштейну, має бути застосована і до компанії, засновник якої був діловим партнером цього ймовірного російського агента.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю та керівник розвідки описав Пітера Тіля і Джеффрі Епштейна як "власників" венчурного фонду. Пітер Тіль – співзасновник компанії Palantir, яка зараз за сприяння скандального лорда Пітера Мандельсона інтегрована у найважливішу інфраструктуру Великої Британії, заперечив це твердження, але підтвердив, що Епштейн був обмеженим партнером.

Розслідування столичної поліції Британії щодо лорда Пітера Мандельсона у справі про передачу конфіденційної інформації Джеффрі Епштейну встановило однозначний принцип: ті, хто прагне розкрити секрети Великої Британії іноземному сексуальному хижаку, пов'язаному з розвідкою, втрачають доступ до влади.

Мандельсона звільнили з посади посла США, він вийшов із Лейбористської партії і був змушений залишити Палату лордів після оприлюднення інформації про його стосунки з Епштейном.

Зараз йому загрожує кримінальне переслідування за зловживання службовим становищем.

Але того самого засудженого сексуального злочинця, який отримав державні таємниці від Мандельсона, колишній прем'єр Ізраїлю Ехуд Барак назвав "власником" венчурного фонду Кремнієвої долини, контрольованого Пітером Тілєм.

Пітер Тіль – мільярдер, співзасновник гіганта оборонної аналітики Palantir Technologies, який має контракти з урядом Великої Британії на суму понад 670 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони охоплюють системи ядерної зброї, медичні картки пацієнтів Національної служби охорони здоров'я, операції Міністерства оборони та бази даних поліцейської розвідки.

У листуванні з німецькою інвесторкою у сфері технологій Ніколь Юнкерманн, опублікованому в рамках файлів Епштейна, Ехуд Барак попросив її взяти участь у зустрічі з керівниками Valar Ventures, "які є старшими співробітниками нового інвестиційного фонду, що належить Пітеру Тілю та Джеффрі Епштейну".

З електронного листа випливає, що Епштейн і Барак планували представити Valar Ventures ізраїльську технологічну компанію у сфері спостереження, яка тоді називалася Reporty, а згодом була перейменована на Carbyne.

У 2018 році інша компанія Тіля, Founders Fund, інвестувала у фірму Епштейна-Барака.

Скриншот з архіву файлів Епштейна Міністерства юстиції США: електронний лист від Ехуда Барака до Ніколь Юнкерманн і Джеффрі Епштейна від лютого 2016 року.

Представник Пітера Тіля заперечив, що Джеффрі Епштейн був співвласником фонду разом із Тілєм, але підтвердив Byline Times, що він був "обмеженим партнером".

Понад 100 документів зі "Справи Епштейна", оприлюднених Міністерством юстиції США, з якими ознайомилося видання Byline Times, свідчать, що Пітер Тіль особисто запрошував Джеффрі Епштейна до співпраці та підтримував із ним ділові партнерські відносини з 2014 до 2019 року – аж до остаточного арешту Епштейна.

Внутрішні документи та листування підтверджують, що протягом цього періоду Епштейн був значним інвестором-обмеженим партнером у фонді, яким керувала фірма Тіля Valar Ventures. Він отримував "конфіденційні" та "термінові" інвестиційні можливості, сприяв зустрічам між Тілєм і представниками російської розвідки та накопичував статки, які колишній керівник російського відділу MI6 Крістофер Стіл оцінив як такі, що походять від російської організованої злочинності.

Хронологія подій демонструє тривожний збіг.

Пітер Мандельсон передавав Епштейну секрети Великої Британії у 2009–2010 роках.

Через чотири роки Тіль закликав Епштейна зустрітися з керівництвом своєї фірми Valar Ventures, щоб підтвердити багатомільйонну інвестицію Епштейна.

Наступного року Епштейн інвестував 15 мільйонів доларів у Valar Ventures і став обмеженим партнером у фонді, яким керувала Valar Ventures.

2018 року Palantir найняла лобістську компанію Мандельсона Global Counsel, щоб полегшити отримання урядових контрактів у Великій Британії. Водночас Епштейн залишався активним партнером Valar, отримував конфіденційні інвестиційні можливості від фонду Тіля і реагував на пропозиції керівників Valar.

Якщо зв'язки Пітера Мандельсона з Джеффрі Епштейном позбавляють його права обіймати владні посади, чому компанія, контрольована діловим партнером Епштейна, зберігає доступ до найчутливішої інфраструктури національної безпеки Великої Британії?

Бізнес-партнерство Тіля й Епштейна

Документи, з якими ознайомилося видання Byline Times, розкривають глибину і тривалість особистих ділових відносин Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном. Це партнерство тривало роками після засудження Епштейна у 2008 році за схиляння неповнолітньої до проституції. Документи суперечать твердженням Тіля, що він не був близьким з Епштейном.

До оприлюднення "файлів Епштейна" про інвестиції Епштейна у великий фонд, заснований і очолюваний Тілєм, було відомо небагато, і ці зв'язки описували як віддалене партнерство. Проте документи демонструють, що Епштейн швидко, але непублічно, став основним інвестором фонду Тіля.

15 листопада 2014 року Тіль особисто надіслав Епштейну електронного листа, у якому просив 10-20 мільйонів доларів для Valar Ventures – венчурного фонду, заснованого Тілєм для інвестицій у компанії, що працюють у сфері фінансових технологій та фінансових послуг у всьому світі.

У грудні 2014 року в будинку Епштейна на Мангеттені відбулася зустріч із керівниками компанії Тіля – Ендрю Маккормаком і Джеймсом Фіцджеральдом. Це той самий будинок, який згодом став відомий як місце, де, за словами багатьох жінок, вони зазнали сексуального насильства. З листування між Епштейном і Ніколь Юнкерманн випливає, що вона також була присутня на цій першій зустрічі.

До червня 2015 року Епштейн вклав 15 мільйонів доларів через свою компанію Southern Trust Company як обмежений партнер у ключовий фонд Valar Ventures.

Обмежений партнер вкладає капітал і отримує бенефіціарне право власності на фонд в обмін на частку прибутку, але не бере участі в повсякденній діяльності чи управлінні. Їхня частка у партнерстві залежить від їхніх інтересів, які, своєю чергою, залежать від суми інвестицій.

Проте електронний лист колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю, у якому спільну власність фонду приписують Пітеру Тілю та Джеффрі Епштейну (що було спростовано речником Пітера Тіля), дає підстави вважати, що Барак та Епштейн сприймали ці відносини як значно глибші, ніж просто пасивне інвестування.

Внутрішні комунікації Valar Ventures, оприлюднені у "файлах Епштейна", показують, що Тіль і його фірма ставилися до Епштейна не як до віддаленого партнера, а як до активного привілейованого партнера, що відповідає опису Ехуда Барака.

Наприклад, у червні 2017 року Valar Ventures надіслала Епштейну конфіденційну інформацію про ексклюзивні інвестиційні можливості з позначкою "суперконфіденційно".

Керівники Тіля – Маккормак і Фіцджеральд, які зустрілися з Епштейном у його нью-йоркському будинку в 2014 році за дорученням Тіля, намагалися переконати Епштейна інвестувати у Stash, застосунок для мікроінвестування, який зараз керує активами на суму 3 мільярди доларів.

У листопаді 2018 року фірма Тіля запросила додатковий капітал від Епштейна.

Ще в березні 2019 року – лише за чотири місяці до остаточного арешту Епштейна за федеральними звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, його бухгалтер запитував детальну інформацію про портфель для "презентації Епштейну", а також деталі про те, наскільки частка Епштейна може зазнати "розмивання".

Масштаби інвестицій Епштейна у Valar Ventures значно зросли. Початкові 15 мільйонів доларів перетворилися на близько 40 мільйонів. Зараз частка Епштейна оцінюється приблизно у 170 мільйонів доларів, що робить її найбільшим окремим активом у його майні, згідно з документами про спадщину.

Частка у Valar Ventures наразі належить The 1953 Trust, який Епштейн підписав лише за два дні до своєї смерті 8 серпня 2019 року. Її адмініструють давній адвокат Епштейна Даррен К. Індайк та бухгалтер Річард Д. Кан, які виступають співвиконавцями.

Зв'язок із російською розвідкою

Колишній керівник російського відділу МІ6 Крістофер Стіл дав жорстку оцінку походженню та лояльності Джеффрі Епштейна. На його думку, статки Епштейна, ймовірно, походять з території колишнього Радянського Союзу та російської організованої злочинності.

Документальні докази підтверджують оцінку Стіла.

Як повідомив Пітер Джукс на сторінках Byline Times, до 2015 року Епштейн порекомендував Пітеру Тілю зустрітися із Сєргєєм Бєляковим – випускником російської академії ФСБ, який обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку путіна, а потім очолив Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі, відомий як "Давос путіна".

За пропозицією Епштейна, він зв'язав Бєлякова безпосередньо з Тілєм, який попросив свого виконавчого помічника організувати особисту зустріч із російським посадовцем у липні 2015 року.

Епштейн також організував принаймні одну зустріч у жовтні 2016 року між Тілєм і Віталієм Чуркіним, послом росії в ООН і ветераном кремля. Коли Чуркін раптово помер у лютому 2017 року, Епштейн надіслав Тілю електронного листа: "Мій друг, російський посол, помер. Життя коротке, почніть із десерту".

Те, що Епштейн сприяв зустрічам між Чуркіним і Тілєм у період, коли компанія Тіля Palantir розширювала контракти з урядом Великої Британії, викликає обґрунтовані побоювання у контррозвідки.

Пізніше Тіль розповів Wall Street Journal, що на зустрічі не було "нічого пам'ятного" і що "я був досить наївним і недостатньо замислювався над тим, які плани міг мати Епштейн".

З оприлюднених документів та джерел розвідки вимальовується така картина: Епштейн регулярно радив кремлю, як обходити західні санкції; під прикриттям своєї мережі сексуальної експлуатації просував російських агентів у технологічні компанії Кремнієвої долини; використовував російські банки (які згодом були санкціоновані за відмивання грошей) для обробки платежів за жінок, які стали жертвами торгівлі людьми; наймав російських жінок, зокрема випускниць московського державного інституту міжнародних відносин, відомого підготовкою розвідників, як особистих асистенток.

До 2015 року, коли Джеффрі Епштейн інвестував 15 мільйонів доларів у компанію Пітера Тіля Valar Ventures, він, імовірно, працював у тісній співпраці з російськими розвідувальними службами, а також з іншими структурами, зокрема ізраїльськими.

Мандельсон: від довіреної особи Епштейна до посередника Palantir

Відомо, що у 2009–2010 роках, обіймаючи посаду міністра бізнесу в уряді тодішнього прем'єра Гордона Брауна, Пітер Мандельсон передавав Джеффрі Епштейну конфіденційну інформацію про ринок.

Через п'ять років Епштейн став основним інвестором-обмеженим партнером у фонді, яким керувала компанія Valar Ventures Пітера Тіля, розпочавши прибуткове ділове партнерство, яке тривало до його арешту 2019-го.

Але роком раніше Palantir Technologies Тіля найняла лобістську фірму Мандельсона Global Counsel. Явною метою було позиціонування Palantir як поважного партнера британського уряду.

На той момент і Тіль, і Мандельсон були тісно пов'язані з Епштейном, що викликає питання, наскільки керівництво Palantir і сам Тіль знали про характер і масштаби відносин Мандельсона з Епштейном, коли вони залучили Global Counsel.

Меттью Свінделс, який до липня 2019 року обіймав посаду заступника виконавчого директора NHS England, приєднався до Global Counsel лише через два місяці, у вересні 2019 року, і одразу ж почав консультувати Palantir щодо контрактів із NHS.

Свінделлс очолив консультативну раду Palantir з питань охорони здоров'я, одночасно обіймаючи посаду співголови чотирьох провідних лікарняних трестів NHS, включно з лікарнею Челсі та Вестмінстер, яка першою почала пілотне впровадження технології Palantir. Трест заявив, що Свінделлса відсторонили від процесу ухвалення рішень, пов'язаних із Palantir, хоча залишається незрозумілим, як саме це було реалізовано.

У грудні 2021 року Global Counsel Пітера Мандельсона та Palantir спільно провели вебінар на тему "Наступні кроки, які має зробити Велика Британія для реалізації своєї концепції розвитку наук про життя". Свінделлс головував на засіданні. Вебінар ознаменував офіційне оприлюднення білої книги Palantir, яка мала разючу схожість зі стратегією NHS щодо даних, опублікованою шість місяців по тому, у червні 2022 року.

Протягом цього періоду Мандельсон зберігав фінансову частку в Global Counsel навіть після того, як відійшов від повсякденного управління. Коли Стармер у лютому 2025 року поїхав до Вашингтона на зустріч у штаб-квартиру Palantir, саме Мандельсон організував цей візит прем'єр-міністра через британське посольство.

Менш ніж через сім місяців після зустрічі Стармера в Palantir, у вересні 2025 року, компанія виграла контракт Міністерства оборони на суму 240,6 мільйона фунтів стерлінгів без проведення конкурсних торгів. Представники оборонного відомства використали "виняток з питань оборони та безпеки", щоб виправдати пряме укладення контракту.

Повний текст контракту залишається засекреченим. Громадськості відомо, що програмне забезпечення Palantir зараз обробляє дані "всіх рівнів секретності" для "критично важливого стратегічного, тактичного та оперативного прийняття рішень" у всьому оборонному апараті Великої Британії, а системи розроблені так, щоб бути "сумісними із системами Palantir НАТО та інших країн-союзників".

Тим часом The Nerve задокументував щонайменше 34 контракти Palantir з урядовими департаментами, агентствами та органами влади Великої Британії на загальну суму понад 670 мільйонів фунтів стерлінгів. Справжня цифра, ймовірно, є вищою, оскільки багато контрактів залишаються непідтвердженими або суттєво відредагованими.

Найглибше проникнення відбулося у найчутливіші системи Великої Британії: Атомне агентство (AWE), відповідальне за ядерні боєголовки Сполученого Королівства, уклало контракти з Palantir на суму 15 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки хмарних обчислень у рамках програми ядерної зброї.

Усі ці контракти уряду Великої Британії мають спільну рису: мінімальна прозорість, значна редакція, прямі контракти без конкуренції та постійна ротація колишніх чиновників, які переходять з урядових посад на роботу в Palantir. Компанія найняла десятки державних службовців, керівників Національної служби охорони здоров'я, поліцейських та військових, включно із чотирма чиновниками Міністерства оборони лише у 2025 році.

Загроза національній безпеці

Реакція уряду Великої Британії на скандал із Мандельсоном встановила чіткий принцип: ті, хто розкриває британські таємниці Джеффрі Епштейну, втрачають право на доступ до влади.

Значення цього рішення посилюється з огляду на дедалі переконливіші докази того, що Епштейн був носієм іноземного впливу, маючи задокументовані зв'язки з високопоставленими російськими чиновниками з найближчого оточення путіна, включно із самим путіним.

Така сама логіка застосовується до Пітера Тіля і Palantir Technologies. Тіль особисто запросив, отримав і підтримував ділові партнерські відносини з Джеффрі Епштейном, які тривали з 2014 до 2019 року. І керівництво, і співробітники його фірми Valar підтримували регулярні контакти з Епштейном у цей період, включно з регулярними спробами залучити від нього більше інвестицій.

Впровадження Palantir у найважливіші та найчутливіші системи Великої Британії становить серйозну загрозу національній безпеці саме тому, що її голова, Пітер Тіль, був партнером засудженого за сексуальні злочини, який діяв як вектор зловмисного іноземного впливу і через якого він налагоджував власні зв'язки з високопоставленими російськими чиновниками.

Це не компанія, яка поділяє цінності Великої Британії. Це компанія, контрольована мільярдером, який активно співпрацював із російським торговцем людьми, пов'язаним із розвідкою, і надав доступ до найчутливіших систем Британії лобістській фірмі, засновник якої скомпрометував себе перед тим самим торговцем людьми.

Британський уряд швидко розірвав зв'язки з Мандельсоном, що підкреслює, наскільки його таємні тісні стосунки з Епштейном становили постійну загрозу національній безпеці.

Логіка, яка призвела до усунення Мандельсона, тепер повинна бути застосована до Palantir. Британська програма ядерної зброї, дані про пацієнтів Національної служби охорони здоров'я, військові операції та поліцейська розвідка не повинні контролюватися компанією, засновник якої був діловим партнером Джеффрі Епштейна.

Представник Міністерства оборони заявив Byline Times: "Ми використовуємо низку міжнародних постачальників, виходячи із оперативних потреб, зокрема Palantir, яка є давнім інвестором у технологічну сферу британської економіки. Існують надійні процеси, що забезпечують справедливе та прозоре укладення державних контрактів. Усі постачальники проходять ретельну перевірку та повинні забезпечувати оптимальне співвідношення ціни та якості, дотримуючись наших вимог щодо безпеки та юридичних зобов'язань".

Джерело: Byline Times