Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл

У другій частині тижневика Дональд Гілл аналізує стан експорту російської нафти і газу, можливу протидію тіньовому флоту та стан золотовалютних резервів росії, які вичерпуються. Також він побіжно розглядає виробництво окремих видів озброєнь, що використовуються у війні.

Експорт російських енергоносіїв. Якщо західні танкери припинять перевозити російську нафту та нафтопродукти, якщо союзники України дійсно затримають і утримають танкери, на які накладено санкції, і якщо Сенат США ухвалить закон про запровадження 500% мита для всіх, хто купує російську нафту, російська економіка зазнає краху, а її здатність вести війну буде суттєво обмежена.

Коли не було економічних наслідків, Індія купувала російську нафту зі знижкою. Після запровадження санкцій ситуація почала змінюватися.

Біля турецьких та індійських нафтопереробних заводів поставки нафти накопичуються на танкерах. Деякі партії продають індійським НПЗ за 22–25 доларів за барель. російське джерело повідомило, що в разі подальшого посилення санкцій вони зможуть продавати нафту лише через нафтопроводи. Оскільки ринків збуту для російської нафти стало менше, а власні НПЗ пошкоджені, видобуток нафти в росії впав до найнижчого рівня з 2009 року – нижчого, ніж під час пандемії.

Туреччина скоротила імпорт російської нафти із середнього рівня 275 000 барелів на добу (б/д) у 2025 році до 250 000 б/д у січні 2026 року. Китай збільшив закупівлі нафти з росії з 1,1 млн б/д у грудні до 1,5 млн б/д у січні.

Туреччина та ЄС виплатили росії 4 млрд євро в грудні.

Замість того, щоб заборонити продаж російської нафти і порушити роботу нафтового ринку, союзники України запровадили цінову межу на російську нафту, щоб обмежити прибутки. Упродовж багатьох років НПЗ неодноразово порушували обмеження на купівлю російської нафти, оскільки вона все одно була дешевшою за ринкові ціни. У результаті на частину танкерів наклали санкції. Оскільки ринкові ціни на нафту знизилися, у липні 2025 року цінову межу опустили з 60 доларів до рівня на 15% нижчого за ринкову вартість – наразі це 44,10 доларів за барель. Витрати на видобуток російської нафти становлять 25–40 доларів за барель. Витрати на транспортування трубопроводом – близько 5 доларів за барель. Діє російський податок на видобуток корисних копалин у розмірі 37 доларів за барель. Близько чверті нафтовиробників сплачують повну ставку та працюють у збиток. Решта виробників сплачують 0–60% податку.

На початку 2025 року російська нафта короткочасно продавалася дорожче за ринок, але зараз її ціна на 10 доларів за барель нижча за ринкову.

Через побоювання можливих ударів США по Ірану ціна на нафту вперше із середини 2025 року перевищила 70 доларів за барель (тоді США фактично атакували Іран). Через санкції російська нафта продається в середньому за 38 доларів за барель.

26% російської нафти перевозять танкери G7+. 68% – танкери, що підпадають під санкції. 74% російських нафтопродуктів перевозять танкери G7+. Якщо танкерам G7+ заборонять перевозити російську нафту та нафтопродукти, а танкери під санкціями почнуть затримувати, експорт російської нафти зведеться до трубопроводів, а економіка країни зазнає краху.

Доходи росії від експорту природного газу, нафти та нафтопродуктів морським транспортом у 2025 році становили 90 млрд доларів. Міністерство фінансів росії очікувало 130 млрд доларів у 2025 році.

У 2026 році росія очікує 117 млрд доларів доходів від експорту газу, нафти та нафтопродуктів. Малоймовірно, що ці доходи перевищать 90 млрд доларів, отриманих 2025-го.

Бюджет росії на 2026 рік передбачає доходи в розмірі 519 млрд доларів, видатки в розмірі 568 млрд доларів і дефіцит у розмірі 1,6% ВВП. 38% видатків припадатиме на оборону та внутрішню безпеку (порівняно з 24% у 2021 році). Соціальні видатки зменшаться з 38% до 25%, а економічна підтримка – з 17,6% до 10,9%.

За поточних цін на нафту та доходів російський фонд національного добробуту може покривати нинішній рівень бюджетних видатків лише близько двох років. Якщо натомість росія підвищить податки, це додасть 1–2% до інфляції.

На росію припадає близько 9% світового експорту нафти. 47% російського експорту йшло до Китаю, 38% – до Індії, а Туреччина та ЄС купували по 6%.

Китай купує 47% російського експорту нафти. Це становить 18% китайського імпорту нафти. У 2021 році 4,7% китайського імпорту нафти надходило з росії.

Індія закупила 38% російського експорту нафти. У 2021 році 1% імпорту нафти в Індію надходив з росії, а у 2024-му цей показник зріс до 37%. У березні 2025 року Трамп ввів 15% мита для всіх, хто купує венесуельську нафту, але США повідомили Індію, що вона тепер може купувати венесуельську нафту.

У квітні 2025 року республіканський сенатор Ліндсі Грем представив у сенаті законопроєкт про санкції проти росії. Наразі його підтримали 84 зі 100 сенаторів – це понад дві третини голосів, необхідних для подолання президентського вето, якщо Трамп його накладе. Водночас ця цифра радше демонструє політичну популярність ініціативи, адже небагато республіканців насправді голосуватиме проти Трампа. Законопроєкт передбачає запровадження 500% мита на країни, які купують російську нафту, природний газ, нафтопродукти або уран*. Голосування неодноразово відкладалося через переговори Трампа з путіним. У листопаді Трамп заявив, що підтримує просування законопроєкту, але документ надавав президенту США право скасувати санкції щодо конкретних країн, що суперечило заявленій меті, і демократи виступили проти такого механізму. Трамп знову заявив, що законопроєкт може бути проголосований 7 січня, але розгляд вкотре відклали.

* У травні 2024 року США ухвалили закон про заборону імпорту російського урану. Він містив винятки. Імпорт російського урану та плутонію зріс із 624 млн доларів у 2024 році до 755 млн доларів станом на серпень 2025 року.

Палата представників має власну версію законопроєкту про санкції проти росії та надання Україні військової допомоги на суму 8 млрд доларів. Документ має 217 підписів – на один голос менше від 218, необхідних для того, щоб змусити Джонсона винести його на голосування.

росія скасувала заборону на експорт бензину. Заборону планують відновити наприкінці липня. Атаки на НПЗ обмежили виробництво бензину, але його обсягів і досі достатньо для задоволення внутрішніх потреб. У піковий літній період – під час збору врожаю та відпусток – більша частина виробництва споживається вспередині країни. У минулому в ці періоди експорт бензину продовжували, але наразі виробництва вже недостатньо, щоб суттєво перевищувати внутрішній попит у пікові місяці. Дефіцит був тимчасовим і локалізованим через неефективний розподіл. Експорт бензину та інших нафтопродуктів приносить більший прибуток, ніж експорт сирої нафти.

росія. За останні три роки росія продала 71% своїх суверенних золотих резервів. Ці продажі компенсують втрату очікуваних доходів. Із 16 січня до 5 лютого росія продаватиме китайський юань і золото, що стане найбільшим щоденним обсягом таких продажів за всю історію. Якщо поточні ринкові умови збережуться на цьому рівні, росія може витратити до 60% своїх залишкових ліквідних резервів у 2026 році.

Іранське судно "Каспійська Шива" використовували для перевезення зброї до росії. Судно отримало пробоїни в корпусі невідомого походження і сіло на мілину, внаслідок чого вода потрапила в машинне відділення та трюм. Двометрові хвилі ускладнили рятувальні операції для десятьох членів екіпажу, які не зазнали травм.

За повідомленнями, росія втратила два літаки за один день: один – над Чорним морем, а другий – у росії. Деталі, як їх було втрачено і чи йдеться про два Су-34 або один Су-34 і один Су-30, все ще з'ясовуються.

Представник уряду заявив, що близько 250 000 солдатів, які повернулися з України, не мають роботи.

Підсанкційні танкери. 68% всієї російської сирої нафти перевозять танкери, що підпадають під санкції, і це приносить росії від 87 до 100 млрд доларів на рік.

Туреччина засудила напади на російські танкери у своїх водах, тому цей танкер став біля турецького узбережжя для захисту.

Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія заявили, що судна, які змінюють прапор, вимикають транспондери або не мають необхідних документів, вважатимуться бездержавними і можуть бути затримані без юридичних ризиків.

Велика Британія та Франція цього місяця дозволили транзит 42 танкерів через Ла-Манш після отримання юридичних гарантій, що їх можна буде затримати. Деякі з них супроводжує російський флот, за яким спостерігає британський.

Два танкери тіньового флоту, "Прогрес" і Chariot Tide, втратили контроль і маневрували непередбачувано. Згодом вони відновили контроль. Іспанія не є учасницею цієї декларації, і її рятувальне судно супроводжувало Chariot Tide до Марокко. У жовтні 2025 року Марокко підписало угоду, яка дозволила російським рибалкам вести діяльність в їхніх водах Атлантичного океану. Коли грецький флот почав перешкоджати перекачуванню нафти із судна на судно у своїх водах, тіньові танкери почали перекачувати нафту в марокканських водах.

22 січня французький флот затримав танкер Grinch через неправдиву реєстрацію. 29 січня Франція звільнила танкер відповідно до одного зі своїх законів, характер якого не уточнили. Коли танкер відплив, Франція запевнила, що розслідування триває. Макрон заявив, що його країна усуне цю прогалину в законодавстві.

У грудні 2024 року Фінляндія затримала судно Eagle S, оскільки воно протягнуло свій якір на 100 км і пошкодило кілька підводних кабелів. Під час шторму судно може протягнути якір на кілька сотень метрів або навіть на кілька кілометрів. Рух миттєво виявляється завдяки шуму, вібрації та навігаційному обладнанню. У цьому випадку протягування зрештою призвело до розриву ланцюга. Фінський суд відхилив справу, заявивши, що прокуратура не довела умисел. Будь-яка ймовірна недбалість мала бути розслідувана державою прапора судна або країною походження екіпажу. Eagle S було звільнено.

2024 року лише 13 тіньових танкерів пройшли через російські арктичні води. 2025-го цим маршрутом скористалися понад 100 танкерів, що становить третину всіх вантажних суден, які ходили в цих водах. Судно Bella 1 прямувало до Мурманська, коли його захопили. росія попросила США припинити переслідування, але це прохання було проігноровано.

США захопили Bella 1 (тепер перейменоване на Marinera) 7 січня біля берегів Ісландії. Потім судно було перевезено до шотландських вод. Членів екіпажу доставили до резервного центру британської армії і не затримували. Дружина капітана подала петицію до шотландського суду з проханням звільнити її чоловіка, але капітан і перший помічник були переведені на корабель берегової охорони США, який більше не перебуває в шотландських водах. Інформації про те, що станеться з Bella 1/Marinera, немає.

"Зрештою, ми самі створили проблеми, спочатку назвавши танкер своїм і закликавши не чіпати його, а потім, після спроб захопити цей танкер, не змогли нічого зробити, щоб його захистити. Вкотре виявилося, що порожні дипломатичні заяви вже нікого не лякають. Залишається тільки ухилятися і скаржитися в ООН. Спроба продемонструвати свою силу, не підкріплена реальною силою, виявилася просто жартом", – російський військовий блогер Military Informant про Bella 1/Marinera.

Тіньовий танкер "Кайрос" був порожній, коли 28 листопада в Чорному морі його атакував український морський дрон. На момент атаки він перебував у турецьких водах, і турецький буксир відтягнув його до болгарських вод і залишив там через погані погодні умови. Десять членів екіпажу досі перебували на борту з обмеженими запасами їжі, води та енергії. росія не зробила жодних спроб надати їм допомогу. Болгарія розпочала рятувальні операції 7 грудня.

"Тайфун". "Тайфун" – це спеціальний підрозділ безпілотних літальних апаратів Збройних сил України, створений влітку 2024 року. Він підпорядковується штабу Національної гвардії і переміщується у будь-яке місце, де потрібна його підтримка. Наразі підрозділ перебуває в секторі Покровська.

Спочатку підрозділ виконував лише операції з використанням безпілотників FPV, але зараз його основним завданням є тестування, розвиток і вдосконалення можливостей БпЛА, а також навчання операторів. Пілоти не просто керують безпілотниками. Вони повинні розуміти, чому щось не працює – чи то з механічних причин, чи то через РЕБ – і виправляти це. Оператори РЕБ не можуть постійно блокувати всі частоти, тому передачі на полі бою аналізують і визначають прогалини, у яких вони можуть працювати.

Здібні пілоти часто можуть знищити ціль з першого разу. Якщо ціль не знищена, це сповістить росіян, і вони увімкнуть свої засоби РЕБ, що ускладнить подальші атаки. Одне з рішень – мати велику кількість запасних частин, зокрема відеопередавачі з різними частотами та різні антени для різних частот, встановлені з різною полярністю (див. нижче). РЕБ на полі бою постійно змінюється.

Кут нахилу антени визначає площину, у якій коливається частота. Сигнал між передавачем і приймачем найсильніший, якщо вони перебувають в однакових площинах коливання. Електронні засоби радіоелектронної боротьби намагаються перервати зв'язок на частоті за допомогою передач високої енергії, які достатньо сильні, щоб заглушити інші сигнали. Якщо дрон має три антени з трьома різними поляризаціями (кутами коливання), всі на одній частоті, то одна з них прийматиме сигнал перешкоди на найслабшому рівні. Можливо, рівень заглушення буде настільки низьким, що сигнал оператора, який надсилається з антени з однаковою поляризацією, буде достатньо сильним, щоб подолати заглушення. (А сигнал дрона до оператора може бути достатньо сильним, щоб оператор також міг його приймати).

За наявності достатньої кількості запасних частин та кваліфікованого пілота успішність місії становить близько 70–80%. Пілоти середнього рівня мають успішність 40–50%, а нові оператори – 20%. При використанні волоконно-оптичних кабелів максимальна успішність становить 40–50%, оскільки дрон потрібно пілотувати по-іншому. Дороги, лінії електропередач та інші перешкоди можуть пошкодити кабель, як і артилерійський вогонь, а також дружні та ворожі дрони.

Станом на листопад "Тайфун" заявляв, що підрозділу не вистачає пілотів та мотивованого персоналу. З 900 000 осіб в українській армії, 70 000 – жінки. 5500 з них розгорнуті на передовій. "Тайфун" має повністю жіночий екіпаж операторок БпЛА. Його командирка раніше служила в Lasar's Group. "На тепловізорі немає хороших росіян, – сказала вона. – Я думаю тільки про те, як вбити якомога більше з них. Я вірю, що ті, хто приходить на нашу землю зі зброєю, живуть тільки тимчасово". Є 11-хвилинне відео про цю команду.

Озброєння. У вересні минулого року Україна, за повідомленнями, запустила чотири ракети "Фламінго" по заводу в Бєлгороді, де виробляються інструменти, необхідні для виробництва літаків Су-34, Су-35 і Су-57. росія стверджувала, що лише одна ракета влучила в завод, але щойно опубліковані супутникові знімки показують, що всі чотири влучили в ціль. Це підприємство має критичне значення для виробництва літаків Су.

Це супутникове зображення було зроблено після початку ремонтних робіт на будівлях. Зображення заводу "до" наклали на зображення "після" для порівняння.

(Ліворуч) Завод у Бєлгороді розташований за 40 км від передніх позицій, тому Україна надіслала дрон, щоб зафіксувати атаку. (Праворуч) Губернатор Бєлгорода опублікував зображення незабаром після атаки.

Одна ракета пройшла крізь дах і стіну будівлі, а потім вибухнула на землі неподалік.

Українська компанія створила напівтверду літієву батарею, енергетична щільність якої в 1,5–2 рази вища, ніж у літій-іонних батарей. Це означає, що дрон зі звичайними батареями та дальністю польоту 70 км матиме дальність польоту понад 100 км. Найбільшим недоліком є те, що напівтверді літієві батареї коштують удвічі дорожче за стандартні.

70–80% компонентів українських дронів виробляються в країні, але камери, двигуни та мікросхеми імпортуються. 97% українських виробників дронів заявляють, що Китай є основним джерелом імпорту. Китай також виробляє 80% електроніки для російських дронів. російські компанії придбали в Китаї цілі виробничі лінії і перенесли їх до росії. Україна могла б зробити те саме, але тоді вони стали б мішенями для російських ударів. З огляду на вплив дронів на поле бою, Китай контролює значну частину можливостей як України, так і росії: на нього припадає 90% світового ринку дронів, а залежність Сполучених Штатів від дешевих китайських компонентів відкинула США на роки назад.

Після того, як GLSDB (малогабаритні високоточні керовані авіабомби GBU-39, оснащені ракетним двигуном для наземного запуску) представили, а потім вивели з використання через проблеми з глушінням та навігацією, складається враження, що вони повернулися.

Британський Windracer – це важкий крилатий дрон для перевезення вантажів на великі відстані з корисним навантаженням 150 кг і дальністю польоту 1000 км. Україна використовує його вже три роки, і є плани збільшити дальність польоту до 2000 км із ще більшим корисним навантаженням. Його застосовували у військових і цивільних операціях, що проводилися в небезпечних умовах і за відсутності GPS.

Україна виробляє буксирувані та самохідні версії артилерійської системи "Богдана". Для самохідних версій використовують чотири різні колісні шасі, щоб збільшити темпи виробництва. У 2025 році вироблялося 40 "Богдан" на місяць.

Норвегія вибрала корейську систему залпового вогню замість американської HIMARS. У Польщі вже існує спільне підприємство з виробництва ракет.

Франція має замінити застарілі автоцистерни для заправки паливом і потребує 800 одиниць, але в бюджеті передбачено лише 376. Вони також знають, що їм потрібно 300 ІТ-фахівців, але не передбачили для цього коштів у бюджеті.

російські дрони BM-35 можуть пролітати 500 км і використовують Starlinks для навігації без перешкод. Коли росія відкрито вторглася в Україну у 2022 році, міністр цифрової трансформації Федоров публічно попросив Маска активувати Starlink в Україні, і за два дні Маск це зробив. Минулого тижня офіс міністра оборони Федорова зв'язався зі SpaceX із пропозиціями щодо того, як зупинити використання Starlink росією, і публічно висловив вдячність Маску та президенту SpaceX за швидку реакцію та початок роботи над вирішенням проблеми. Starlink продають росії через треті країни.

7 листопада 2025 року SpaceX зменшила максимальну швидкість, з якою можна використовувати Starlink, до 723 км/год. Дрон BM-35 має крейсерську швидкість 120 км/год. Зараз максимальну швидкість використання Starlink в Україні знижено до 90 км/год.

Міністр закордонних справ Польщі запитав Маска в X, чому він не забороняє росіянам використовувати Starlink для нанесення ударів по українських містах, сказавши: "Заробляння грошей на військових злочинах може зашкодити вашому бренду". Маск назвав його "слинявим імбецилом", заявивши, що Starlink є основою військового зв'язку України, але не відповів на запитання про росію.

80% з'єднань, антен та мережевого обладнання, що використовуються російськими військами на передовій, постачає американська компанія Ubiquiti. Офіційні дистриб'ютори, такі як американська компанія Multilink Solutions, погодилися відправити товар до третьої країни, наприклад Туреччини, навіть після того, як клієнт повідомив, що перебуває в росії. Поставки Ubiquiti до росії зросли на 66% з 2022 року, незважаючи на санкції та експортний контроль. Ubiquiti має можливість відстежувати продукти, що використовуються в росії, і може відстежувати окремі пристрої до дистриб'юторів за допомогою серійних номерів та MAC-адрес.

95% російських артилерійських снарядів постачають дві компанії. У 2025 році вони виробили:

750 000 мін калібру 82 мм

1 900 000 мін калібру 120 мм

850 000 снарядів калібру 122 мм

1 700 000 снарядів калібру 152 мм

60 000 снарядів калібру 203 мм

20 000 мін калібру 240 мм

Снаряди калібру 122 мм коштували 1 тисячу доларів кожен. У 2024 році 510 000 снарядів мали повний заряд пороху, а 328 000 – зменшений заряд пороху. Вони перейшли з вибухової речовини гексалу на менш потужні вибухові речовини ТНТ/алюміній. У 2025-му всі снаряди мали повний заряд пороху, оскільки артилерію розгорнули далі.

Одна з компаній перейшла на виробництво 152-мм снарядів із менш потужним TNT/алюмінієм у 2024 році. У 2024 і 2025 роках було виготовлено 21 000 лазерних снарядів "Краснополь" вартістю від 32 000 до 81 000 доларів кожен.

