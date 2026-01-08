The Times підрахував скільки солдатів Європа насправді може відправити в Україну

Німеччина розглядає розгортання своїх сил поблизу українських кордонів.

Європейські держави коригують підходи до можливої військової присутності в Україні на тлі переговорів про мир, суттєво скорочуючи чисельність контингенту та змінюючи формат потенційної місії.

Про це повідомляє The Times.

Велика Британія та Франція обговорюють можливість направлення до України до 15 тис. військових у разі досягнення мирної угоди. Ці показники значно нижчі від масштабів, які раніше розглядалися в межах так званої "коаліції охочих".

За даними військових джерел, реальний внесок Лондона може не перевищити 7,5 тис. військовослужбовців, що вже розцінюється як істотне навантаження, з огляду на чисельність британської регулярної армії – близько 71 тис. підготовлених бійців.