Орбан назвав Україну "ворогом Угорщини"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який вважається другом російського диктатора Володимира Путіна, прилюдно назвав Україну "ворогом Угорщини".

Про це повідомляє Index.

Орбан заявив, що Україна, мовляв, нібито вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевого російського газу та нафти. Це, заа версією Орбана, загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна - наш ворог", - заявив друг путіна.

Орбан додав, що якщо не знизити комунальні платежи, угорські сім'ї в середньому будуть витрачати на оплату комунальних послуг на рік близько мільйона угорських форінтів. Це трохи менше 2600 євро - завдяки багаторічній політиці Орбана угорський форінт майже нічого не вартий.

При цьому Орбан був змушений визнати, що оскільки Україна - сусід Угорщини, Будапешту потрібно буде співпрацювати з нею. Але він все одно не впустив можливості заявити, що Україну, мовляв, не можна допускати до членства в Євросоюзі.