У росії школярів масово навчають керувати бойовими дронами – розвідка

01 березня 2026, 17:56
Фото: Служба зовнішньої розвідки
Дітей навчають керувати бойовими безпілотниками під керівництвом військових та ветеранів війни проти України.
У росії набирає обертів системна мілітаризація шкільної освіти. 
 
Про це розповідають у Службі зовнішної розвідки України.
 
Проєкт інтегровано у федеральний курс "Основи безпеки та захисту батьківщини", де акцент роблять на підготовці операторів БпЛА. У Курській області регіональна влада оголосила себе однією з перших, хто виконав федеральне доручення. Уроки стартували в 23-й школі Курська, а в найближчі місяці програму планують поширити на всі школи регіону.
 
У Нижньогородській області десятикласників навчатимуть збирати та керувати дронами на уроках ОБЗБ у межах модуля "Військова підготовка. Основи військових знань". Понад 600 шкіл уже дооснащені обладнанням, а педагоги пройшли спеціальну перепідготовку. Практичні навички школярі відпрацьовують також під час навчальних зборів із початкової військової підготовки.
 
У Вологодській області реалізують національний проєкт "Безпілотні авіаційні системи". У Вологді відкрито центр практичної підготовки операторів БпЛА, а у 17 школах Вологди, Череповця та восьми округів створено гуртки зі збирання, проєктування та пілотування дронів. 
 
За 2024–2025 роки такі програми пройшли понад 400 школярів, а кількість бюджетних місць за спеціальністю "Експлуатація безпілотних авіаційних систем" у коледжі зросла вдвічі. У Владивостоці планується інтегрувати вивчення БпЛА у уроки математики та фізики. Пілотний проєкт стартує у школі № 17, після чого його поширять на інші заклади для розвитку "інженерних компетенцій".
 
У розвідці наголошують, що це не лише навчання техніці: така програма фактично профілізує підлітків під потреби військово-промислового комплексу, а не на розвиток критичного мислення чи цивільних професій. 
 
Масова інтеграція бойової підготовки у шкільну програму вказує на стратегічну мету кремля – виховання нового покоління операторів бойових дронів, готових до участі у майбутніх війнах.
розвідкаросія окупантивійна в Україні

