Брюссель розглядає додаткові мільярди на оборону – Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість залучення додаткового фінансування на оборону після завершення програми SAFE обсягом 150 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією співрозмовників агентства, дискусії перебувають на початковому етапі, адже Єврокомісія все ще розподіляє кошти в межах чинної програми. Очікується, що через різницю між поданими заявками та остаточними контрактами у фонді може залишитися кілька мільярдів євро. Після завершення використання основної частини коштів навесні Єврокомісія планує оцінити результати та розглянути можливість нового раунду фінансування, який може передбачати другу програму кредитування.

Ці обговорення відображають прагнення ЄС прискорити розвиток власного оборонного виробництва на тлі загрозливої політики росії, а також з огляду на заяви президента США Дональда Трампа щодо скорочення американських безпекових зобов’язань у Європі.

Програму SAFE Євросоюз створив торік для стимулювання спільних оборонних закупівель і спрощення переміщення військової техніки територією ЄС. Механізм передбачає залучення Єврокомісією коштів на ринках капіталу та надання країнам пільгових довгострокових кредитів на закупівлю необхідного озброєння, зокрема ракет, наземного обладнання та систем протиракетної оборони.

Спочатку держави-члени подали заявки на 190 млрд євро, однак у підсумку Єврокомісія схвалила близько 150 млрд євро та запропонувала країнам підготувати детальні плани витрат. Наразі вже затверджено плани для 19 держав, ще три перебувають на стадії оцінки.

"Наразі комісія оцінює національні плани SAFE трьох держав, що залишилися", — повідомив представник Єврокомісії Томас Реньє.