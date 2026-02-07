Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Брюссель розглядає додаткові мільярди на оборону – Bloomberg

07 лютого 2026, 18:16
Брюссель розглядає додаткові мільярди на оборону – Bloomberg
За інформацією співрозмовників агентства, дискусії перебувають на початковому етапі, адже Єврокомісія все ще розподіляє кошти в межах чинної програми.

Європейський Союз розглядає можливість залучення додаткового фінансування на оборону після завершення програми SAFE обсягом 150 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією співрозмовників агентства, дискусії перебувають на початковому етапі, адже Єврокомісія все ще розподіляє кошти в межах чинної програми. Очікується, що через різницю між поданими заявками та остаточними контрактами у фонді може залишитися кілька мільярдів євро. Після завершення використання основної частини коштів навесні Єврокомісія планує оцінити результати та розглянути можливість нового раунду фінансування, який може передбачати другу програму кредитування.

Ці обговорення відображають прагнення ЄС прискорити розвиток власного оборонного виробництва на тлі загрозливої політики росії, а також з огляду на заяви президента США Дональда Трампа щодо скорочення американських безпекових зобов’язань у Європі.

Програму SAFE Євросоюз створив торік для стимулювання спільних оборонних закупівель і спрощення переміщення військової техніки територією ЄС. Механізм передбачає залучення Єврокомісією коштів на ринках капіталу та надання країнам пільгових довгострокових кредитів на закупівлю необхідного озброєння, зокрема ракет, наземного обладнання та систем протиракетної оборони.

Спочатку держави-члени подали заявки на 190 млрд євро, однак у підсумку Єврокомісія схвалила близько 150 млрд євро та запропонувала країнам підготувати детальні плани витрат. Наразі вже затверджено плани для 19 держав, ще три перебувають на стадії оцінки.

"Наразі комісія оцінює національні плани SAFE трьох держав, що залишилися", — повідомив представник Єврокомісії Томас Реньє.

Євросоюзоборонаросія загрозавійна

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється