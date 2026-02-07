Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Франції

Під час зустрічі обговорювали військову допомогу Україні, посилення протиповітряної оборони системами та ракетами, а також розширення авіаційних можливостей українських військ за рахунок французьких літаків Mirage і Rafale.

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів зустріч із міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, яка вперше відвідала Україну після призначення на посаду в жовтні минулого року.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Під час зустрічі обговорювали військову допомогу Україні, посилення протиповітряної оборони системами та ракетами, а також розширення авіаційних можливостей українських військ за рахунок французьких літаків Mirage і Rafale. Зеленський поінформував Вотрен про наслідки нічного удару росії по Україні.

Президент підкреслив важливість постачання систем SAMP/T і французьких літаків для зміцнення української ППО та заявив, що швидке надходження цих систем значно посилить захист українського неба. Він також висловив зацікавленість у якнайшвидшій реалізації спільних проєктів із Францією в рамках європейських ініціатив, зокрема програми SAFE.

Катрін Вотрен підтвердила подальшу підтримку України з боку Франції та високо оцінила співпрацю з міністром оборони Михайлом Федоровим, зокрема щодо модернізації французьких радарів та спільного виробництва дронів.

"Франція дотримуватиметься взятих на себе зобов’язань по Rafale. Поставки відбуватимуться в межах програми SAFE. Ми залишаємося відданими партнерами України і намагатимемося залучати європейський оборонно-промисловий комплекс для посилення суверенітету та оборонних спроможностей України", – наголосила міністерка.

Окрім військових питань, сторони обговорили санкційну політику проти росії. Зеленський відзначив сміливий крок Франції щодо затримання танкера «тіньового флоту рф», що продемонструвало активну підтримку України.