Британія з союзниками обговорює конфіскацію російських танкерів "тіньового флоту"

Велика Британія спільно з союзниками по НАТО обговорює можливість конфіскації танкерів так званого "тіньового флоту", пов’язаного з росією. Такий крок може стати новим етапом економічного та військово-політичного тиску на москву.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними співрозмовників у британському Міністерстві оборони, під час консультацій союзників розглядалися й військові варіанти захоплення суден. Минулого місяця Королівська морська піхота провела спеціальний брифінг для парламентарів щодо російських загроз, зокрема в Арктиці та північних регіонах. Деякі учасники зустрічі зазначили, що морпіхи готові діяти у разі отримання відповідного наказу.

Як свідчать дані Lloyd’s List Intelligence, лише у січні в Ла-Манші та Балтійському морі зафіксували 23 судна "тіньового флоту", які використовували змінені або фальшиві прапори. Більшість із них перевозять російську нафту до Китаю, Індії та Туреччини.

У матеріалі зазначається, що судна без чіткої юрисдикції теоретично можуть підлягати конфіскації відповідно до норм морського права. Водночас західні країни досі утримувалися від таких дій через побоювання ескалації.

Аналітики вважають, що операція під керівництвом Великої Британії або інших європейських держав може викликати жорсткішу реакцію Москви, ніж аналогічні кроки США. Разом із тим ризики можуть бути нижчими, якщо перехоплення відбуватиметься поза межами Балтійського моря чи Арктики.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі раніше заявляв, що союзники розглядають «військові варіанти». За його словами, конфісковану нафту потенційно можна буде реалізувати, а отримані кошти спрямувати на підтримку України.

За оцінками, із росією пов’язані понад 200 суден "тіньового флоту", хоча дедалі більше перевезень здійснюється під російським прапором. Попри санкції, обсяг експорту російської нафти залишається стабільним — понад 5 мільйонів барелів на добу, тому вплив конфіскації окремих суден на економіку рф може бути обмеженим.

Очікується, що 24 лютого Європейський Союз затвердить 20-й пакет санкцій проти росії. Нові обмеження, ймовірно, будуть спрямовані насамперед на обмеження діяльності «тіньового флоту», який забезпечує москві значні доходи від експорту нафти.