США схвалили продаж Україні запчастин для техніки та озброєння на $185 млн

США та НАТО розробили новий підхід до постачання зброї Україні.

Держдеп США схвалив продаж Україні запасних частин для підтримки транспортних засобів та систем озброєння на $185 мільйонів.

Про це 6 лютого повідомило Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США.

Раніше уряд України звернувся до США із проханням придбати запчастини для обслуговування транспорту та систем озброєння, яке армія США поставила для українського війська, а також купити інші супутні елементи логістики та програмної підтримки.

"Цей продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", — йдеться у повідмленні американського Агентства.