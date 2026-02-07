Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Долар переживає історично слабкі часи через політику Трампа – The Economist

07 лютого 2026, 20:59
Долар переживає історично слабкі часи через політику Трампа – The Economist
Фото: з вільного доступу
Із січня 2025 року долар втратив десяту частину своєї вартості відносно широкого кошика інших валют.

Американський долар переживає, ймовірно, найгірші часи за всю історію. Потенційно можна говорити про те, що він втрачає роль головної валюти світу. І в значній мірі – це наслідок політики Дональда Трампа.

Про це пише The Economist.

Видання зазначає, із січня 2025 року долар втратив десяту частину своєї вартості відносно широкого кошика інших валют. Це позначається на американських фінансових активах. Наприклад, номіновані в євро американські акції майже не зросли за останній рік навіть попри те, що на внутрішніх американських біржах протягом року спостерігалося стрімке зростання на хвилі ентузіазму щодо ШІ-технології.

Крім того, протягом минулого року серед інвесторів сталося кілька епізодів масової паніки, спричинених політикою Вашингтона. Найяскравішим епізодом було стрімке падіння біржових індексів у квітні 2025 року після того, як Трамп оголосив тарифну війну усьому світу. Схожий вплив мали погрози щодо анексії Гренландії.

У такі моменти інвестори тікають від американських активів, спричиняючи падіння вартості облігацій, акцій та американської валюти. Таких епізодів за останній рік було сім – втричі більше, ніж в середньому за рік в попередні періоди.

"Ці спазми дають уявлення про перевернутий світ, у якому доларові активи більше не є безпечними. Це тривожна перспектива, враховуючи, що долар є світовою резервною валютою", – пише The Economist.

Небувалий в історії стрибок цін на золото, що спостерігався протягом останнього року, видання теж пов’язує із втратою довіри до долара: інвестори захищають себе від знецінення американської валюти та інших ризиків, пов'язаних з цим.

Автори публікації зауважують, що, на щастя для Америки, поки що у світі немає реальної альтернативи долару, тож інвестори на певний час "приречені" зазнавати збитків, тримаючи активи в американських фінансових інструментах. Але все це створює "ризик появи альтернативи". 

"Як довго Америка може випробовувати свою удачу? Країні пощастило, що інвестори мають мало альтернатив долару. Дорогоцінні метали є поганою заміною твердої валюти, Однак нестабільна політика та падіння обмінного курсу роблять утримання долара ризикованішим, ніж протягом багатьох останніх десятиліть", – резюмує видання.

СШАдоларДональд Трамп

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється