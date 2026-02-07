Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Венецію накрила хвиля рекордних припливів на початку року

07 лютого 2026, 17:21
Венецію накрила хвиля рекордних припливів на початку року
Венеція. Фото: ansa.it
Експерти пояснюють, що головною причиною частих підтоплень є підвищення середнього рівня моря.

Венеція зіткнулася з аномальним початком року: лише за дев’ять днів у місті зафіксували 15 високих припливів.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Директор Центру моніторингу припливів Альвізе Папа назвав таку ситуацію рекордною для цього періоду року та пов’язав її зі зростаючим впливом глобального потепління. За його словами, з 15 випадків десять разів рівень води перевищував 110 сантиметрів, що змусило владу щоразу активувати захисну систему бар’єрів MOSE.

Експерти пояснюють, що головною причиною частих підтоплень є підвищення середнього рівня моря. Якщо раніше для підйому води на 80 сантиметрів були потрібні сильні вітри, то тепер навіть слабші пориви можуть спричинити зростання рівня до одного метра.

Попри відсутність екстремальних погодних умов останніми днями, ризик затоплення міста зростає. Фахівці застерігають, що подальше підвищення середнього рівня моря призведе до того, що навіть незначні атмосферні зміни спричинятимуть регулярні підтоплення.

У таких умовах стабільна робота системи дамб MOSE, яка покликана утримувати воду нижче критичної позначки, стає ключовою для захисту Венеції від повеней.

Венеція

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється