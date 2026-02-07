Венецію накрила хвиля рекордних припливів на початку року

Експерти пояснюють, що головною причиною частих підтоплень є підвищення середнього рівня моря.

Венеція зіткнулася з аномальним початком року: лише за дев’ять днів у місті зафіксували 15 високих припливів.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Директор Центру моніторингу припливів Альвізе Папа назвав таку ситуацію рекордною для цього періоду року та пов’язав її зі зростаючим впливом глобального потепління. За його словами, з 15 випадків десять разів рівень води перевищував 110 сантиметрів, що змусило владу щоразу активувати захисну систему бар’єрів MOSE.

Експерти пояснюють, що головною причиною частих підтоплень є підвищення середнього рівня моря. Якщо раніше для підйому води на 80 сантиметрів були потрібні сильні вітри, то тепер навіть слабші пориви можуть спричинити зростання рівня до одного метра.

Попри відсутність екстремальних погодних умов останніми днями, ризик затоплення міста зростає. Фахівці застерігають, що подальше підвищення середнього рівня моря призведе до того, що навіть незначні атмосферні зміни спричинятимуть регулярні підтоплення.

У таких умовах стабільна робота системи дамб MOSE, яка покликана утримувати воду нижче критичної позначки, стає ключовою для захисту Венеції від повеней.