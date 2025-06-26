Венеція закриває квартали для розкішного весілля Джеффа Безоса

Очікується, що на урочистостях будуть присутні близько 200 гостей, серед яких багато знаменитостей із США

Через весілля американського мільярдера Джеффа Безоса деякі частини Венеції оголосили зоною обмеженого доступу. Навколо монастирської церкви Мадонни дель Орто, де ввечері має відбутися перше велике святкування, судноплавний рух каналами заборонено. У другій половині дня туди також не пускають пішоходів.

Про це пише t-online.

Співробітники служби безпеки також перешкоджають доступу в інших районах, наприклад, на острові Сан-Джорджо навпроти площі Святого Марка, де весілля має відбутися в п'ятницю, і в районі верфі Arsenale. 61-річний засновник інтернет-магазину Amazon і його майбутня дружина Лорен Санчес, яка молодша за шість років, під час річниці весілля переїхали в розкішний готель "Aman" на Гранд-каналі, один з найдорожчих хостелів в італійському місті-лагуні.

Прибувши на місце, вони помахали рукою папараці, що чекали. Очікується, що на урочистостях будуть присутні близько 200 гостей, серед яких багато знаменитостей із США. За даними ЗМІ, до списку гостей також увійшли Барбра Стрейзанд, Опра Вінфрі, Кайлі Дженнер, Кім Кардаш'ян, Леонардо Ді Капріо та Орландо Блум. Очікується, що зі світу бізнесу там будуть присутні, зокрема, Білл Гейтс (Microsoft) та Ерік Шмідт (Google). Також є припущення щодо появи Леді Гаги, Елтона Джона та Міка Джаггера.

Через занепокоєння з приводу нападів в результаті війни на Близькому Сході, а також через деякі оголошені протести, застосовуються суворі заходи безпеки. У місті, якому в даний час доводиться щодня справлятися з більш ніж 100 000 туристів, є надзвичайно велика кількість поліцейських і військових, які можна побачити. Також кажуть, що на деяких дахах чергують снайпери.

Тим часом стало відомо, що Безос – один із найбагатших людей у світі зі статками приблизно у 220 мільярдів доларів США – жертвує ще два мільйони євро різним установам Венеції. Поки що було відомо про пожертвування в один мільйон. Крім того, за даними ЗМІ, гостей попросили утриматися від подарунків подружжю та дати гроші на оновлення Венеції.