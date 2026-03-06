Уряд Італії відхрестився від участі росіян у бієнале

Італійський уряд має намір і надалі підтримувати українську культуру і відновлювати об'єкти спадщини, які постраждали від російського вторгнення.

Участь росії у 61-ій Венеційській бієнале стала можливою через позицію Фундації виставки і суперечить рекомендаціям з боку міністерства культури Італії та загалом італійського уряду.

Про це йдеться у заяві на сайті мінкульту країни.

Так, очільник відомства Алессандро Джулі виступав проти повернення росіян на престижний форум світового мистецтва. Він також наголошував на важливості збереження української культурної спадщини, якій щодня рф завдає величезної шкоди.

