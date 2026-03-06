США видали Індії 30-денний дозвіл на закупівлі нафти з рф

Міністерство фінансів США видало Індії 30-денну відмову від зобов’язань, що дозволить Нью-Делі купувати російську нафту.

Документ, виданий пізно ввечері 5 березня, поширюється на операції, пов’язані з російською сирою нафтою та нафтопродуктами, завантаженими на судна до 5 березня, за умови, що вони доставлені до Індії та придбані індійською фірмою. Дія цього заходу закінчується 4 квітня о 00:01 за вашингтонським часом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що рішення ухвалили, щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок.