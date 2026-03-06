США видали Індії 30-денний дозвіл на закупівлі нафти з рф
06 березня 2026, 08:33
Раніше Білий дім вихвалявся тим, що змусив Делі припинити фінансувати війну в Україні через придбання енергоносіїв з рф.
Міністерство фінансів США видало Індії 30-денну відмову від зобов’язань, що дозволить Нью-Делі купувати російську нафту.
Про це пише Bloomberg.
Документ, виданий пізно ввечері 5 березня, поширюється на операції, пов’язані з російською сирою нафтою та нафтопродуктами, завантаженими на судна до 5 березня, за умови, що вони доставлені до Індії та придбані індійською фірмою. Дія цього заходу закінчується 4 квітня о 00:01 за вашингтонським часом.
Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що рішення ухвалили, щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок.
"Цей навмисно короткостроковий захід не дасть значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі. Індія є важливим партнером США, і ми цілком очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід пом’якшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники", — сказав Бессент.