США евакуюють дипломатів свого посольства в Кувейті

США в ніч на п’ятницю розпорядилися почати евакуацію свого посольства в Кувейті.

"Розпорядження передбачає вимогу до співробітників посольства знищити конфіденційну інформацію, очистити сервери з секретними даними", - наголошується в публікації.

За словами американських чиновників, посольство неодноразово піддавалося атакам на тлі поточної ескалації.

У четвер Держдеп оголосив про призупинення роботи посольства в Кувейті.

"Хоча повідомлень про поранення серед американського персоналу не надходило, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом", - йдеться у заяві Держдепу, в якій оголошується про призупинення.

Видання нагадує, що на евакуацію вплинуло і те, що на початку цього тижня Іран завдав удури по Кувейту, внаслідок чого загинули шість американських військовослужбовців.