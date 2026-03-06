США евакуюють дипломатів свого посольства в Кувейті
06 березня 2026, 10:57
Фото: UNSPLASH
Працівникам наказано знищити секретну інформацію.
США в ніч на п’ятницю розпорядилися почати евакуацію свого посольства в Кувейті.
Про це передає CBS News з посиланням на джерела.
"Розпорядження передбачає вимогу до співробітників посольства знищити конфіденційну інформацію, очистити сервери з секретними даними", - наголошується в публікації.
За словами американських чиновників, посольство неодноразово піддавалося атакам на тлі поточної ескалації.
У четвер Держдеп оголосив про призупинення роботи посольства в Кувейті.
"Хоча повідомлень про поранення серед американського персоналу не надходило, безпека американців за кордоном залишається найвищим пріоритетом", - йдеться у заяві Держдепу, в якій оголошується про призупинення.
Видання нагадує, що на евакуацію вплинуло і те, що на початку цього тижня Іран завдав удури по Кувейту, внаслідок чого загинули шість американських військовослужбовців.