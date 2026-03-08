Україна закликала організаторів Венеційської бієнале не допускати росію до участі

росія з 2014 року цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи міжнародні норми та конвенції.

Міністерство закордонних справ та Міністерство культури України назвали неприпустимою участь росії у Венеційській бієнале.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів Андрія Сибіги та Тетяни Бережної.

Вони наголосили, що росія з 2014 року цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи міжнародні норми та конвенції. А з 2022 року через російську агресію загинули 346 митців та 132 українських і іноземних медійників.

"росія також відкрито використовує культуру як інструмент політичного впливу. Показовим є висловлювання директора російського музею "Ермітаж" Михаїла Піотровського, який назвав російські культурні проєкти за кордоном „спецоперацією““, — наголосили міністри.