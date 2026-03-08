Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна закликала організаторів Венеційської бієнале не допускати росію до участі

08 березня 2026, 15:57
Україна закликала організаторів Венеційської бієнале не допускати росію до участі
Венеціанський кінофестиваль. Фото: AFP
росія з 2014 року цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи міжнародні норми та конвенції.
Міністерство закордонних справ та Міністерство культури України назвали неприпустимою участь росії у Венеційській бієнале.
 
Про це йдеться у спільній заяві міністрів Андрія Сибіги та Тетяни Бережної.
 
Вони наголосили, що росія з 2014 року цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи міжнародні норми та конвенції. А з 2022 року через російську агресію загинули 346 митців та 132 українських і іноземних медійників.
 
"росія також відкрито використовує культуру як інструмент політичного впливу. Показовим є висловлювання директора російського музею "Ермітаж" Михаїла Піотровського, який назвав російські культурні проєкти за кордоном „спецоперацією““, — наголосили міністри.
 
Вони пригадали, що у лютому 2022 року організатори Бієнале засудили російську агресію та виступили за мир і діалог.
 
"Нам незрозуміло, чому ця позиція організаторів змінюється зараз, коли росія відмовляється припиняти війну, відкидає мирні зусилля та діалог, натомість продовжуючи робити ставку на терор і звірства", — йдеться в заяві.
 
Окремо міністри згадали інформацію про зв’язки заявленої комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з російським військово-промисловим комплексом.
 
"Закликаємо організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо повернення російської федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022-2024 роках", — наголосили Сибіга та Бережна.

 

війна в Україніросія окупантиВенеція

