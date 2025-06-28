Весілля року у Венеції: Безос офіційно одружився з Лорен Санчес

Пара попросила своїх гостей зробити фінансові пожертви Венеції.

61-річний засновник Amazon і Blue Origin та один із найбагатших людей світу Джефф Безос і 55-річна журналістка Лорен Санчес обмінялися обітницями на урочистій церемонії на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції, Італія, у п’ятницю, 27 червня.

Про це повідомляє People.

Джефф Безос і Лорен Санчес запросили на весілля близько 200 VIP-персон. Пара влаштувала грандіозне святкування (хоча вони вже офіційно одружені), вітаючи численних знаменитих гостей, включно з Опрою Вінфрі, Орландо Блумом, Кім Кардаш’ян, Хлоєю Кардаш’ян, Кріс Дженнер, Ашером, Леонардо Ді Капріо, Іванкою Трамп та іншими.

Вони виголосили свої обітниці у відреставрованому амфітеатрі на острові Сан-Джорджо-Маджоре, а виступив на церемонії Маттео Бочеллі, син тенора Андреа Бочеллі. Джефф Безос і Лорен Санчес уклали шлюбний контракт, який захистить статки бізнесмена, які оцінюють у 244 мільярди доларів. Для церемонії Санчес обрала ексклюзивну весільну сукню від Dolce & Gabbana. Дизайн був натхненний мереживною весільною сукнею з високим коміром, яку Софі Лорен носила у фільмі Houseboat 1958 року.

Пара планувала провести свою весільну церемонію у суботу, 28 червня, в Scuola Grande della Misericordia, але в останню хвилину змінила місце проведення через проблеми безпеки на тлі безперервних місцевих протестів з приводу весілля.

Крім того, пара попросила своїх гостей зробити фінансові пожертви Венеції. У своєму весільному запрошенні вони перерахували три венеціанські благодійні організації, яким вони планують пожертвувати внески: UNESCO Venice Office, CORILA і Венеціанський міжнародний університет. На весілля Безос витратив близько 50 мільйонів доларів.

Санчес і Безос підтвердили свої стосунки у 2019 році, а заручилися вони у травні 2023 року. У Безоса і його колишньої дружини Маккензі четверо дітей, а у Санчес троє дітей: син Нікко від Тоні Гонсалеса, і син Еван та дочка Елла від колишнього чоловіка Патріка Вайтселла.

Нагадаємо, через весілля американського мільярдера Джеффа Безоса деякі частини Венеції оголосили зоною обмеженого доступу. Навколо монастирської церкви Мадонни дель Орто, де ввечері має відбутися перше велике святкування, судноплавний рух каналами заборонено. У другій половині дня туди також не пускали пішоходів.