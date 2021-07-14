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Італія після років вагань заборонила захід круїзних лайнерів до Венеції

Заборона набуде чинності з 1 серпня і поширюватиметься на судна вагою понад 25 000 тонн
Уряд Італії схвалив указ, який забороняє круїзним лайнерам входити до Венеційської лагуни, поклавши край багаторічним коливанням і поставивши вимоги жителів і культурних організацій вище від вимог туристичної індустрії.
Італія після років вагань заборонила захід круїзних лайнерів до Венеції Фото: BBC
Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".
 
За словами джерел в італійському кабміні, уряд вирішив діяти після того, як організація ​​ЮНЕСКО пригрозила внести Італію в чорний список за те, що вона не забороняла прохід лайнерів до об'єкта всесвітньої спадщини.
 
Заборона набуде чинності з 1 серпня і поширюватиметься на судна вагою понад 25 000 тонн. 
 
Їм буде заборонено ходити каналом Джудекка, який проходить повз площу Сан-Марко, найвідомішу пам'ятку міста.
 
У заяві міністерства культури сказано, що законодавство, яке може вплинути на бізнес круїзних компаній, таких як Carnival Cruises, передбачає компенсацію фірмам і їх працівникам.
 
Жителі Венеції і міжнародне співтовариство роками закликали уряд заборонити прохід великих суден через лагуну, оскільки вони забруднюють екосистему і загрожують будівлям. 
 
Подібні побоювання суперечать інтересам портової влади і туристичних операторів, які заявляють, що місту потрібна круїзна індустрія.
 
Поріг в 25 000 тонн буде означати, що тільки невеликі пасажирські пороми і вантажні судна зможуть використовувати канал Джудекка, за винятком всіх круїзних лайнерів, які зазвичай важать як мінімум в чотири рази більше і можуть досягати більше 200 000 тонн.
 
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14 07 2021 10:45
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