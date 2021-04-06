До Венеції вперше з початку пандемії прибув круїзний лайнер Лайнер MSC Orchestra повинен забрати близько 650 пасажирів в суботу для подорожі по Середземному морю

Круїзний лайнер прибув до Венеції вперше з початку пандемії коронавірусу, хоча тепер такі кораблі не можуть заходити в історичний центр міста через заборону.

Фото: BBC

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС. Лайнер MSC Orchestra повинен забрати близько 650 пасажирів в суботу для подорожі по Середземному морю. Усі вони повинні надати негативний результат тесту на коронавірус, перш ніж їх допустять на борт. Раніше знаменитості та діячі культури, в тому числі Мік Джаггер і Френсіс Форд Коппола, підписали відкритий лист, що закликає до повної заборони на швартування великих суден у Венеції. У листі до італійського уряду, який було складено Фондом Венеціанської спадщини, знаменитості заявили, що місто ризикує бути "знесеним" круїзними лайнерами. Читайте також: Коронавірус у Венеції: безлюдні канали стали неймовірно чистими

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