ВІДПОЧИНОК НОВИНИКруїзний лайнер прибув до Венеції вперше з початку пандемії коронавірусу, хоча тепер такі кораблі не можуть заходити в історичний центр міста через заборону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Венеції вперше з початку пандемії прибув круїзний лайнер
Лайнер MSC Orchestra повинен забрати близько 650 пасажирів в суботу для подорожі по Середземному морю
Фото: BBC
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Лайнер MSC Orchestra повинен забрати близько 650 пасажирів в суботу для подорожі по Середземному морю.
Усі вони повинні надати негативний результат тесту на коронавірус, перш ніж їх допустять на борт.
Раніше знаменитості та діячі культури, в тому числі Мік Джаггер і Френсіс Форд Коппола, підписали відкритий лист, що закликає до повної заборони на швартування великих суден у Венеції.
У листі до італійського уряду, який було складено Фондом Венеціанської спадщини, знаменитості заявили, що місто ризикує бути "знесеним" круїзними лайнерами.
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