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До Венеції вперше з початку пандемії прибув круїзний лайнер

Лайнер MSC Orchestra повинен забрати близько 650 пасажирів в суботу для подорожі по Середземному морю
Круїзний лайнер прибув до Венеції вперше з початку пандемії коронавірусу, хоча тепер такі кораблі не можуть заходити в історичний центр міста через заборону.
До Венеції вперше з початку пандемії прибув круїзний лайнер Фото: BBC
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
 
Лайнер MSC Orchestra повинен забрати близько 650 пасажирів в суботу для подорожі по Середземному морю.
 
Усі вони повинні надати негативний результат тесту на коронавірус, перш ніж їх допустять на борт.
 
Раніше знаменитості та діячі культури, в тому числі Мік Джаггер і Френсіс Форд Коппола, підписали відкритий лист, що закликає до повної заборони на швартування великих суден у Венеції.
 
У листі до італійського уряду, який було складено Фондом Венеціанської спадщини, знаменитості заявили, що місто ризикує бути "знесеним" круїзними лайнерами.
 
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04 06 2021 15:57
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