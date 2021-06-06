CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖителі Венеції виступили проти повернення круїзних лайнерів, після того як перший лайнер з'явився в водах. Вони вийшли на протести.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителі Венеції виступили проти повернення круїзних лайнерів
У березні Венеція оголосила про заборону на використання великих суден, в тому числі круїзних лайнерів і морських контейнерів, через побоювання жителів з приводу забруднення і підводної ерозії
Фото: Youtube/Global News
Деякі жителі Венеції сіли в човни і вишикувалися в чергу на вулицях в знак протесту. Вони виступають проти того, щоб в Венецію поверталися круїзні лайнери після тривалої відсутності їх через коронавірус, повідомляє ВВС.
У березні Венеція оголосила про заборону на використання великих суден, в тому числі круїзних лайнерів і морських контейнерів, через побоювання жителів з приводу забруднення і підводної ерозії.
Заборона набуде чинності тільки після того, як будуть побудовані нові термінали для прокладки нових маршрутів в центрі міста.
В цілому відзначається, що не всі жителі проти повернення лайнерів. Деякі люди вітали повернення туристичного сезону і нових робочих місць.
Нагадаємо, що в Італії пом'якшують карантин. Там хворих на коронавірус стало менше.
Раніше повідомлялося, що Англія прискорює вакцинацію від коронавірусу. Їм не терпиться відмовитися від обмежень.
Нагадаємо, що 4 червня до Венеції вперше з початку пандемії прибув круїзний лайнер.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 06 2021 14:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
- ФОТО Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита
- ФОТО Жителі прифронтових Авдіївки й Торецька отримали гуманітарний вантаж від Латвії