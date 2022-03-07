Венеція з наступного року хоче стягувати плату за в'їзд до міста

Турист, який планує візит до Венеції на один день, повинен зробити бронювання через Інтернет та заплатити збір у розмірі $10,5.

Туристи, які вирішать не залишатися на ніч у готелях чи інших помешканнях, повинні будуть зареєструватися онлайн на день, в який вони планують приїхати, і сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро з особи, залежно від часу бронювання та сезону.

Порушникам загрожує штраф до 300 євро, якщо їх зупинять і вони не зможуть надати підтвердження того, що вони забронювали та оплатили візит за допомогою QR-коду.

Близько 80% туристів приїжджають до Венеції лише на день.