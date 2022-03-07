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Венеція з наступного року хоче стягувати плату за в'їзд до міста

Нові правила набудуть чинності з 16 січня 2023 року
Турист, який планує візит до Венеції на один день, повинен зробити бронювання через Інтернет та заплатити збір у розмірі $10,5.
Венеція з наступного року хоче стягувати плату за в Фото: AFP

Туристи, які вирішать не залишатися на ніч у готелях чи інших помешканнях, повинні будуть зареєструватися онлайн на день, в який вони планують приїхати, і сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро з особи, залежно від часу бронювання та сезону.

Порушникам загрожує штраф до 300 євро, якщо їх зупинять і вони не зможуть надати підтвердження того, що вони забронювали та оплатили візит за допомогою QR-коду.

Близько 80% туристів приїжджають до Венеції лише на день.

 
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03 07 2022 11:08
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