ВІДПОЧИНОК НОВИНИТурист, який планує візит до Венеції на один день, повинен зробити бронювання через Інтернет та заплатити збір у розмірі $10,5.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Венеція з наступного року хоче стягувати плату за в'їзд до міста
Нові правила набудуть чинності з 16 січня 2023 року
Фото: AFP
Туристи, які вирішать не залишатися на ніч у готелях чи інших помешканнях, повинні будуть зареєструватися онлайн на день, в який вони планують приїхати, і сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро з особи, залежно від часу бронювання та сезону.
Порушникам загрожує штраф до 300 євро, якщо їх зупинять і вони не зможуть надати підтвердження того, що вони забронювали та оплатили візит за допомогою QR-коду.
Близько 80% туристів приїжджають до Венеції лише на день.
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