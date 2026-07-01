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В Іспанії придумали корисну альтернативу високому туристичному податку

01 липня 2026, 19:51
В Іспанії придумали корисну альтернативу високому туристичному податку
Фото: з вільного доступу
На іспанських Канарах туристам пропонують зробити пожертву на благодійність.
Туристи на іспанських Канарських островах, які особливо страждають від надмірного туризму, незабаром зможуть робити добровільні пожертви на проекти сталого розвитку замість сплати обов'язкового туристичного податку.
 
Про це пише The Independent.
 
Раніше цього тижня уряд Канарських островів та Іспанське туристичне бюро Великої Британії оголосили про нову ініціативу – Фонд відродження туризму та відновлення природи Канарських островів (REGNEXT), який фінансуватиме екологічні та громадські проєкти без запровадження обов'язкового туристичного податку.
 
Повідомляється, що система діятиме на Тенеріфе, Гран-Канарії, Лансароте, Фуертевентурі, Ла-Пальмі, Ла-Гомері та Ель-Йерро. Пожертви здійснюватимуться онлайн безпосередньо на конкретні проєкти, у яких візьмуть участь такі туристичні компанії, як easyJet holidays, Jet2.com, Jet2holidays та Tui.
 
"Програма REGNEXT створена для того, щоб зробити туризм активною рушійною силою екологічного та соціального відродження. Завдяки добровільним внескам відвідувачів, підприємств та кліматичних фондів ми можемо гарантувати, що частина створеної туризмом цінності буде реінвестована безпосередньо у відновлення екосистем, підвищення стійкості до зміни клімату та покращення життя громад, які роблять наш туристичний напрямок таким особливим", – заявила міністр туризму Канарських островів Джессіка де Леон.
 
Серед проєктів, що підтримуються REGNEXT, – відновлення середовища існування, збереження біорізноманіття, скорочення викидів, адаптація до зміни клімату, поліпшення ландшафту та ініціативи щодо забезпечення доступного житла.

 

Іспаніятуризм

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