Сибіга заперечив причетність України до замаху на російського генерала в москві

07 лютого 2026, 10:12
Сибіга заперечив причетність України до замаху на російського генерала в москві
джерело president.gov.ua
За словами Сєргєя Лаврова, замах нібито спрямований на зрив мирного процесу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ не має жодного стосунку до нападу в москві, де 6 лютого вчинили замах на генерал-лейтенанта Владіміра Алексєєва — заступника керівника російської воєнної розвідки ГРУ Ігоря Костюкова.

Про це пише Reuters. 

Тим часом міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров звинуватив Україну в спробі замаху. російський міністр заявив, що цей інцидент нібито спрямований на зрив мирного процесу.

Як зазначають у виданні, Україна направила на мирні переговори делегацію з високопоставлених політичних представників. Водночас російську переговорну групу формують переважно військові на чолі з адміралом Ігорем Костюковим. 

