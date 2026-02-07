Сибіга заперечив причетність України до замаху на російського генерала в москві

За словами Сєргєя Лаврова, замах нібито спрямований на зрив мирного процесу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ не має жодного стосунку до нападу в москві, де 6 лютого вчинили замах на генерал-лейтенанта Владіміра Алексєєва — заступника керівника російської воєнної розвідки ГРУ Ігоря Костюкова.

Про це пише Reuters.

Тим часом міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров звинуватив Україну в спробі замаху. російський міністр заявив, що цей інцидент нібито спрямований на зрив мирного процесу.

Як зазначають у виданні, Україна направила на мирні переговори делегацію з високопоставлених політичних представників. Водночас російську переговорну групу формують переважно військові на чолі з адміралом Ігорем Костюковим.