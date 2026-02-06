У столиці росії скоєно замах на високопосадовця ГРУ

Українська розвідка називала його відповідальним за організацію масованих повітряних атак по Україні.

У столиці росії москві вранці у п'ятницю, 6 лютого, вчинили замах на генерал-лейтенанта Міноборони рф Владіміра Алєксєєва, повідомив Слідчий комітет рф. Як пишуть російські медіа, його госпіталізували.

За попередніми даними, невідомий кілька разів вистрілив у спину російському військовому в житловому будинку на Волоколамському шосе і втік.

Як заявило російське держагенство із посиланням на офіційного представника Слідчого комітету росії, напад стався на 24 поверсі будинку на Волоколамському шосе. Саме там невідомий чоловік кілька разів вистрілив у високопосадовця російського Міноборони.

Внаслідок стрілянини Алєксєєв отримав поранення і його госпіталізували.

Владімір Алєксєєв з 2011 року обіймає посаду першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил російської федерації. ЗМІ називали його одним із головних кураторів усіх російських "добровольчих" формувань, які беруть участь у війні в Україні.

У 2023 році, під час "заколоту Прігожина" Алєксєєв виступав із відеозверненням до бійців ПВК "Вагнер", у якому закликав їх відмовитися від подальших дій та брав участь у переговорах із керівником ПВК Євгєнієм Прігожиним.

У грудні 2016 року Алєксєєв потрапив під санкції США через кібератаки, які мали на меті вплинути на перебіг виборів президента Сполучених Штатів. З 2019 року перебуває під санкціями Євросоюзу у зв'язку зі справою про отруєння Скрипалів у Солсбері.

У ГУР Міноборони України Алєксєєва називають міжнародним злочинцем, причетним до масових вбивств сирійських дітей і жінок, а також вбивств українців.

Там зазначили, що саме він відповідає за організацію підготовки вихідних даних для завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні, зокрема цивільних об'єктах, а також був причетним до організації так званого "референдуму" на окупованій території Херсонської області.