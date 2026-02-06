Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У столиці росії скоєно замах на високопосадовця ГРУ

06 лютого 2026, 10:33
У столиці росії скоєно замах на високопосадовця ГРУ
Стоп росія
Українська розвідка називала його відповідальним за організацію масованих повітряних атак по Україні.

У столиці росії москві вранці у п'ятницю, 6 лютого, вчинили замах на генерал-лейтенанта Міноборони рф Владіміра Алєксєєва, повідомив Слідчий комітет рф. Як пишуть російські медіа, його госпіталізували.

За попередніми даними, невідомий кілька разів вистрілив у спину російському військовому в житловому будинку на Волоколамському шосе і втік.

Як заявило російське держагенство із посиланням на офіційного представника Слідчого комітету росії, напад стався на 24 поверсі будинку на Волоколамському шосе. Саме там невідомий чоловік кілька разів вистрілив у високопосадовця російського Міноборони.

Внаслідок стрілянини Алєксєєв отримав поранення і його госпіталізували.

Владімір Алєксєєв з 2011 року обіймає посаду першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил російської федерації. ЗМІ називали його одним із головних кураторів усіх російських "добровольчих" формувань, які беруть участь у війні в Україні. 

У 2023 році, під час "заколоту Прігожина" Алєксєєв виступав із відеозверненням до бійців ПВК "Вагнер", у якому закликав їх відмовитися від подальших дій та брав участь у переговорах із керівником ПВК Євгєнієм Прігожиним.

У грудні 2016 року Алєксєєв потрапив під санкції США через кібератаки, які мали на меті вплинути на перебіг виборів президента Сполучених Штатів. З 2019 року перебуває під санкціями Євросоюзу у зв'язку зі справою про отруєння Скрипалів у Солсбері.

У ГУР Міноборони України Алєксєєва називають міжнародним злочинцем, причетним до масових вбивств сирійських дітей і жінок, а також вбивств українців.

Там зазначили, що саме він відповідає за організацію підготовки вихідних даних для завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні, зокрема цивільних об'єктах, а також був причетним до організації так званого "референдуму" на окупованій території Херсонської області.

замахГРУвагнерросія окупанти

Останні матеріали

Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється