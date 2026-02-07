Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Голова Мюнхенської конференції попереджає про зростання російської загрози після миру в Україні

07 лютого 2026, 15:52
Голова Мюнхенської конференції попереджає про зростання російської загрози після миру в Україні
Стоп росія
Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде 13–15 лютого.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер попереджає, що у разі припинення вогню в Україні російська загроза на східному фланзі НАТО може зрости.

Як пише DW, Ішингер зазначив, що поки Україна веде оборону, загроза для Європи залишається відносно низькою, адже російська армія щотижня зазнає значних втрат. Проте після закінчення бойових дій у росії буде можливість відновити військове озброєння, що погіршить ситуацію для країн НАТО на східному фланзі.

Водночас він підкреслив важливість швидкого припинення людських втрат. "Я бажав би миру для українського народу, але ризик для Німеччини зросте, якщо майбутнє припинення вогню не супроводжуватиметься обмеженням військових дій у західних округах росії", – наголосив Ішингер.

За його словами, те, як завершиться війна в Україні, є критично важливим для Німеччини та всієї Європи. Сьогодні Україна захищає не лише себе, а й безпеку Європи.

НАТОвійна в УкраїніМюнхенська безпекова конференція

