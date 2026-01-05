Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой

"Гра Б" – проєкт створення нового суспільного устрою, який мав змінити світ на краще, виявився пов'язаним із сумнівними постатями та організаціями. Від фінансування Епштейном наукових досліджень до участі ідеологів у проросійських монархічних орденах – ініціатива демонструє, як утопічні ідеї можуть бути використані непередбачуваними способами. Сьогодні деякі прихильники проєкту опинилися в таборі MAGA та поширюють проросійські наративи, піднімаючи питання про етичну відповідальність творців за наслідки їхніх ідей. Про все це йдеться в 6-й частині розслідування Дейва Троя про зв'язки Епштейна та його різноманітні мережі впливу.

"Джордан сказав це першим, але саме Тор запропонував назвати цю річ "Грою Б", – розповів мені Джим Рутт у своїй квартирі у сільській місцевості поблизу Стаунтона, штат Вірджинія. Я приїхав до нього у вересні 2025 року, щоб обговорити "Гру Б" – спекулятивний проєкт нового типу суспільства, який він допоміг започаткувати у 2012 році і який останніми роками набув власного життя.

Рутт, симпатичний пенсіонер, колишній керівник у сфері технологій, а нині подкастер, здобув популярність як генеральний директор Network Solutions, улюбленця хвилі дот-комів. Якщо ви реєстрували доменне ім'я .com, .net або .org у 1990-х роках, то робили це через Network Solutions. Після того, як Network Solutions у 2000 році придбала VeriSign, Рутт шукав можливості зайнятися чимось новим.

"Це дуже глибока тема. Вона стосується серйозних питань про природу реальності та буття. Вона стосується того, як все працює", – Джим Рутт.

У 2001 році газета New York Times опублікувала статтю під назвою "Поганий хлопчик інтернету береться за новий виклик", в якій описувалася як зухвала особистість Рутта, так і його зацікавлення тим, що він називав "складними адаптивними системами". Інакше кажучи, це системи, що визначаються простими правилами, які можуть призвести до складної поведінки і іноді до несподіваних нових властивостей. Як він сказав NY Times, тоді 47-річний: "Це глибока тема. Це зводиться до серйозних питань про природу реальності та буття. Це про те, як все працює".

Рутт почав моделювати різні типи систем за допомогою простих комп'ютерних програм, які могли працювати на ПК того часу; він вивчав роботи вчених-комплексологів Стюарта А. Кауфмана та Джона Голланда. Цей інтерес привів Рутта до Інституту Санта-Фе (SFI), де працював Кауфман. Рутт став науковим співробітником з 2002 по 2004 рік, а потім головою правління з 2009 по 2012 рік.

Інститут Санта-Фе протягом багатьох років співпрацював з Робертом Максвеллом, його дочкою Крістін, а згодом і з Джеффрі Епштейном (див. частину 1 цієї серії). Як ми вже повідомляли раніше, Роберт Максвелл надав Інституту Санта-Фе грант у розмірі 100 000 доларів спеціально для підтримки "інтегративних аспектів складних систем". Насправді Максвелл мав намір підтримати саме роботу Стюарта Кауфмана, наставника Рутта (який був викладачем Інституту Санта-Фе з 1986 по 1997 рік).

Про Епштейна та Інститут Санта-Фе

Через тривалий зв'язок Рутта з Інститутом Санта-Фе, ми одразу ж взялися за очевидні питання про вплив Епштейна на цю організацію. Чи зустрічався Рутт з Епштейном? Ні. Чи знав він про його пожертви? Так. Чи знав він, що Епштейн мав ранчо в Нью-Мексико? "Чесно кажучи, я навіть не знав, що він мав ранчо, аж до року-двох тому", – розповів мені Рутт. Кого Епштейн добре знав в Інституті Санта-Фе? Мюррея Гелл-Манна. Епштейн давав йому близько 25 000 доларів на рік протягом декількох років.

Рутт сказав про Гелл-Манна, применшуючи ймовірність того, що той цікавився сексом: "Я не маю уявлення про шльондр чи повій, але не думаю, що він цим цікавився. Це не в стилі Мюррея. Він більше полюбляв вишукані страви, хороше вино, смачний стейк і хороше життя, чи не так? Він любив хороше життя і насолоджувався ним... він знав, як насолоджуватися життям".

Рутт додав: "Інша річ, яку я б сказав, розглянувши Епштейна в науці з різних точок зору, це те, що Епштейн мав дивовижний смак у науці. Він підтримував хороших людей і хороші установи та спрямовував гроші на гідні та важливі наукові цілі. Тож це те, що завжди важливо враховувати. Коли ви думаєте про Епштейна і його гроші в науці, то це не були нікчемні проєкти".

Дійсно, Епштейн докладав зусиль, щоб налагодити подальші контакти з провідними вченими Інституту Санта-Фе, але натрапив на опір. За словами Рутта, офіційний вплив Епштейна в Інституті Санта-Фе зрештою обмежувався його стосунками з Мюрреєм Гелл-Манном. А Рутт нічого не знав про Крістіну Максвелл, сестру Гіслейн, яка була включена до складу ради директорів в обмін на грант Роберта 1990 року. "Хто така Крістіна?, – пожартував Рутт. – Вона вже пішла, коли я прийшов".

Власне життя: "Гра Б"

Під час роботи в Інституті Санта-Фе, Рутт занурився у світ науки про складність, оточений видатними діячами цієї галузі. Це спонукало його в 2012 році написати статтю про новий дизайн грошової системи США, який, на його думку, міг мати інші наслідки.

Рутт надіслав свою статтю члену правління Інституту Санта-Фе Джордану Голлу (тоді відомому як Джордан Грінголл), розробнику формату кодування відео DivX. Голл запропонував долучити до дискусії свого друга, еволюційного біолога Брета Вайнштейна. "Він був, по суті, третім атомом у молекулі", – розповів мені Рутт.

Продовжуючи свою думку про Вайнштейна, він додав: "Він також був тим, хто першим сформулював... Ви стикалися з поняттям егрегор?" – маючи на увазі езотеричне поняття, яке використовується для опису колективної форми думки, що набуває власного життя. "Я саме збирався обговорити це з вами", – відповів я.

Я був знайомий з поняттям "егрегор" у контексті меметики та поширення ідей через культуру. Вайнштейн розглядав суспільні зміни саме через призму еволюційної біології: на його думку, будь-які системи, що були найбільш вигідними для суспільства, могли бути в кінцевому підсумку прийняті. Необхідними були більш конкурентоспроможні проєкти.

Спираючись на ці основні концепції, Рутт зібрав групу мислителів у Стаунтоні в 2013 році. Хоча кожен приніс свої власні ідеї, Рутт сказав: "Всі погодилися, що центральний банкінг, керована часткова резервна банківська система, є поганою і її потрібно замінити. Моя 65-сторінкова робота 2012 року, яка стала ласкаво або не дуже ласкаво відомою як "тома", виклала попередника дивідендних грошей, і всі погодилися з цим". З того часу таку одностайну згоду було не так легко знайти.

Спочатку основна увага була зосереджена на створенні нової політичної партії, яку вони назвали "Партією емансипації". Однак вони виявили, що хоча ця ідея сподобалася людям старшого віку, вона зовсім не сподобалася молодому поколінню, яке було впевнене, що це має бути афера – особливо тому, що основна увага приділялася сплаті членських внесків.

Тож група змінила фокус, збираючись протягом 2013 року приблизно кожні шість тижнів на засіданнях, які стали відомі як Стаунтон I-V. Мета? Створити взаємовигідну модель суспільства, яка мала б реальні шанси на успіх.

За словами Рутта, Джордан Голл придумав терміни "Гра А" (що представляє статус-кво) і "Гра Б" (що представляє їхню нову модель). Якщо "Гра А" описувала погані, старі, нульові способи, то "Гра Б" описувала нові, кращі, позитивні способи мислення, які приносили б користь усім. Згодом, оскільки не з'явилося інших термінів для опису цих двох концепцій, підприємець у сфері технологій Тор Мюллер запропонував, щоб "Гра Б" стала офіційною назвою проєкту. Ця назва прижилася.

Звичайно, розмова про "Гру Б" була пов'язана з ризиком, оскільки вона ще не існувала і постійно перебувала в стадії розробки, вона мала характерну для всіх утопічних схем особливість – прагнення не обтяжувати її багажем і багатослівністю старих методів. Як сказав Джордан Голл, "про гру Б дуже важко думати і говорити з тієї простої причини, що якщо ви використовуєте для цього концептуальні структури, що вийшли з гри А, ви можете дуже легко отруїти джерело".

Під час зустрічей у Стаунтоні в 2013 році група розділилася на дві фракції: одна хотіла зосередитися на проєктуванні систем, а інша була зацікавлена в особистому зростанні та підвищенні індивідуальної свідомості як шляхах до глобальних змін. Жодна зі сторін не була надто зацікавлена в підходах іншої.

Внаслідок цього тупикового становища Рутт вирішив призупинити проєкт і скасував плани щодо зустрічі Стаунтон VI в серпні 2013 року. У січні 2014 року проєкт перейшов у режим "спори", як описує це Рутт, і він припустив, що різні учасники підхоплять окремі аспекти проєкту пізніше.

Інтерпретація Сан-Дієго

У 2014 році Джордан Голл і Даніель Шмахтенбергер (інтернет-філософ, вихований в Міжнародному університеті Махаріші, з яким ми познайомилися в останній частині цієї серії) заснували Neurohacker Collective, компанію, що займається розробкою та продажем дієтичних добавок, призначених для поліпшення когнітивних функцій. Сьогодні компанія, яка тепер відома як Qualia Life Sciences, продає свої дорогі добавки через різні торгові точки по всьому світу.

Брет Вайнштейн викликав відродження інтересу до концепцій "Гри Б", з'явившись у подкасті "Досвід Джо Роґана" (The Joe Rogan Experience) у грудні 2017 року. Шмахтенбергер і Голл також приєдналися до нього, скориставшись хвилею відновленого інтересу. У 2018 році вони запустили проєкт "Виникнення" (The Emergence Project), який, як видавалося, був зосереджений на концепціях "Гри Б", таких як "всебічно враховані системи". Пізніше це перетворилося на проєкт "Консилієнс", в якому Голл займався "стратегічною розвідкою".

Джордан Голл, Джеймі Віл і Даніель Шмахтенбергер у 2019 році. (Rebel Wisdom)

Разом Шмахтенбергер і Голл, а також нові співробітники Джеймі Віл (засновник Flow Genome Project) і Форрест Лендрі (філософ і радник Qualia) сформували те, що Рутт і Брет Вайнштейн пізніше назвали "інтерпретацією Сан-Дієго гри Б".

І хоча Рутт глибоко алергічний до "ву", віддаючи перевагу жорсткому науковому мисленню, а Брет Вайнштейн продовжував розглядати проєкт через призму еволюційної біології, Шмахтенбергер більше схилявся до духовного підходу особистого розвитку, визначеного на ранніх зборах у Стаунтоні.

Команда з Сан-Дієго стала більш тісно пов'язаною з "інтегральною" філософією Кена Вілбера (Теорія всього (A Theory of Everything, 2000)). А в минулому році Джордан Голл став християнським фундаменталістом, синкретично включивши ці ідеї в своє мислення про "Гру Б". М'яко кажучи, Рутт вважав це дивним. "Він прекрасно знає моє ставлення до релігії, – сказав Рутт, – але він все ще той самий Джордан".

Unity 2020 та Інтелектуальна темна мережа

Брет Вайнштейн розвинув ідеї "Гри Б" в іншому напрямку і запустив власний президентський проєкт "Єдність 2020" (Unity 2020), в якому представники Палати представників Тулсі Габбард і Ден Креншоу виступили як "двопартійний" тандем, що протистояв як Джо Байдену, так і Дональду Трампу.

Все це не мало особливого сенсу, враховуючи, що Габбард і Креншоу вже підтримали інших кандидатів, і не було цілком зрозуміло, чи Вайнштейн взагалі консультувався з ними щодо висунення кандидатури від Unity 2020 – тим більше разом. Здавалося, Вайнштейн хотів продемонструвати вплив так званої "Інтелектуальної темної мережі", яку він культивував разом зі своїм братом Еріком (який також мав певний вплив на обговорення "Гри Б" і є керуючим директором інвестиційної компанії Пітера Тіля, Thiel Capital).

"Мітинг на захист республіки", вересень 2024 року (фото: Дейв Трой)

До вересня 2024 року Брет Вайнштейн знову з'явився разом з Тулсі Габбард, цього разу очоливши "Мітинг на порятунок республіки" у Вашингтоні. Оскільки я висвітлював цю подію з перших рук, можу сказати, що там були присутні всі знаменитості MAGA, MAHA та апологети росії, серед яких такі проросійські діячі, як Джордан Б. Петерсон, Рассел Бренд, Роберт Ф. Кеннеді-молодший, Джек Пособек, Лара Логан, Роб Шнайдер, Мет Тайббі, Джиммі Доре та кілька інших, надто нудних, щоб про них згадувати. Що б Вайнштейн не думав, що він робить у 2020 році, до 2024 року він повністю перейшов у табір MAGA/MAHA. Як він сказав The Spectator: "Це буде "подія" так само, як Вудсток був "музичним фестивалем". Я справді в це вірю".

Про монархію

Коли ми з Руттом почали завершувати нашу довгу розмову, я згадав йому, що ще в жовтні 2022 року брав інтерв'ю у Даніеля Шмахтенбергера. Я був знайомий з деякими його роботами і мав кілька запитань. Серед них було й те, як Шмахтенбергер отримав запрошення приєднатися до групи під назвою "Православний орден Святого Іоанна, російський великий пріорат".

Церемонія посвячення в лицарі 2013 року (колекція автора); лицар Даніель Шмахтенбергер з дамою Ніколь Брендон (фото опубліковано в 2020 році)

Графиня Тетяна Бобринська (лідер групи протягом десятиліть, яка проголосила себе нащадком Івана Грозного) в 1985 році заявила газеті New York Times: "Ми відомі своїми бурхливими вечірками, але аристократія – це обов'язок, і ми зробили багато чудових речей". NY Times писала: "Заснована в 1938 році, асоціація заявляє, що присвячує себе збереженню російської історії, генеалогії та культури, а також допомозі збіднілій російській знаті".

Коли я запитав Рутта, чому Шмахтенбергер приєднався до такої організації, він на мить завагався і сказав: "Одного разу Даніель згадав..., що монархія не обов'язково є божевільним способом управління. Більше нічого не сказав". Я кинув на нього здивований погляд. "І я ніколи не розпитував про це. І він ніколи не розповідав про це", – додав він.

Коли я запитав про це самого Даніеля в 2022 році, він відповів: "Ну, деякі люди там запитали мене, чи не хотів би я долучитися, і я сказав, що розгляну це, бо мені було цікаво побачити Орден Святого Іоанна, госпітальєрів, які заснували його в X столітті, займаються благодійністю для бідних і піклуються про них. Я подумав, що це звучить непогано. Так, вони робили добру справу. І я хотів подивитися, чи вони все ще мають реальні можливості як організація, пов'язана з якоюсь мораллю чи мудрістю. І було дуже ясно, що це були лише залишки вмираючого роду, де родина Романових, яка надала йому суверенітет, більше не мала реальної влади в росії".

Він додав: "Щоб бути там, ти повинен займатися базовою благодійністю. І це не погано. Там не відбувається нічого поганого, просто там не відбувається нічого особливо важливого".

Однак група також мала певні зв'язки з Барбарою Маркс Габбард, хрещеною матір'ю "свідомої еволюції", яка називала Деніела своїм "еволюційним сином". Духовний гуру з Лос-Анджелеса Майкл Беквіт був посвячений у лицарі в 2013 році, як і автор книги "Курячий суп для душі" Джек Кенфілд кілька років тому. Обидва є близькими соратниками Габбард. Вона також була дуже близька до друга Епштейна Діпака Чопри (як показано в нещодавніх опублікованих електронних листах), і він називав її "голосом свідомої еволюції нашого часу".

Інша членкиня православного ордену, дама докторка Сандра Роуз Майкл, стала відомою завдяки продажу пристроїв типу "медичне ліжко" за 120 000 доларів і виступам на конференціях нью-ейдж, на яких були присутні спікери, пов'язані з QAnon. А лицар Гамфрі Анджелес, загадковий молодий чоловік з Північної Каліфорнії, у 2016 році поїхав до Маніли з іншою впливовою особою QAnon, Лізою Клап'єр.

Рішення приєднатися до цієї групи, яка, за будь-яким розумним тлумаченням, була присвячена насамперед прославлянню та відновленню династії Романових, є досить незвичайним.

Мережевий егрегор

Однією з причин особистого візиту до Рута було бажання з'ясувати, хто з ким знайомий у цій складній мережі. Очевидно, що Інститут Санта-Фе є одним із центрів впливу, до якого входять Епштейн, Джордан Голл і Рут. Втім не ясно, чи мав Епштейн якийсь прямий вплив на Рута. І слід зазначити, що Рут є активним прихильником України.

Також здається, що Шмахтенбергер ніколи не знав Епштейна, хоча Епштейн знав про світ Махаріші, в якому він виріс. Шмахтенбергер і Рутт безпосередньо співпрацювали з Бретом Вайнштейном. Епштейн знав Чопру, але не знав Габбард. Тіль знає Еріка Вайнштейна і зустрічався з Епштейном, але не знайомий з іншими. Складається враження, що які б ідеї не обмінювалися між цими несподіваними "колегами", вони, можливо, вийшли з-під контролю і перетворилися на щось не зовсім навмисне.

В один момент я запитав Рутта: "Отже, ви тут, а є й інші люди, Джордан і Даніель, які розробляють "Гру Б" і випускають цей егрегор у світ. Яку етичну відповідальність ви несете за результати цього?".

Він твердо відповів: "Це наше".

"Але припустимо, що все піде не так, як ви хочете", – відповів я.

Рутт сказав: "Моя відповідь буде такою: я зробив все, що міг".