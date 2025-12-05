Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой

Оприлюднені комісією Конгресу документи розкривають несподівані зв'язки між фінансистом Джеффрі Епштейном і Міжнародним університетом Махаріші в Айові. За твердженням перебіжчика, колишнього офіцера КДБ Юрія Безменова, КДБ розглядав цей "навчальний заклад" як інструмент для деморалізації американського суспільства через пропаганду медитації та політичної пасивності. Мільярдер Рей Даліо, який десятиліттями фінансував цей університет і досі прагне розвалити Америку, створив у своєму хедж-фонді Bridgewater систему контролю, схожу на радянське "політбюро", де колишній директор ФБР Джеймс Комі виконував роль охоронця ідеологічної чистоти. Син партнера Епштейна та фінансиста, пов’язаного зі спонсорами університету, Генрі Елкус заснував впливову організацію Helena, яка залучила до співпраці людей, пов'язаних з діячами, які також мали тісні контакти з радянським КДБ. Ця мережа взаємозв'язків вказує на можливість координованої кампанії впливу, спрямованої на підрив традиційних американських цінностей і просування ідей "багатополярного світу" та занепаду Америки вигідних авторитарним режимам росії та Китаю. Про все це йдеться в п'ятій частині розслідування Дейва Троя про зв'язки Епштейна та його різноманітні мережі впливу.

Серед багатьох артефактів у "Книзі дня народження Епштейна", опублікованій Комітетом з нагляду Палати представників цього літа, один особливо виділявся в нашому розслідуванні: лист інвестора Білла Елкуса до Джеффрі Епштейна. Як і інші листи в колекції, він був написаний у 2003 році з нагоди 50-річчя Епштейна. Елкус розповів про поїздку Епштейна в сільську місцевість Ферфілд у штаті Айова в 1988 році і пов'язав з нею гумористичну історію, в якій Епштейн звабив красиву комівояжерку і відвіз її до Нью-Йорка.

Хоча ця історія не є ані смішною, ані надихаючою, інші деталі, надані Елкусом, викликають підозру. По-перше, чому Епштейн опинився саме у Ферфілді в штаті Айова – "містечку з населенням менше 10 000 людей між Оттумвою і Берлінгтоном", за словами самого Елкуса?

Елкус пояснює, що він "управляв грошима сім'ї Циммерман, яка проживала у Ферфілді, штат Айова". Він додав, що "запросив Джеффрі приїхати до Ферфілда, щоб ознайомитися з нашою інвестиційною діяльністю, зустрітися з сім'єю Циммерман і дізнатися більше про їхні основні благодійні проєкти". Лист Елкуса був включений до розділу "друзі" книги, разом з листами Дональда Трампа, Білла Клінтона, Алана Дершовіца, Леса Векснера та інших.

Міжнародний університет Махаріші

Є тільки одна причина, через яку Епштейн і Елкус могли вирішити відвідати маленьке містечко Ферфілд в Айові: там знаходиться Міжнародний університет Махаріші (MIU).

Цей навчальний заклад, заснований у Каліфорнії в 1971 році покійним Махаріші Махеш Йогі, мав на меті поєднати трансцендентальну медитацію (рух, популяризований Махаріші завдяки його співпраці з такими діячами популярної культури, як The Beatles і The Beach Boys) із традиційною університетською програмою. Мета? Досягти "злагодженості" через групову медитацію, що потім призведе до світового миру. Прихильники називають це "ефектом Махаріші".

Махаріші переніс школу з Каліфорнії до Ферфілда в 1974 році, коли з'явилася можливість придбати 370-акровий кампус збанкрутілого коледжу Парсонс. Університет привернув увагу низки благодійників, серед яких був засновник мережі популярних дисконтних магазинів Pic'N'Save зі штаб-квартирою в Південній Каліфорнії Вільям Циммерман.

"Смак утопії" (Des Moines Sunday Register, 18 грудня 1983 р.)

Син Вільяма, Стюарт Циммерман, особливо активно займався справами школи. На сторінці, присвяченій MIU, згадується його керівна роль в організації "історичної Асамблеї "Смак Утопії" – тритижневого зібрання наприкінці 1983 – на початку 1984 року, яке зібрало близько 8000 людей з понад 40 країн світу для практики [трансцендентальної медитації]". Захід, який, за їхніми словами, "створив світову хвилю позитиву та гармонії і поліпшив якість життя".

У звіті, опублікованому університетом у 2017 році, Стюарт Циммерман згадується як колишній член ради опікунів, і йому та родині Циммерманів висловлюється подяка за пожертвування "Utopia Park, де проживає багато викладачів, співробітників та студентів". У звіті також стверджується, що Стюарт Циммерман "фінансував численні проєкти на території кампусу, включаючи Рекреаційний центр та дороги кампусу". Дійсно, бульвар Циммермана є головною артерією кампусу.

Усі доступні публічні записи свідчать про те, що Вільям Елкус проживав у районі Лос-Анджелеса і працював інвестором до 2000 року, коли переїхав до Парк-Сіті, штат Юта. Немає жодних доказів того, що Елкус коли-небудь проживав у Ферфілді. Це свідчить про те, що Епштейн і Елкус поїхали туди, щоб зустрітися із Циммерманами. А що стосується їхніх "великих благодійних проєктів", то у Ферфілді, крім MIU, більше нічого "побачити".

Джон Хагелін, фізик з Гарварду, приєднався до MIU в 1984 році як професор фізики, а згодом став членом ради опікунів. У 2016 році він став ректором університету. Хагелін став постійним кандидатом у президенти США, балотуючись у 1992, 1996 та 2000 роках. У 2000 році Вільям Елкус пожертвував 11 250 доларів Хагеліну та його Партії природного права. Це свідчить про те, що участь Елкуса в діяльності MIU виходила за межі його професійних відносин із Циммерманами. У рамках кампанії Хагеліна на посаду президента, що фінансувалася його передвиборчим комітетом, Стюарт Циммерман балотувався до Сенату США в штаті Айова від Партії природного права в 1992 році.

Стюарт Циммерман і Джон Хагелін на виборах 1992 року. (Реклама; стаття AP, 7 серпня 1992 року)

Протягом десятиліть Хагелін працював над тим, щоб вплинути на політичних лідерів у Вашингтоні та Москві, щоб вони прийняли трансцендентальну медитацію (ТМ) та похідні філософські концепції. У 1987 році Хагелін запросив Вільяма Вебстера, тодішнього директора Центрального розвідувального управління, відвідати демонстрацію "йогічного польоту", передової техніки трансцендентальної медитації, запровадженої Махаріші в середині 1970-х років. За порадою своїх співробітників Вебстер відмовився від участі; у меморандумі було написано: "Я рекомендую вам не приймати це запрошення... на організацію один із її послідовників подав до суду за шахрайство та наклеп – за твердження, нібито послідовник може "навчитися літати" за допомогою "самолевітації".

Запрошення до Вільяма Вебстера від Бевана Морріса, червень 1987 року. (ЦРУ)

Інша ініціатива Хагеліна-Махаріші, Інститут науки, технологій та державної політики, зібрала різних лідерів із США та колишнього СРСР для пошуку "непереможної оборони" в рамках серії конференцій, що відбулися в Нідерландах у 1994–1995 роках. У засіданнях взяли участь багато високопоставлених військових та урядовців із росії та інших колишніх радянських республік. Можна припустити, що їхня участь була б неможливою без схвалення Кремля.

Після смерті Махаріші в 2008 році інший високопоставлений представник трансцендентальної медитації Тоні Надер був призначений Махаріші лідером "Глобальної країни світового миру". Це віртуальна структура, покликана описати майбутній світовий стан. Надер став головою організації, працюючи разом з іншими, такими як Хагелін.

Тоні Надер (фото TOI) АЛЛАХАБАД: з чітким повідомленням про те, що шоу в організації "Трансцендентальна медитація" триватиме

Пізніше Хагелін також обіймав посаду президента Фонду Девіда Лінча (DLF) – організації, заснованої в 2005 році покійним кінорежисером Девідом Лінчем для популяризації трансцендентальної медитації і вчень Махеша Йогі. Лінч став головним публічним обличчям руху трансцендентальної медитації після смерті Махаріші в 2008 році, а Фонд Девіда Лінча прагнув знову популяризувати його, відійшовши від більш суперечливих і дорогих технік йогічного польоту (також званих ТМ Сідхі) на користь оригінального методу практики Махаріші "двічі на день по двадцять хвилин".

Махаріші як "активний захід"

Юрій Безменов, відомий радянський перебіжчик, стверджував, що КДБ цікавився Махаріші Махеш Йогі через його успіхи у залученні низки культурних діячів до медитативної практики.

Г. Едвард Гріффін та Юрій Безменов, 1984 р. (Радянська підривна діяльність у пресі вільного світу)

У своєму знаменитому інтерв'ю 1984 року з Г. Едвардом Гріффіном Безменов описав інтерес КДБ до роботи Махаріші в Індії, сказавши: "Очевидно, КДБ був дуже зачарований такою прекрасною школою, таким центром промивання мізків для дурних американців. Мене відправили з КДБ, щоб перевірити, які американські VIP-персони відвідують цю школу".

Він описав мету та наслідки діяльності школи: "Медитувати, іншими словами, ізолювати себе від поточних соціальних та політичних проблем своєї країни, зануритися у свою бульбашку, забути про проблеми світу".

Безменов чітко пояснив, чому проєкт Махаріші був корисним для КДБ у його війні проти Заходу:

Бачите, людина, яка занадто занурена в інтроспективну медитацію, якщо уважно придивитися до того, чого Махаріші Махеш Йогі навчає американців, вважає, що більшість проблем, більшість гострих питань сьогодення можна вирішити просто за допомогою медитації. Не розхитуйте човен. Не втручайтеся. Просто сядьте, дивіться на свій пупок і медитуйте. І все, завдяки якійсь дивній логіці, завдяки космічним вібраціям, все владнається само собою. Це саме те, чого КДБ і марксистсько-ленінська пропаганда хочуть від американців: відвернути їхню думку, увагу і розумову енергію від реальних проблем Сполучених Штатів до неіснуючих проблем, до неіснуючого світу, неіснуючої гармонії. Очевидно, що радянським агресорам вигідніше мати купу обдурених американців, ніж американців, які є самосвідомими, здоровими, фізично підготовленими та пильними до реальності. Махаріші Махеш Йогі, очевидно, не перебуває на зарплаті КДБ, але, незалежно від того, чи знає він про це, чи ні, він значною мірою сприяє деморалізації американського суспільства. І він не єдиний. Є сотні таких гуру, які приїжджають до вашої країни, щоб скористатися наївністю та дурістю американців. Це мода. Мода медитувати, мода не втручатися. Тож, очевидно, ви бачите, що якщо КДБ було настільки зацікавлене, що оплатило мою поїздку до Харідвара, якщо воно доручило мені цю дивну роботу, то, очевидно, воно було дуже зачароване. Вони були переконані, що такий тип промивання мізків є дуже ефективним і сприяє деморалізації Сполучених Штатів.

Той факт, що зустріч Епштейна, Елкуса та Циммермана відбулася в 1988 році, також може мати важливе значення. Володимир Крючков був призначений головою КДБ 1 жовтня 1988 року Михайлом Горбачовим, приблизно через рік після того, як Крючков і друг Епштейна Віталій Чуркін координували візит Дональда Трампа до Москви. Це також відбулося приблизно в той самий час, коли Крючков намагався вивести 50 мільярдів доларів коштів КДБ у західні банки, використовуючи мережу Роберта Максвелла, до якої, за деякими даними, на той час міг входити Епштейн. (Цю можливість підкріплює той факт, що Нік Ліз, син торговця зброєю Дуга Ліза, мав лист, включений до книги з днем народження. Раніше його називали першим зв'язком Епштейна з Максвеллом і Крючковим).

Хоча Безменов, можливо, мав рацію, що Махаріші не був на зарплаті КДБ, коли він проникав у діяльність школи в Індії, не було б дивно, якби до 1988 року MIU стала прямим (або непрямим) бенефіціаром КДБ.

Наступне покоління: Генрі Елкус

У 2016 році Генрі Елкус, син Вільяма Елкуса, запустив компанію під назвою Helena, яку деякі ЗМІ на той час називали "безглуздою компанією". У першій презентації організації було поставлено запитання: "А що, якби найвпливовіші люди світу різних поколінь і сфер діяльності об'єдналися, щоб змінити світ?".

Витяги з оригінальної презентації Helena.

Елкус, якому тоді було 20 років і який покинув Єльський університет, описав Helena як справжню кампанію впливу – "організацію з 30 глобальних лідерів думок, які працюють разом, щоб досягти позитивного глобального впливу. Група співпрацює, щоб створити проривні ідеї, а потім використовує свій колективний вплив, стратегічні партнерства та мережу, щоб втілити їх у життя". У списку членів Helena значаться акторки Селена Гомес і Хлоя Грейс Морец, вундеркінд криптовалюти (і колега Тіля) Віталік Бутерін, генерал Стенлі МакКрістал, режисер Брайан Грейзер і впливовий діяч Нью-Ейдж Діпак Чопра.

Чопра вже десятиліття публічно асоціюється з рухом ТМ, а в 1989 році Махаріші надав йому титул "Дханвантарі Неба і Землі". (Дханвантарі — це індуїстський дева, якого вважають "лікарем богів".)

Helena поступово стала відомою широкій громадськості, але значно більшу популярність здобула у 2024 році, коли Елкус і Супротік Басу (член керівної команди Helena, а нині голова ради директорів Школи громадського здоров'я імені Блумберга при Університеті Джона Хопкінса) підтримали фармацевтичну компанію Lykos (раніше MAPS) у її зусиллях отримати схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) на застосування психоделічної терапії з використанням МДМА. Пропозиція Lykos, яка позиціонувалася як особливо корисна для ветеранів та інших осіб, що страждають на ПТСР, була відхилена FDA в червні 2024 року – головним чином через протилежні свідчення, подані консорціумом активістів Psymposia, які стверджували, що Lykos застосовувала примусові та неетичні методи дослідження.

Вихований в Міжнародному університеті Махаріші: Деніел Шмахтенбергер

Інший впливовий діяч з Helena, Деніел Шмахтенбергер, буквально виріс в середовищі MIU. У щорічнику MIU за 1986 рік Шмахтенбергер зазначений як учень дитячого садка того року.

Ренді Шмахтенбергер, батько Даніеля та його брата Джеймса, помер у 2023 році, але переїхав до Ферфілда щонайменше у 1985 році, коли працював над створенням місцевого розважального парку на тему магії під назвою "Merlin's Wonderland" у партнерстві з магом Дугом Хеннінгом, учнем Махаріші. У 1992 році Хеннінг балотувався на виборах у Великій Британії під прапором партії "Природний закон". Того ж року він разом з Махаріші Махеш Йогі планував відкрити парк магії з ілюзіями вартістю 1,5 мільярда доларів під назвою "Maharishi Veda Land" біля Ніагарського водоспаду в Онтаріо, але проєкт провалився після смерті Хеннінга в 2000 році.

Деніел Шмахтенбергер і Дуг Хеннінг, 1986 рік. (Щорічник MIU Unity 1986)

У 2023 році Даніель написав на меморіальній сторінці свого батька: "Я прагну продовжувати справу, яку він розпочав". Як людина, яка все життя присвятила MIU, виросла в рамках ідеології MIU і закінчила цей університет, Шмахтенбергер за останнє десятиліття здобув популярність, позиціонуючи себе як інтернет-філософ і гуру, очолюючи кілька ініціатив із взаємопов'язаною групою співпрацівників.

Марк Гафні, Барбара Маркс Габбард, Даніель Шмахтенбергер (Марк Гафні)

Барбара Маркс Габбард, футуролог Нью-Ейдж і прихильниця терміну "свідома еволюція" (що означає унікальну здатність людства до самоудосконалення), назвала Шмахтенбергера своїм "еволюційним сином" і сказала, що "пишається його здатністю реагувати на складність поточної глобальної ситуації з такою грацією, чарівністю і навіть задоволенням".

Габбард тривалий час співпрацювала з Генріхом Боровіком, зятем глави КДБ Володимира Крючкова (який, нагадаємо, привіз Трампа до Москви разом із колегою Епштейна Віталієм Чуркіним). Як голова Радянського комітету миру, Боровік курував зусилля громадянської дипломатії США і СРСР під керівництвом Габбард, координуючи її кілька поїздок до росії в кінці 1980-х років і виступаючи на заходах, які вона проводила в США.

Багато проєктів Деніела Шмахтенбергера відображають місію MIU щодо створення нового типу цивілізації за допомогою медитації та підвищення свідомості:

Багато проєктів Деніела Шмахтенбергера відображають місію MIU щодо створення нового типу цивілізації за допомогою медитації та підвищення рівня свідомості:

Neurohacker Collective, зараз Qualia Life (2014-дотепер) – разом зі своїм братом Джеймсом та підприємцем Джорданом Холлом розробив успішну лінійку дієтичних добавок, спрямованих на поліпшення когнітивних функцій та загального стану здоров'я. Qualia зараз генерує десятки мільйонів доларів річного доходу, а її продукція поширюється по всьому світу.

The Consilience Project, також відомий як Civilization Research Initiative (2017-дотепер) – серед співпрацівників Зак Стейн, Трістан Харріс, Джордан Холл, Лів Боері (професійна покерна гравчиня та партнерка колишнього фінансового менеджера Маска, Ігоря Курганова), Джим Ратт (колишній голова Santa Fe Institute), Джеймі Віл. Цей проєкт змальований як міждисциплінарний аналітичний центр, орієнтований на "поліпшення суспільного осмислення та діалогу".

Проєкт Emergence (2019-2021) – співпраця з лідерами "Game B" – проєкту, започаткованого Джорданом Холлом, Джимом Раттом з SFI та еволюційним біологом Бретом Вайнштейном (братом Еріка Вайнштейна), з метою створення нової, емерджентної цивілізації, вигідної для всіх. (Більше про Game B — у нашій наступній публікації).

Center for Humane Technology (2019-2022) – співпраця переважно з Трістаном Гаррісом, який здобув популярність як обличчя фільму "Соціальна дилема". Працював з інформатором Facebook Френсіс Гауген. Просуває "гуманні технології" як протидію видобувним, викликаючим залежність технологіям – це послання, яке знаходить широкий відгук, але не має чіткого визначення. Гарріс називає Даніеля "другом і наставником".

Metacrisis.org – Шмахтенбергер використовує термін "метакриза" як загальну назву для своєї роботи, яка покликана викликати асоціації зі складною мережею взаємопов'язаних глобальних проблем, які, на думку Шмахтенбергера, заважають нам реалізувати більш процвітаюче майбутнє. Він керує сайтом Metacrisis.org.

Рей Даліо та культ фінансів

Інвестор Рей Даліо прославився як глава Bridgewater Associates, найбільшого в світі хедж-фонду. Даліо вперше зустрів Махаріші та почав практикувати трансцендентальну медитацію в 1969 році. Нещодавно він сказав CNBC: "Усі мої життєві успіхи більше пов'язані з медитацією, ніж з чим-небудь іншим". Даліо також є одним з основних спонсорів Університету Махаріші та прихильником Фонду Девіда Лінча. За оцінками, внески Даліо до Фонду Девіда Лінча становлять десятки мільйонів доларів, причому щорічні внески протягом багатьох років становлять щонайменше 4 мільйони доларів.

Рей Даліо та Джеймс Комі (ілюстрація Vanity Fair)

Інтерес Даліо до медитації та схильність до висловлювання афоризмів (які він описує як непорушні "принципи") змусили багатьох спостерігачів описати Bridgewater як своєрідний фінансовий культ. Даліо розглядає успіх як результат ретельного виконання чітких правил, які він поступово склав протягом свого життя.

За словами Роба Коупленда, автора неавторизованої біографії 2023 року, Даліо в 1980-х роках став одержимий ідеєю краху Америки. "Він бачив, як американська політика повільно занурюється в безплідні суперечки, що може закінчитися не інакше як черговою громадянською війною. Іноді він називав себе "економічним лікарем", який має рецепт для виправлення всього цього", – пише Коупленд.

Даліо зацікавився сильними лідерами та автократами, які, здавалося, пропонували інший шлях уперед. Він дружив з Лі Куан Ю, якого багато хто вважає батьком сучасного Сінгапуру і який був прем'єр-міністром країни протягом тридцяти одного року. Хоча Лі приписують успіх Сінгапуру, критики зазначають, що він досяг його завдяки автократичному однопартійному правлінню. Одного разу Даліо запитав Лі, який світовий лідер пропонує найкращу модель управління. Лі відповів: "володимир путін".

Після цього Даліо зосередився на зустрічі з російським лідером. У 2015 році Герман Греф, голова державного банку "Сбербанк", відвідав Даліо в Бріджвотері і запропонував організувати зустріч з путіним. Даліо поїхав до Сочі з надією зустрітися з путіним у його палаці, але зустріч не відбулася.

Даліо також приділяв велику увагу іншій автократичній державі – Китаю. Він мав досвід і контакти в цій країні – вперше відвідав її в 1984 році і наполягав, щоб його третій син, Метт, у віці 11 років поїхав жити до Пекіна. Даліо регулярно відвідував Китай і налагодив зв'язки з урядом, зокрема з Ван Цишанем, який згодом став віцепрем'єром Китаю.

Протягом десятиліть Даліо вбирав ідеї китайської системи і прагнув впровадити їх у Bridgewater. До 2015 року Даліо впровадив власну систему, покликану нав'язати його світогляд (заснований на його "Принципах") всередині компанії, і створив для цього дивні посади. "Капітани принципів", "аудитори" та "наглядачі" охороняли компанію від неправильного мислення. "Політбюро" (за зразком більшовицького та китайського терміна, що позначає невеликий орган, який приймає рішення) слугувало очима та вухами Даліо, стежачи за подіями в компанії.

Серед виконавців Даліо був Джеймс Б. Комі, який пізніше став директором Федерального бюро розслідувань. З 2010 по 2013 рік Комі обіймав посаду генерального юрисконсульта та керівника служби безпеки в Bridgewater, де він займався юридичними питаннями компанії та виступав посередником у спорах, що виникали всередині фірми. Зрештою, йому було доручено забезпечити дотримання "Принципів" Даліо як всередині компанії, так і за її межами.

Коупленд, біограф Даліо, описує параноїдальну, орієнтовану на стеження офісну культуру, насичену камерами та мікрофонами. Також вважалося прийнятним використовувати пастки. Комі придумав схему, щоб залишити папку без нагляду як приманку. Низькопоставлений співробітник знайшов її. Комі швидко звільнив цього співробітника з благословення Даліо.

Як і Епштейн до нього, Даліо (разом з Ілоном Маском та іншими) став активним прихильником дедоларизації та банківських схем БРІКС, а також пропагував ідеї про зростання Китаю та "багатополярний світ". Він також продовжив свої прогнози 1980-х років про "громадянську війну" в США.

Даліо також був наставником Шона Комбса, підприємця, засудженого за сексуальні злочини. У 2020 році Даліо написав у Twitter: "Шон (Дідді) Комбс – мій герой. Ви, мабуть, не знаєте чому, але багато чого дізнаєтеся, прослухавши нашу дискусію, в якій пояснюється причина. Не можете уявити, що Дідді може бути вашим героєм? Скажіть, що ви думаєте, після того як це почуєте".

Повідомлення Даліо зазвичай оформлені у вигляді "попереджень" з інтонацією "Більшість людей не мають уявлення про те, що скоро станеться" — це риси, які стали візитною карткою кремлівської пропаганди багатополярного світу.

Незалежно від того, чи Даліо свідомо виступає агентом впливу росії чи Китаю, він повторює ті самі наративи та теми, що й Епштейн та інші представники того ж середовища. З огляду на його схильність до авторитарних правителів та налагоджені контакти з російськими та китайськими чиновниками, видається ймовірним, що Даліо має намір отримати вигоду від переходу до "багатополярності", одночасно просуваючи цю справу через різні мережі впливу ТМ.

Що ми знаємо (і не знаємо) про Епштейна в Айові

Ми точно знаємо, що Епштейн зустрівся з Біллом Елкусом у Ферфілді, Айова, в 1988 році, і що Елкус був давнім прихильником ТМ, Партії природного права, Джона Хагеліна та Стюарта Циммермана. Ми знаємо, що Елкус управляв фінансами сім'ї Циммерман, і що Епштейн відвідав Айову, щоб дізнатися про їхні "благодійні операції", які зосереджувалися навколо Міжнародного університету Махаріші.

Ми знаємо, що Елкус і Епштейн підтримували міцну дружбу з 1988 року принаймні до 2003 року, коли Елкус написав своє привітання з днем народження. Ми знаємо, що Генрі Елкус підтримував зв'язки з мережею MIU через таких людей, як Даніель Шмахтенбергер, і що молодший Елкус розпочав кампанію впливу в Helena з метою просування психоделічної медицини, що є трансгуманістичною метою. Ми знаємо, що Шмахтенбергер має прямі зв'язки з впливовими особами, пов'язаними з КДБ, такими як покійна Барбара Маркс Габбард.

Ми знаємо, що Безменов стверджував, що Махаріші та ТМ були визначені як цілі для інфільтрації КДБ. Ми знаємо, що Рей Даліо більше 50 років глибоко залучений до ТМ, має міцні зв'язки як у росії, так і в Китаї, і повторює ті самі гасла про дедоларизацію та підтримку БРІКС, що й Епштейн.

Випробування атомної бомби Trinity, як показано в серіалі "Твін Пікс: Повернення" (епізод 8, 2017 рік).

Ми навіть знаємо, що Девід Лінч висловив свою думку про багатополярність в ядерну епоху. У 2017 році, під час перезапуску свого популярного серіалу "Твін Пікс", він висловив думку, що випробування атомної бомби Trinity в липні 1945 року ознаменувало відродження зла у світі, яке в кінцевому підсумку породило інші злі сили, включаючи вбивчого духа "Боба", зображеного в оригінальній серії. Лінч тут передає думку Махаріші, вказуючи на необхідність розвитку нової цивілізації, вільної від екзистенційних ризиків і зла ядерної зброї.

Ми не знаємо повного обсягу та характеру довгострокових відносин між Епштейном та Елкусом. Чи переказував Епштейн кошти Елкусу, Циммерману або MIU? Якщо так, то звідки походили ці кошти? Чи був Епштейн посередником у переказі коштів КДБ Крючкова – 50 мільярдів доларів, які він, за повідомленнями, вивів із Радянського Союзу в останні роки його існування?

Це все важливі питання, на які потенційно може відповісти сенатор Рон Вайден (Д-ОР) у рамках свого розслідування, що стосується понад 4725 банківських переказів на загальну суму понад 1,1 млрд доларів. І це, можливо, лише верхівка айсберга. Щоб зрозуміти весь масштаб діяльності Епштейна, ми повинні простежити за грошима, так, але ми також повинні продовжувати досліджувати його стосунки, мотивацію та пов'язані з ними світоглядні позиції.

