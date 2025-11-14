Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой

Третя частина публікації американського журналіста-розслідувача Дейва Троя, який спеціалізується на загрозах демократії та вивченні екстремізму в інтернеті. У ній йдеться про інтерес Епштейна до ідей, які просувала Фундація Edge. У липні 2008 року Ілон Маск, Джефф Безос та інші технологічні магнати взяли участь у триденному курсі з поведінкової економіки, організованому Фундацією Edge, яку фінансував скандальний Джеффрі Епштейн. Там їх навчали концепції "лібертаріанського патерналізму" – ідеї, що дизайнери продуктів і платформ можуть непомітно "підштовхувати" мільярди людей до певних рішень, зберігаючи ілюзію вільного вибору. Сьогодні, коли Маск перебудовує X як "глобальну міську площу", а Безос формує світову торгівлю через Amazon, ця інформація дуже актуальна.

Сендхіл Муллайнатан, Ілон Маск, Джефф Безос на майстер-класі Edge з поведінкової економіки, липень 2008 року. Джерело: Edge.org

У попередній частині було розглянуто зв'язки між Джеффрі Епштейном, Інститутом Санта-Фе та Фундацією Edge Джона Брокмана – його культурним салоном, що поєднував реальні заходи з інтернет-дискусіями.

Джеффрі Епштейн став головним спонсором Брокмана, пожертвувавши принаймні 638 000 доларів між 1999 і 2015 роками, що викликає питання: що саме фінансував Епштейн? Хоча очевидно, що Епштейн хотів доступу до впливової мережі Брокмана, варто дослідити теми, які Edge вирішив висвітлювати.

У рамках розслідування було зібрано деталі про понад 80 подій та публічних розмов, організованих Брокманом, які тривали у період із 1981 до 2019 року, від його ранніх дискусій Reality Club (які сформували основу для його мереж "Третьої культури" та Фундації Edge) до різних семінарів, вечерь, спонсорованих Edge, і добре відомих "вечерь мільярдерів", багато з яких відвідував Епштейн.

Лібертаріанський патерналізм: майстер-клас з поведінкової економіки

У липні 2008 року Edge організував триденний курс на тему поведінкової економіки під керівництвом професора Річарда Талера (лауреат Нобелівської премії з економіки 2017 року "за внесок у поведінкову економіку" – iPress) з Чиказького університету. Талер у співавторстві з Кассом Санстейном з Гарварду щойно опублікував книгу "Поштовх: покращення рішень щодо здоров'я, багатства та щастя", яка досліджувала ідею, що прості зміни в дизайні можуть мати великий вплив на світ. Книга була розширенням попередньої статті Талера та Санстейна 2003 року під назвою "Лібертаріанський патерналізм – це не оксюморон".

Курс проводили Талер та два інших гіганти в галузі поведінкової економіки, лауреат Нобелівської премії Деніел Канеман та його колишній студент Сендхіл Муллайнатан. Але найбільш вражаючим у цьому курсі було те, хто відвідував його в якості студентів. Серед зіркових учасників були Ілон Маск (Tesla), Джефф Безос (Amazon), Натан Мірволд (Microsoft), Шон Паркер (Facebook), Еван Вільямс (Twitter) разом із кількома іншими світилами технологій і науки. Багато учасників (Мірволд, Джордж Дайсон, Денні Гілліс) також були пов'язані з Епштейном.

Вебсайт Edge.org увічнив сесію таким чином, процитувавши Річарда Талера:

Якщо ви запам'ятаєте одне з цієї сесії, нехай це буде саме це: неможливо уникнути втручання. Люди іноді помилково думають, що ми за втручання. Це абсурдна думка. Неможливо не втручатися. Якщо ми не можемо уникнути втручання, давайте втручатися правильно.

Талер і Санстейн пояснили своє обґрунтування лібертаріанського патерналізму, припустивши, що будь-хто, хто проєктує продукти чи системи, змушений робити вибір, що формує результати, потенційно для мільйонів (або навіть мільярдів) людей. Тому дизайнери і керівники, які приймають рішення, що впливають на дизайн, зобов'язані ухвалювати рішення, які допомагають направити людей до результатів, що відповідають їхнім власним (людей) інтересам, водночас зберігаючи їхню свободу дій.

Усвідомлюючи небезпеки, притаманні їхній логіці, вони вирішили позначити свій підхід як лібертаріанський патерналізм (збереження суб'єктності та свободи, водночас приймаючи важливі рішення від імені інших). Вони пояснюють:

Лібертаріанці вітають свободу вибору, тому вони засуджують патерналізм. Вважається, що патерналісти глибоко скептично ставляться до свободи вибору і засуджують лібертаріанство. Згідно зі звичайною думкою, лібертаріанці не можуть приймати патерналізм. Ідея лібертаріанського патерналізму здається суперечністю.

Суть "Поштовху" зводиться до таких ідей, як додавання зображення мухи на пісуар, щоб забезпечити мішень для чоловіків – проста зміна, але при застосуванні в масштабі, нібито призведе до набагато меншої кількості бризок у туалетах з високою прохідністю та менших витрат на прибирання. Але ті ж самі принципи були застосовані до всіх видів рішень щодо дизайну – від онлайн-оформлення замовлення до підписок (з автоматичним підключенням або відключенням), до так званих "темних патернів", які можуть ускладнити скасування послуги або залишити вас з небажаними підписками на електронну пошту.

І хоча Талер, Санстейн, Канеман і Муллайнатан виступають за використання таких дизайнерських патернів способами, які допомагають громадськості, очевидно, що їх можна використовувати для формування результатів, які приносять користь конкретним інтересам.

Оскільки Маск намагається формувати глобальний дискурс в X (назвавши його "глобальною міською площею"), додаючи, видаляючи функції платформи та налаштовуючи її дизайн, неважко побачити, як він може використовувати мислення "Поштовху" для досягнення своїх власних цілей – навіть заявляючи, що його рішення відповідають інтересам людства. Джефф Безос, ймовірно, використовує подібне мислення, перебудовуючи глобальну торгівлю в Amazon.

Економічний Мангеттенський проєкт

Після світової фінансової кризи 2008 року Ерік Вайнштейн, математик, випускник Гарварду, учасник Edge і керуючий директор Thiel Capital, запропонував "Економічний Мангеттенський проєкт", зосереджений на питанні: "Чи може наука допомогти вирішити економічну кризу?" Вайнштейн висунув гіпотезу, що є щось принципово неправильне та нестабільне в існуючій фінансовій системі, що, можливо, фізики (та інші вчені) зможуть визначити та сформулювати чіткіше, ніж економісти чи політики.

Робоча група Edge спробувала відповісти на питання Вайнштейна в грудні 2008 року, що призвело до досить довгого (і доволі важкого для розуміння) есе, типового для спільного написання, наповненого технічною мовою та пафосом. Але суть дослідження розглядала глобальну економіку з точки зору складних систем, подібних до тих, що використовуються в Інституті Санта-Фе, частково завдяки участі Стюарта Кауфмана з SFI, який був співавтором статті.

Ерік Вайнштейн, Нуріель Рубіні, Річард Фрімен, Нассім Талеб. Травень 2009. (Edge.org)

Розмова про "Економічний Мангеттенський проєкт" продовжилася в травні 2009 року особистою зустріччю в Інституті Периметру (поважній фізичній дослідницькій установі) у Ватерлоо провінції Онтаріо в Канаді. Захід, профінансований Edge та Епштейном, зібрав Еріка Вайнштейна як ведучого разом із зірковим списком світил, пов'язаних з Брокманом. Серед доповідачів були економісти Нассім Ніколас Талеб, Нуріель Рубіні, Дойн Фармер з SFI та еволюційний біолог Річард Александер. Як це зазвичай буває із заходами Edge, зустріч була міждисциплінарною, дискусія була піднесеною, а підсумок після заходу – самовихвальним.

У певному сенсі "Економічний Мангеттенський проєкт" Вайнштейна вивів концепцію лібертаріанського патерналізму Талера на інший рівень: замість того, щоб просто спрямовувати громадськість до бажаних результатів через дизайн продукту та бізнес-рішення, команда Edge (керуючись підходом складних систем SFI) вірила, що вони можуть переробити всю економічну систему з нуля.

Ерік Вайнштейн, 2018. (Damon Winter/The New York Times)

Пізніше Вайнштейн став відомим завдяки створенню терміна "Інтелектуальний Темний Інтернет", який став центром його власної правоорієнтованої мережі культурного впливу. Важко не побачити мережу Edge Брокмана як прототип для мережі Вайнштейна.

Тестостерон для розуму та мозку

У квітні 2012 року Брокман провів свою першу зустріч Reality Club у Лондоні за участю кембриджського дослідника-психолога Саймона Барон-Коена в студії Ноттінг-Гілл відомого музиканта Браяна Іно. Тема? Тестостерон і те, як він впливає на мозок та розвиток людини. Хто був присутній? Боно та Едж (Edge) з U2, драматург Том Стоппард та різноманітні інші митці, вчені та культурні впливові особи.

Брокман був настільки задоволений своєю першою зустріччю в Лондоні, що написав після заходу Браяну Іно, який запропонував приймати такі заходи у майбутньому:

"Можливо, це має стати вашим новим місцем для Reality Club за межами Америки? – написав він. – Я буду радий надати його, коли вам потрібно". Коротка відповідь: рішуче так. Але спочатку нам потрібно перевірити з Ларрі та Сергієм, що алгоритми пошуку та інфраструктура Google достатньо надійні, щоб впоратися з вибуховою комбінацією подвійних зв'язків Іно з Еджем (Edge – гітарист U2) та "Edge" (edge.org).

На заході Саймон Барон-Коен (двоюрідний брат коміка та актора Саші Барон-Коена) говорив про тестостерон і відмінності, які він вносить у чоловічий мозок. Але він був чутливим до політики таких спостережень. Він сказав: "Можливо, з усіх галузей психології, де люди проводять дослідження, сфера статевих відмінностей була заборонена. Це було табу, і частково це було через те, що люди вірили, що будь-хто, хто намагається проводити дослідження чи відрізняються хлопчики та дівчатка, повинен мати якусь сексистську програму. І тому з цієї причини багато вчених просто не торкалися цього".

Але він зазначив, що до 2003 року "політичний клімат змінювався, настав час, коли люди могли задати питання – чи відрізняються хлопчики та дівчатка?" Хоча здається досить очевидним, що гормони дійсно викликають відмінності в розвитку та поведінці, слова Барон-Коена підкреслюють аспект етосу Edge – обговорювати теми, які в іншому випадку можуть бути табу. Такою була основа ідеї Брокмана про "Третю культуру" та низку "проблемних книг", які вона допомогла породити.

Інші одержимості фундації Edge

Взяті разом, проєкти Брокмана (з урахуванням його Reality Club, мережі Edge та видавничої діяльності) відображають конкретний світогляд і систему цінностей. По-перше, якщо можливо, будьте чоловіком, видатним у своїй галузі та, в ідеалі, освіченим в елітному британському коледжі. Як альтернатива, розгляньте можливість бути талановитим митцем. Або ви можете розглянути можливість бути надзвичайно багатим і впливовим. Хоча мережа Брокмана також включала багатьох успішних жінок (Енн Войціцькі, Естер Дайсон, Марісса Маєр, дружина Брокмана, художниця Катінка Метсон), вони були у виразній меншості – загалом становлячи близько 15%, згідно з нашим аналізом.

Річард Докінз, автор "Егоїстичного гена" (1976) Джерело: Edge.org

Брокман також явно мав справжній інтерес до інтелектуальної дискусії та творчої сили. Його давні стосунки з Річардом Докінзом, чия книга 1976 року "Егоїстичний ген", наповнила дискусії Edge підтекстом еволюційної біології, генетики та терміном, який придумав Докінз – меметикою.

І хоча інші теми Edge, як правило, зосереджувалися на науці, мистецтві, свідомості та "реальності", важко не побачити ці речі як передумови для влади та ієрархії. У світі, повному звичайних людей, чому б не вибрати тих, хто має найбільший вплив, зв'язки та гроші – особливо якщо ви можете добре провести час у процесі?

Хоча немає задокументованих доказів того, що сам Епштейн відвідував будь-які заходи Фундації Edge, окрім кількох "вечерь мільярдерів", він підтримував зв'язки з мережею, яка обертається навколо Брокмана, Інституту Санта-Фе, Edge, Массачусетського технологічного інституту та Гарварду.

Епштейн брав участь у деяких щорічних питаннях, які Брокман ставив членам Edge. У 2004 році Edge запитав "Який ваш закон?" і відповідь Епштейна з'явилася на вебсайті: "Знай, коли ти виграєш", з продовженням: "Другий закон: ключове питання не в тому, що я можу отримати, а що я маю втратити".

У 2005 році він відповів на питання "У що ви вірите, хоча й не можете це довести?" відповіддю про час і свідомість: "Великий прорив буде пов'язаний з новим розумінням часу... сама свідомість буде розглядатися лише як сенсор часу".

І в 2008 році, після відбування свого першого тюремного ув'язнення, він відповів на питання того року "Щодо чого ви змінили свою думку?" дещо загадково: "ви", як я тепер вважаю, розподілено серед інших... Моя свідомість змінилася в результаті її взаємодії з навколишнім середовищем".

І хоча існує спокуса представити Брокмана просто як інтелектуала та любителя мистецтва, який любить добре пожити, його власна підлеслива похвала Епштейну ускладнює можливість дивитися на нього із співчуттям.

У листуванні електронною поштою 2013 року з письменником Євгеном Морозовим (тоді клієнтом Brockman, Inc.), Брокман хвалився тим, що познайомив Епштейна з Мартіном Новаком, згадуючи про подарунок Епштейна Гарварду в розмірі 30 мільйонів доларів і називаючи Епштейна "надзвичайно розумним". Морозов висловив сумніви щодо того, чи бажає він зустрітися з Епштейном за пропозицією Брокмана, сказавши: "Можливо, я провів занадто багато часу в бульбашці Сороса, але я взагалі не зацікавлений у зустрічах з мільярдерами – якби я хотів, я б їздив до Давосу щороку".

На що Брокман відповів: "Мільярдер, якому належить Victoria's Secret плюс модельне агентство – це інший звір. Але я вас чую і в основному згоден. Грегорі Бейтсон одного разу порадив мені, що "з усіх наших людських винаходів економічна людина є безумовно найнуднішою".

Джерело: America 2.0