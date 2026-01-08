Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой

Ґрунтовний довгочит-розслідування команди Дейва Троя про те, що нинішні дії Дональда Трампа щодо Венесуели та Гренландії мають глибоке російське коріння. путін щонайменше з 2017 року методично підштовхує американського президента до цих захоплень, використовуючи класичні методи рефлексивного контролю та психологічно спрямовані провокації. Стратегія Кремля проста: якщо Трамп отримає "свою" Венесуелу та Гренландію в логіці доктрини Монро, путін очікує взаємності – вільних рук в Україні та пострадянському просторі за принципом "Ялта 2.0".

Ми вважаємо, що нинішні дії Трампа проти Венесуели та Гренландії вкорінені у тривалій кампанії російського впливу, спрямованій на провокування потрібних результатів.

Розслідування America 2.0 виявило, що путін принаймні з 2017 року намагається вплинути на Дональда Трампа, щоб той захопив Венесуелу і Гренландію. Ці зусилля, які випливають з амбіцій путіна щодо України, ґрунтуються на апеляції до доктрини Монро у США – політичної концепції 1823 року, яка зосереджувала американський вплив у Західній півкулі.

Свідки, обізнані з пропозиціями, кажуть, що міркування путіна прості: якщо Трамп погодиться не втручатися в Україну, путін погодиться віддати Трампу контроль над Венесуелою. Кожна з цих країн є "задвірками" іншої, тож якщо Трамп отримає послаблення на своїх задвірках, путін може розраховувати на взаємність.

Замість того, щоб відверто звернутися до Трампа з явною пропозицією про взаємну вигоду, путін влаштував серію провокацій, сподіваючись, що це спонукатиме Трампа діяти за його планом.

Походження одержимості Трампа Гренландією

Рон Лаудер, спадкоємець косметичної імперії та довірена особа як Трампа, так і путіна, спочатку звернувся до Трампа з ідеєю придбати Гренландію в 2017 році. Згідно з книгою Пітера Бейкера і Сьюзан Глассер "Розділювач" (The Divider, 2022), Трамп звернувся з цією ідеєю до свого радника з національної безпеки Джона Болтона, сказавши: "Мій друг, дуже досвідчений бізнесмен, вважає, що ми можемо придбати Гренландію". Лаудер навіть зголосився виступити "закулісним посередником" у переговорах з урядом Данії.

Рональд Лаудер, спадкоємець Estée Lauder, та його дружина Джо Керол.

Спочатку Болтон не відкинув цю ідею, вважаючи, що розширення відносин з Гренландією може відповідати інтересам США. Але він також знав, що ідея купівлі Гренландії була практично нездійсненною: Трумен намагався це зробити в 1946 році, але зазнав невдачі, а данці і дедалі не виявляли інтересу. Болтон також відкинув ідею призначення Лаудера посланцем. До 2018 року, знаючи, що Трамп, ймовірно, не відмовиться від цієї ідеї, Болтон доручив своїй помічниці Фіоні Гілл хоча б вивчити її.

Гілл і юрист Ради національної безпеки Майкл Елліс таємно зустрілися з послом у Данії, щоб розробити ідеї, які могли б бути реалізовані, розуміючи, що купівля неможлива. Вони обговорили різні альтернативи, але Болтон доручив їм припинити роботу над цим питанням на користь більш важливих справ.

Але Трамп не полишив цю тему і зациклився на Пуерто-Рико. Він погрожував перенаправити кошти, призначені для допомоги островам, що постраждали від урагану, на придбання Гренландії, і навіть запропонував обміняти Пуерто-Рико на Гренландію – угоду, яку данці, безсумнівно, вважали б дивною.

Болтон планував зустрітися з прем'єр-міністром Данії, щоб розпочати обговорення питання Гренландії, але після того, як 16 серпня 2019 року в газеті Wall Street Journal з'явилася стаття, в якій було розкрито інтерес Трампа до цього питання, датчани, як і слід було очікувати, відреагували негативно, а представник однієї з партій заявив: "Якщо він дійсно це розглядає, то це остаточний доказ того, що він збожеволів".

Тепер, коли наміри Трампа стали публічними, він втратив будь-який інтерес до угоди і скасував заплановані поїздки Болтона та свою власну до Данії. Трамп не хотів продовжувати цю справу, якщо тільки це не можна було зробити таємно. Болтон подав у відставку з посади радника з національної безпеки через кілька тижнів.

Тим часом, Рон Лаудер, який також був президентом Всесвітнього єврейського конгресу (WJC), знову зустрівся з путіним, нібито для обговорення питань, що цікавлять єврейську громаду в росії. Записи Кремля підтверджують, що Лаудер зустрівся з путіним 19 березня 2019 року – саме тоді, коли адміністрація ще вела закриті переговори щодо Гренландії. Лаудер продовжив здійснювати низку прямих інвестицій у Гренландію, зокрема в інфраструктуру, енергетику, гірничодобувну промисловість та споживчий сектор, при цьому деякі аналітики попереджали, що інвестиції Лаудера мають стратегічний характер і спрямовані на те, щоб зрештою полегшити американський контроль над островом.

Посилення тиску на Венесуелу

Венесуела вже давно була джерелом роздратування для Сполучених Штатів. Будучи важливим виробником нафти та клієнтом як росії, так і Китаю, з нестабільною політичною ситуацією, різні адміністрації застосовували політику, спрямовану на зміну режиму у Венесуелі різними способами. Завдяки відносній близькості, що ставила її у сферу впливу Сполучених Штатів, путін вважав, що може використовувати її як платформу для провокації Трампа – так само, як СРСР використовував Кубу в 1960-х роках.

У грудні 2018 року путін відправив до Венесуели два бомбардувальники Ту-160, здатні нести ядерну зброю. Тодішній держсекретар Майк Помпео назвав цей крок "розтратою державних коштів двома корумпованими урядами". Ця широко розрекламована акція, що відбулася лише через кілька днів після зустрічі президента Мадуро з путіним у Москві, мала на меті роздратувати Трампа. Як зазначила BBC, "росія не єдина країна, яка відправляє свої військові літаки до інших країн. США також відправили літаки своїм союзникам, зокрема Україні, відносини якої з Москвою залишаються напруженими після анексії Криму росією в 2014 році". З точки зору путіна, він лише робив у Венесуелі те, що США вже зробили в Україні.

Фіона Гілл дає свідчення перед Конгресом, листопад 2019 року. (Politico)

Незабаром після цього, навесні 2019 року, Фіона Гілл (помічниця Болтона, яка також займалася угодою з Гренландією) заявила, що її команда почала отримувати неофіційні пропозиції від російських колег, які сигналізували про їхню готовність відступити у Венесуелі, якщо США відмовляться від своїх інтересів в Україні.

"Це було у березні, квітні, травні, коли ми мали протистояння щодо Венесуели. І росіяни в цей конкретний момент дуже виразно сигналізували, що хочуть укласти дуже дивну угоду про обмін Венесуели та України", – свідчила Гілл у жовтні 2019 року. У березні 2019 року росія відправила до Венесуели два літаки, повні військ і обладнання, що спровокувало адміністрацію. Як і слід було очікувати, Трампу це не сподобалося. Він тоді сказав: "росія має піти" з Венесуели. Саме в цьому контексті команда Гілл отримала ці неформальні пропозиції компромісу, засновані на доктрині Монро.

Зі свідчень Гілл:

Інакше кажучи, якщо ми збиралися застосувати щось на зразок Доктрини Монро, щоб тримати росію на віддалі від нашого заднього двору…, а це сталося після того, як росіяни відправили сотню своїх агентів, щоб, по суті, забезпечити безпеку уряду Венесуели і запобігти тому, що вони, очевидно, вважали якоюсь військовою акцією США, вони, по суті, давали зрозуміти: у вас є ваша Доктрина Монро. Ви хочете, щоб ми не втручалися у ваші внутрішні справи. Ну, знаєте, у нас є своя версія цього. Ви на нашому задньому дворі в Україні. І ми отримували це, знаєте, неформально через канали. Це було в російській пресі, у різних коментаторів.

Болтон не погодився. Як розповіла Гілл: "Мене попросили поїхати до росії в цей період, щоб, по суті, сказати росіянам, щоб вони припинили це". Гілл також виявила зв'язки між енергетичним сектором Венесуели та подібними інвестиціями в Україні, зокрема через союзника Трампа Руді Джуліані:

Під час обговорень з колегами я також дізналася, що в енергетичному секторі Венесуели були задіяні українські енергетичні інтереси, а також знову з'явилися імена Парнаса та Фрумана, а також з'явився цей Гаррі Сарджент. Колеги попередили, що ці хлопці добре відомі у Флориді своєю сумнівною репутацією і що з ними краще не зв'язуватися.

Те, що виявила Гілл, було сполучною ланкою, яку представляли Джуліані, Парнас і Фруман, зокрема з Роснефтью – російським нафтовим гігантом, який контролював значну частину венесуельського нафтового сектору, та Газпромом – російським газовим гігантом, який мав великі інвестиції в Україні.

Руді Джуліані та Лев Парнас, ініціатори створення дзеркального захисту за рахунок України та Венесуели.

Кремль сподівався використати своїх двох енергетичних гігантів як "дзеркальний щит". Стратегічна логіка полягала в тому, що якщо США накладуть санкції на "Роснефть" за підтримку Мадуро у Венесуелі, росія відповість обмеженням поставок природного газу через Україну. Це фактично спричинить стрибок цін на енергоносії в Європі та створить кризу безпеки в Україні, змусивши Вашингтон обирати між своїми інтересами в Західній півкулі та в Східній Європі.

Болтон назвав неформальні переговори Джуліані щодо Венесуели та України "наркоугодою" і порадив адміністрації не втручатися в них. Саме ці неформальні переговори стали основою для імпічменту Трампа в 2019 році і причиною свідчень Гілл перед Конгресом.

Гамбіт Гуайдо – Гілларі Клінтон

Після численних невдач путіна в спробах заманити Трампа в свою пастку щодо Венесуели та України, він спробував щось, що, на його думку, було б більш надійним: він вирішив зобразити тимчасового лідера Венесуели Хуана Гуайдо як слабкого і вразливого.

Хуан Гуайдо, тимчасовий лідер Венесуели. (Al Jazeera, 2019)

Згідно з мемуарами Джона Болтона 2020 року "Кімната, де це сталося", Трамп мав телефонну розмову з путіним, під час якої російський президент порівняв Гуайдо з Гілларі Клінтон, давньою суперницею і ворогом Трампа:

Непотрібним негативним кроком стало рішення Трампа зателефонувати путіну 23 травня [2019 року], насамперед з інших питань, але наприкінці розмови зачепивши тему Венесуели. Це був блискучий прояв радянської пропаганди з боку путіна, який, на мою думку, значною мірою переконав Трампа. путін заявив, що наша підтримка Гуайдо зміцнила підтримку Мадуро, що було повністю відірваним від реальності, як і його не менш вигадане твердження, що мітинги Мадуро 1 травня були більшими за мітинги опозиції. У спосіб, який гарантовано сподобався б Трампу, путін охарактеризував Гуайдо як людину, яка проголосила себе, але не мала реальної підтримки, подібно до Гілларі Клінтон, яка вирішила проголосити себе президентом. Ця орвелівська лінія продовжилася, коли путін заперечив, що росія відігравала будь-яку реальну роль у подіях у Венесуелі.

"путін міг легко вийти з цієї розмови з думкою, що в нього розв'язані руки у Венесуелі", – написав Болтон. Але, незважаючи на неодноразові провокації, підштовхування та психологічні атаки протягом весни 2019 року, Трамп не погодився на цю пропозицію – головним чином тому, що Болтон і Гілл заблокували ці пропозиції, відкинувши їх як абсурдні. Як свідчила Гілл, пропозиція була такою: "Ви не втручаєтеся в справи України... і... ми переглянемо наше ставлення до Венесуели". Це просто була угода, яку вони не могли б розглянути.

Болтон подав у відставку 10 вересня 2019 року. Він і Трамп неодноразово сперечалися з приводу політики, але особливо щодо росії. Як повідомляла тоді New York Times, "коли Трамп намагався завоювати прихильність путіна, Болтон вважав Москву ворожим гравцем. Після того, як минулого місяця Трамп запропонував знову прийняти росію до "Великої сімки" попри анексію Криму, Болтон відвідав Україну, щоб запевнити її лідерів у підтримці США проти російської агресії".

Сенатор Том Коттон і російська фальсифікація

Відразу після того, як 18 серпня 2019 року стали відомі наміри Трампа щодо Гренландії, сенатор Том Коттон (республіканець від Арканзасу) почав захищати президента. Під час обіду 21 серпня Коттон заявив, що саме він запропонував цю ідею Трампу, а не Рон Лаудер. (Звичайно, це було неправдою, але репортаж Бейкера-Глассер про походження ідеї Лаудера був опублікований лише через три роки).

Сенатор Том Коттон (республіканець від штату Арканзас) виступає в офісі газети Arkansas Democrat-Gazette в Літл-Року, 22 серпня 2019 року. (Arkansas Democrat Gazette)

Коттон також заявив, що він зустрівся з данським послом, щоб запропонувати продаж Гренландії Сполученим Штатам. Кілька днів потому, 26 серпня, Коттон опублікував статтю у New York Times, в якій стверджував, що придбання Гренландії є "очевидним рішенням", повторюючи багато з тих самих аргументів, які висунув Лаудер у 2017 році.

Незабаром після цього в Інтернеті з'явився лист на ім'я сенатора Коттона від 23 жовтня 2019 року, який, як стверджувалося, був написаний міністеркою освіти, культури, церкви та закордонних справ Гренландії Ане Лоне Баггер. Лист, здавалося, давав "зелене світло" американській інтервенції в Гренландії або, принаймні, запрошував до подальшого обговорення.

Фальшивий лист від уряду Гренландії до сенатора Тома Коттона, 2019 рік. (Джерело: Мартін Леманн/POLFOTO)

Проте незабаром лист був визнаний підробкою, але не раніше, ніж він набув широкого поширення в Інтернеті, данських газетах та міжнародних ЗМІ як доказ офіційної підтримки пропозиції Коттона. Все це було брехнею.

Як повідомлялося в данській газеті Politiken 11 листопада 2019 року:

Це перший випадок за останні роки, коли підробка такого типу з'явилася в умовах напруженої ситуації в данській зовнішній політиці. На думку низки експертів і політиків, мета підробленого листа очевидна: роз'єднати Гренландію і Данію та посіяти глибоку недовіру між Данією і Сполученими Штатами. Майор і військовий аналітик Стін К'єргоард з Датської академії оборони, який займається комунікаційною стратегією та дезінформацією, називає "найбільш очевидним", що за підробленим листом стоїть росія.

Досі невідомо, чому сенатор Коттон поспішив втрутитися в цю операцію, коли вона явно проводилася командою Ради національної безпеки. Але очевидно, що росія хотіла прискорити обговорення в США питання про приєднання Гренландії.

"Нова надія" Жириновського на 2024 рік

Після поразки Дональда Трампа на виборах 2020 року пропагандистські канали були переповнені дикими твердженнями про те, що Венесуела якимось чином відповідальна за порушення на виборах. Підтримувана такими фігурами, як Руді Джуліані та Сідні Пауелл, ця версія помилково стверджувала, що вибори в США були сфальсифіковані за допомогою "комуністичної" змови, пов'язаної з програмним забезпеченням для голосування Smartmatic, яке нібито було розроблено у Венесуелі за вказівкою покійного Уго Чавеса, щоб гарантувати, що він ніколи не програє вибори. Ця історія не мала жодного відношення до реальності і для більшості людей звучала абсолютно божевільною.

На цьому тлі нині покійний Володимир Жириновський, російський націоналістичний політик і коментатор, 8 листопада 2020 року зробив незвичайну пропозицію на випадок, якщо Дональд Трамп виграє вибори в 2024 році:

Буде смішно, якщо на наступних виборах Трамп виграє. Він виграє. Далі, у 2024 році, Трамп виграє. І ми могли б йому допомогти. Ми могли б допомогти йому цього разу, реально втрутитися. Ми нічого не зробили, коли його обрали у 2016 році. А у 2020 році, якби його голова трохи працювала, він би попросив нас щось зробити, десь. І там він би переміг, разом з нами. Ми б йому дозволили. В Україні ми б правильно зайняли його позицію. І йому дали можливість, наприклад, у Венесуелі. Він візьме Венесуелу, ми візьмемо Україну. І він скаже всім: дивіться – Венесуела. Завтра я візьму Кубу. Я б йому допоміг... Але ніхто йому не допомагає. Якщо нам потрібен Трамп, то давайте йому допоможемо. Жириновський повторив пропозиції, зроблені Фіоні Гілл у 2019 році (які, за її словами, також були оприлюднені в російських ЗМІ), запропонувавши відступити від Венесуели в обмін на відмову від втручання в Україну. Однак Жириновський висловив думку, що ця пропозиція може бути відкладена і відновлена пізніше, під час другого терміну Трампа.

Ялта 2.0

Професор у Вест-Пойнті, доктор Роберт Персон у своїй статті 2019 року під назвою "Велика стратегія росії у XXI столітті" зазначає, що росія дотримується підходу "Ялта 2.0", що нагадує поділ Європи Сталіним у 1945 році:

росія прагне забезпечити свою військову, політичну та економічну безпеку за допомогою беззаперечної та виключної сфери впливу на території, яка колись утворювала Радянський Союз. По суті, це надпотужна "доктрина Монро" для росії на пострадянському просторі, яка надасть росії привілейоване становище впливу на зовнішню та внутрішню політику країн у сфері впливу росії. Не менш важливо, що "Ялта 2.0" заперечує право інших великих держав на реалізацію своїх інтересів та вплив у виключній сфері впливу росії.

Отже, явне дотримання Трампом доктрини Монро можна розглядати як пряме відображення російської стратегії "Ялта 2.0".

Помста Болтону

Рано вранці 22 серпня 2025 року агенти ФБР провели обшук у будинку та офісі Джона Болтона, радника Трампа з питань національної безпеки, який обіймав цю посаду з 9 квітня 2018 року по 10 вересня 2019 року.

ФБР проводить обшук у будинку Джона Болтона, 22 серпня 2025 року. (AP)

Згідно з первинними джерелами, які ми тут навели, саме Болтон був головним відповідальним за блокування пропозицій росії щодо "доктрини Монро" у Венесуелі та Гренландії.

Болтон також відмовився брати участь у так званій "наркоугоді" Джуліані, яка дала б президенту України Зеленському можливість зустрітися з Дональдом Трампом в обмін на ініціювання фальшивих розслідувань в Україні (одне проти сім'ї Байдена, а інше щодо спростованих заяв про втручання України у вибори 2016 року).

16 жовтня 2025 року федеральне велике журі пред'явило Болтону 18 звинувачень у "неправильному поводженні" з секретною інформацією, про яку йдеться в його книзі 2020 року, що проливає світло на ці інциденти. Конкретні звинувачення складають вісім пунктів передачі інформації про національну оборону та 10 пунктів зберігання інформації про національну оборону.

Психологічно спрямовані провокації

Багато хто припускає, що очевидні пропозиції росії щодо Венесуели та Гренландії свідчать про те, що путін і Трамп фактично уклали явну угоду про розподіл влади. Після ретельного дослідження ми поки що не знайшли переконливих доказів існування такої угоди.

Однак є достатньо доказів того, що путін протягом усього свого першого і другого президентських термінів наполегливо і постійно намагався підштовхнути Трампа до захоплення Венесуели і Гренландії. Використовуючи принципи рефлексивного контролю, путін неодноразово створював інформаційні умови, а також психологічно спрямовані провокації, покликані спонукати Трампа до дій, спираючись на такі фактори, як його природна схильність до "угод" і його глибока зневага до Гілларі Клінтон.

І це було ефективним: Трамп викрав Мадуро, захопив Венесуелу і відновив агресивні розмови про захоплення Гренландії. А адміністрація прийняла мову "Доктрини Монро", орієнтовану на півкулю, у всіх своїх комунікаціях, особливо в соціальних мережах.

Допис Державного департаменту на X, 5 січня 2025 року.

Але путін має бути обережним зі своїми бажаннями. Хоча дії Трампа демонструють постійну лояльність до російського диктатора, найгірший сценарій для путіна – це якщо Трамп вибере саме цей момент, щоб нарешті застосувати важелі впливу. путін дуже вразливий, оскільки зараз він втратив значну частину своєї нафтової та тіньової банківської мережі. Трамп може дуже ускладнити життя путіну, і не всі його радники (наприклад, універсальний Марко Рубіо) так само з повагою ставляться до росії.

Припускаючи, що путін вірить, що його неформальна джентльменська угода "Доктрина Монро" зараз діє, він вимагатиме, щоб Трамп виконав її, відмовившись від України. Залежно від того, наскільки путін використає свій вплив, Трамп може також вирішити виконати свою погрозу вивести американські війська з Європи. Він і лояльна до путіна директорка Національної розвідки Тулсі Габбард можуть навіть вирішити надати росії розвіддані, які допоможуть у захопленні українського президента Зеленського – чого росія неодноразово намагалася досягти, але не змогла зробити самостійно. З точки зору безпеки, Україна повинна готуватися не тільки до того, що більше не отримуватиме допомогу від США, але й ставитися до них як до ворожої держави.

Мадуро найняв адвоката Баррі Поллака, того самого, який представляв Джуліана Ассанжа – ще один сигнал про російську підтримку. Міністерство юстиції також відмовилося від твердження, що Cartel de los Soles є реальною організацією, що може призвести до визнання поточного обвинувачення недійсним, зняття подальших звинувачень і, можливо, до відправлення Мадуро в інше місце. Як один із ймовірних варіантів згадується вигнання до Москви.

Угорський прем'єр Віктор Орбан, союзник як путіна, так і Трампа, також утримався від будь-якої критики щодо кроку Трампа щодо Венесуели і заявив, що підтримує захоплення США Гренландії.

Після нашої вірусної публікації в X, в якій викладено результати цього розслідування, ведуча програми "Обличчям до нації" (Face the Nation) Маргарет Бреннан запитала сенатора Тома Коттона, чи знав він про те, що Фіона Гілл давала свідчення про угоду щодо Венесуели та України. Він ухилився від відповіді на це запитання. І, наскільки нам відомо, останнім часом ніхто не ставив йому запитань про його роль в операції щодо Гренландії в 2019 році.

Багатогранність стимулів

"Ми займаємося нафтовим бізнесом", – заявив Трамп на прес-конференції після вторгнення. Дійсно, нафта є ключовою цінністю в операції проти Венесуели; країна також володіє значними запасами золота та інших природних ресурсів. Головний спонсор Трампа Пол Сінгер у 2024 році придбав Citgo, американську дочірню компанію PDVSA (венесуельської державної нафтової компанії), за 6 мільярдів доларів – вигідну ціну через санкції, що були на той час введені. Якщо йому вдасться утримати свою частку, він може стати одним з головних бенефіціарів вторгнення Трампа.

Як ми вже повідомляли раніше, технологічні підприємці, пов'язані з Ілоном Маском, Кеном Хауері та Драйденом Брауном, висловили поновлений інтерес до угоди з Гренландією в 2024 році, щоб реалізувати лібертаріанський проєкт розвитку "мережевої держави". Дехто відзначає зв'язки з рухом "технократії", лідером якого в Канаді був дід Маска, який у 1940 році опублікував карту "Технократії Америки", що простягалася від Гренландії до Венесуели, віддзеркалюючи стратегію Доктрини Монро – бачення, яке, як видається, досі резонує з Маском.

Якщо так зване переформатування "доктрини Монро" є головною подією, то численні можливості для наживи слугували принадою та стимулом для його каталізації. І, звісно, Трамп перемкнув політичний дискурс з поточних розкриттів Епштейна на свої власні дії – зміну, яку він вітає.

Чого очікувати далі

Багато спостерігачів припускають, що дії Трампа у Венесуелі створили прецедент, який спонукатиме до більшої авантюрності як путіна, так і президента Китаю Сі. Однак дії Трампа, хоч і були зухвалими, не стали особливо примітним прецедентом. США вже багато разів вживали подібних заходів, а путін роками агресивно атакував своїх сусідів.

Китаю не потрібен нічий дозвіл, щоб наступити на Тайвань, і він зробить це в той момент, коли вважатиме за потрібне – якщо, звичайно, вирішить це зробити. Як ми вже повідомляли раніше, Китай має досвід використання економічних, політичних та інформаційних засобів для поглинання конкурентів протягом тривалого періоду часу. Лише у випадку, якщо Сі буде змушений зберегти обличчя або скористатися певними часовими обмеженнями, ми можемо очікувати, що він розпочне військові дії проти Тайваню, і дуже малоймовірно, що він вирішить зробити це у відповідь на зовнішні дії в інших регіонах. Навіть незважаючи на те, що Китай має важливі інтереси у Венесуелі, Трамп заявив, що "ми займаємося нафтовим бізнесом" і продовжимо продавати нафту існуючим клієнтам.

Адміністрація Трампа зараз відкрито сигналізує про свої наміри вжити заходів на Кубі, в Колумбії, Гренландії та в будь-якому іншому місці півкулі, де вона бажає нав'язати свою волю. Такий імперіалізм вже дав Кремлю привід звинуватити Сполучені Штати в "неоколоніалізмі", підкріпивши свої претензії на Україну, її "близьке зарубіжжя" і, зрештою, на Європу. Ми випустили на волю монстрів.

Загалом, ми дійшли висновку, що росія вже давно намагається спонукати США захопити Венесуелу та Гренландію з метою відновлення політики великої держави та розколу західних альянсів. НАТО, ООН та Європейський Союз зіткнуться з викликами, якщо США продовжать цю "півкульову авантюру".

Якби Трамп переміг у 2020 році, ймовірно, що операції, які зараз розгортаються, відбулися б тоді. Якби путін домігся успіху у реалізації своєї стратегії "доктрини Монро" у 2021 році, умови для його вторгнення в Україну були б значно сприятливішими, оскільки він розраховував на відхід США з України. Твердження Трампа про те, що путін не вторгся б, якби він був президентом, є явно вигаданими і не витримують навіть найменшої перевірки.

Ми досі не знаємо, про що путін і Трамп говорили в Анкориджі, що так вразило команду Трампа. Можливо, це були начерки цього плану, погрози компроматом або іншими важелями впливу на Трампа.

Американці та європейці повинні усвідомити, до чого це може призвести, і застосувати всі можливі механізми контролю, щоб стримати мілітаризм США та захистити інтереси України та Європи. Сполучені Штати більше не є надійним союзником Заходу. Можливо, це можна виправити, але наразі, схоже, що 2026 рік буде позначений серією руйнівних, дивних переходів через Рубікон, які приведуть до неймовірних, якщо не кошмарних, горизонтів.

